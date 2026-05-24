    UGC Net June 2026 : యూజీసీ నెట్​ జూన్​ పరీక్షకు దరఖాస్తు.. ఇంకొన్ని గంటలే ఛాన్స్!

    UGC Net June 2026 : యూజీసీ నెట్​ జూన్ పరీక్షకు అప్లై చేయలేకపోయిన వారికి బిగ్​ అలర్ట్! మీకు మరో అవకాశం లభించింది. ఈరోజు రాత్రి వరకు అప్లికేషన్​లను దాఖలు చేసుకునే విధంగా యూజీ నెట్​ అప్లికేషన్​ విండోను ఎన్టీఏ పొడిగించింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: May 24, 2026 3:28 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    UGC NET June 2026 : యూజీసీ నెట్ జూన్ 2026 పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులకు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) కీలక అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. దేశవ్యాప్తంగా అభ్యర్థుల నుంచి వచ్చిన అభ్యర్థనల మేరకు ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుల సమర్పణ గడువును నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ మరోసారి పొడిగించింది. సవరించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈరోజు (మే 24, 2026) రాత్రి 11:50 గంటల వరకు అభ్యర్థులు తమ దరఖాస్తులను సమర్పించడంతో పాటు పరీక్ష ఫీజును చెల్లించవచ్చు.

    యూజీసీ నెట్​ జూన్ 2026 అప్​డేట్స్..
    నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ విడుదల చేసిన అధికారిక నోటీసు ప్రకారం.. గతంలో మే 23తో ముగియాల్సిన యూజీసీ నెట్ రిజిస్ట్రేషన్ల గడువును మే 24 వరకు పొడిగించారు. అలాగే దరఖాస్తులలో తప్పులను సరిదిద్దుకోవడానికి ఉద్దేశించిన కరెక్షన్ విండో మే 26 నుంచి మే 28 వరకు అందుబాటులో ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. అయితే, గడువు పొడిగించడం ఇదే చివరిసారని, ఇకపై ఎలాంటి పొడిగింపులు ఉండవని ఎన్‌టీఏ స్పష్టంగా ప్రకటించింది.

    సవరించిన అధికారిక తేదీల వివరాలు కింది పట్టికలో చూడవచ్చు:

    ఈవెంట్పాత తేదీసవరించిన తేదీ
    ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీమే 23, 2026మే 24, 2026 (రాత్రి 11:50 వరకు)
    పరీక్ష ఫీజు చెల్లింపునకు చివరి తేదీమే 23, 2026మే 24, 2026 (రాత్రి 11:50 వరకు)
    దరఖాస్తుల సవరణ---మే 26 నుండి మే 28, 2026 వరకు

    యూజీసీ నెట్ జూన్ 2026 కి ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?

    అర్హులైన అభ్యర్థులు ఇంకా దరఖాస్తు చేసుకోనట్లయితే.. సర్వర్ సమస్యలు రాకముందే కింది స్టెప్స్ ఫాలో అయి వెంటనే దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేయవచ్చు:

    అధికారిక వెబ్‌సైట్: మొదట యూజీసీ నెట్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ugcnet.nta.nic.in ను సందర్శించండి.

    రిజిస్ట్రేషన్ లింక్: హోమ్‌పేజీలో అందుబాటులో ఉన్న "UGC NET June 2026 Registration" లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.

    వివరాల నమోదు: మీ ప్రాథమిక వివరాలను నమోదు చేసి లాగిన్ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్‌ను క్రియేట్ చేసుకోండి.

    ఫారమ్ పూర్తి చేయడం: ఆ తర్వాత అప్లికేషన్ ఫారమ్‌లో అడిగిన విద్యార్హతలు, వ్యక్తిగత వివరాలను జాగ్రత్తగా పూరించండి.

    డాక్యుమెంట్ల అప్‌లోడ్: అభ్యర్థి లేటెస్ట్ పాస్‌పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో, సంతకం స్కాన్ చేసిన కాపీలను అప్‌లోడ్ చేయాలి.

    ఫీజు చెల్లింపు: డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్, నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా యూపీఐ ద్వారా పరీక్ష ఫీజును ఆన్‌లైన్‌లో చెల్లించండి.

    ప్రింట్‌అవుట్: దరఖాస్తు విజయవంతంగా సమర్పించిన తర్వాత భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ‘కన్ఫర్మేషన్ పేజీ’ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ తీసి ఉంచుకోండి.

    ఎన్టీఏ కీలక హెచ్చరిక: నెట్ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఇదే చివరి అవకాశం. ఈరోజు రాత్రి 11:50 గంటల తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ గడువు పెంచబోమని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. కాబట్టి అభ్యర్థులు ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే తమ రిజిస్ట్రేషన్లను పూర్తి చేసుకోవడం ఉత్తమం.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    Home/News/UGC Net June 2026 : యూజీసీ నెట్​ జూన్​ పరీక్షకు దరఖాస్తు.. ఇంకొన్ని గంటలే ఛాన్స్!
