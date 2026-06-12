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    నీట్ యూజీ రీ-ఎగ్జామ్‌లో కీలక మార్పులు: విద్యార్థులకు ఎన్టీఏ ఊరట

    నీట్ యూజీ 2026 రీ-ఎగ్జామ్ రాసే అభ్యర్థుల కోసం జాతీయ పరీక్షల సంస్థ (NTA) పలు కీలక మార్పులను ప్రకటించింది. పరీక్ష సమయాన్ని పెంచడంతో పాటు రఫ్ వర్క్ కోసం అదనపు పేజీలను కేటాయిస్తూ విద్యార్థి అనుకూల నిర్ణయాలు తీసుకుంది.

    Published on: Jun 12, 2026 3:41 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    నీట్ యూజీ 2026 రీ-ఎగ్జామ్ రాసే అభ్యర్థుల కోసం జాతీయ పరీక్షల సంస్థ (NTA) శుక్రవారం (జూన్ 12) కీలకమైన, విద్యార్థి అనుకూల మార్పులను ప్రకటించింది. జూన్ 21న జరగబోయే ఈ పునఃపరీక్షలో అభ్యర్థులకు అదనంగా 15 నిమిషాల సమయం ఇవ్వడంతో పాటు, రఫ్ వర్క్ చేసుకునేందుకు మరిన్ని పేజీలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ప్రశ్నాపత్రం బుక్‌లెట్ లేఅవుట్‌లోనూ పలు మార్పులు చేసింది.

    నీట్ యూజీ రీ-ఎగ్జామ్‌లో కీలక మార్పులు: విద్యార్థులకు ఎన్టీఏ ఊరట
    నీట్ యూజీ రీ-ఎగ్జామ్‌లో కీలక మార్పులు: విద్యార్థులకు ఎన్టీఏ ఊరట

    పెన్-అండ్-పేపర్ విధానంలో జరిగే ఈ పరీక్ష సమయాన్ని గతంలో ఉన్న 180 నిమిషాల నుంచి 195 నిమిషాలకు పెంచుతున్నట్లు ఎన్టీఏ జూన్ 12 నాటి నోటీసులో స్పష్టం చేసింది. ఇకపై మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5:15 గంటల వరకు పరీక్ష సాగనుంది.

    పెరిగిన సమయం.. నిమిషం వృథా కాకుండా..

    పరీక్షా కేంద్రంలో అటెండెన్స్ మార్కింగ్, ఇన్విజిలేషన్ ఫార్మాలిటీస్ వంటి పరిపాలనాపరమైన పనుల వల్ల విద్యార్థుల సమయం వృథా కాకుండా ఉండేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీనివల్ల విద్యార్థులు తమకు కేటాయించిన పూర్తి సమయాన్ని సమాధానాలు రాయడానికే ఉపయోగించుకోవచ్చు.

    మే 3న జరిగిన నీట్ యూజీ పరీక్షలో పేపర్ లీక్ ఆరోపణలు రావడంతో మే 12న ఎన్టీఏ ఆ పరీక్షను రద్దు చేసింది. ఆ తర్వాత కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ మే 15న మాట్లాడుతూ, జూన్ 21న జరిగే రీ-ఎగ్జామ్‌లో అభ్యర్థులకు 15 నిమిషాల అదనపు సమయం ఇస్తామని ప్రకటించారు. దానికి అనుగుణంగానే ఎన్టీఏ ఇప్పుడు అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

    రఫ్ వర్క్ పేజీల పెంపు.. లేఅవుట్‌లో మార్పు

    గణిత సమీకరణాలు, రేఖాచిత్రాలు (డయాగ్రామ్స్) గీసుకోవడానికి వీలుగా ప్రశ్నాపత్రంలో రఫ్ వర్క్ స్థలాన్ని ఎన్టీఏ పెంచింది. గతంలో రెండు పేజీలు మాత్రమే ఉండగా, ఇప్పుడు వాటి సంఖ్యను నాలుగుకు పెంచింది.

    ఇందులో మరో కీలక మార్పు ఉంది. గతంలో రఫ్ పేజీలు బుక్‌లెట్ చివరన మాత్రమే ఉండేవి. దీనివల్ల ఎడమచేతి వాటం (Left-handed) ఉన్న అభ్యర్థులకు కొంత ఇబ్బంది ఎదురవుతోందని వచ్చిన ఫీడ్‌బ్యాక్ ఆధారంగా, ఇప్పుడు రెండు రఫ్ పేజీలను బుక్‌లెట్ ప్రారంభంలో (ఇన్‌స్ట్రక్షన్ పేజీ తర్వాత), మిగిలిన రెండు పేజీలను చివరన కేటాయించారు. ఇంగ్లీషుతో పాటు అన్ని ప్రాంతీయ భాషల ప్రశ్నాపత్రాల్లోనూ ఈ కొత్త లేఅవుట్‌ను అమలు చేయనున్నారు.

    "కీలకమైన ఈ పరీక్షలో విద్యార్థుల అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడానికి పరీక్ష డిజైన్‌లో చేసే చిన్న చిన్న మార్పులు కూడా సాнуకూల ప్రభావం చూపుతాయని ఎన్టీఏ భావిస్తోంది," అని పరీక్షల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. పరీక్ష పారదర్శకతను, భద్రతా ప్రమాణాలను కాపాడుతూనే ఈ ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేయడమే తమ లక్ష్యమని వివరించింది. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా అభ్యర్థుల నుంచి వచ్చిన ఫీడ్‌బ్యాక్ ఆధారంగానే ఈ మార్పులు చేసినట్లు సంస్థ వెల్లడించింది.

    పేపర్ లీక్ దర్యాప్తు నేపథ్యంలో పునఃపరీక్ష

    దేశవ్యాప్తంగా ఎంబీబీఎస్, ఇతర యూజీ వైద్య కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే ఏకైక పరీక్షే ఈ నీట్ యూజీ. మే 3న జరిగిన ఈ పరీక్షకు దాదాపు 22.7 lakh (2.27 మిలియన్లు) మంది అభ్యర్థులు హాజరయ్యారు.

    అయితే, నీట్ పరీక్ష జరగడానికి రెండు రోజుల ముందే, అంటే మే 1 నాటికే కొందరు అభ్యర్థుల మొబైల్ ఫోన్లకు ప్రశ్నపత్రాలు చేరినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ నేపథ్యంలోనే పరీక్షను రద్దు చేసి, జూన్ 21న రీ-ఎగ్జామ్ నిర్వహించేందుకు ఎన్టీఏ అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/నీట్ యూజీ రీ-ఎగ్జామ్‌లో కీలక మార్పులు: విద్యార్థులకు ఎన్టీఏ ఊరట
    Home/News/నీట్ యూజీ రీ-ఎగ్జామ్‌లో కీలక మార్పులు: విద్యార్థులకు ఎన్టీఏ ఊరట
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