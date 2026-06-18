FY30 రోడ్మ్యాప్: నైకా షేర్లలో 7% దూకుడు
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (FY30) నాటికి స్పష్టమైన వృద్ధి లక్ష్యాలను ప్రకటించడంతో నైకా (FSN E-Commerce Ventures) షేర్లు మార్కెట్లో జోరు పెంచాయి. పెట్టుబడిదారుల సమావేశం (Investor Day) సందర్భంగా కంపెనీ వెల్లడించిన భవిష్యత్ వ్యూహాలు ఇన్వెస్టర్లను ఆకట్టుకున్నాయి.
FY26లో సుమారు ₹20,000 కోట్ల స్థాయిలో ఉన్న గ్రాస్ మర్చండైజ్ వాల్యూ (GMV)ని FY30 నాటికి $5 బిలియన్ల (సుమారు ₹40,000 కోట్లకు పైగా) స్థాయికి చేర్చాలని నైకా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
రాబోయే నాలుగేళ్లలో కంపెనీ మొత్తం వ్యాపారాన్ని ప్రస్తుత స్థాయి నుంచి 2.5 నుంచి 3 రెట్లు పెంచడమే లక్ష్యమని యాజమాన్యం పేర్కొంది. బ్యూటీ, ఫ్యాషన్, రిటైల్ స్టోర్లు, సొంత బ్రాండ్ల విస్తరణ ద్వారా ఈ వృద్ధిని సాధించనున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో గురువారం (జూన్ 18, 2026) ఉదయం నైకా షేర్లు 7% పెరిగి, ₹301 వద్ద సరికొత్త 52 వారాల గరిష్ఠాన్ని తాకాయి. గత ఏడాది కాలంలో ఈ స్టాక్ సుమారు 50% మేర లాభపడింది.
బ్యూటీ వ్యాపారంలో విస్తరణ
కంపెనీకి ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా ఉన్న బ్యూటీ విభాగంలో కస్టమర్ల సంఖ్యను FY26లో ఉన్న 45 మిలియన్ల నుంచి FY30 నాటికి 100 మిలియన్లకు పైగా రెట్టింపు చేయాలని నిర్ణయించారు.
వ్యూహరచన ఇలా:
ప్రాంతీయ విస్తరణ: టైర్-2, టైర్-3 నగరాల్లో బ్యూటీ విభాగం లోతుగా చొచ్చుకుపోయేలా ప్రత్యేక వ్యూహాలను అమలు చేయనున్నారు.
యువతపై దృష్టి: Gen Z మరియు Gen Alpha కస్టమర్లను ఆకట్టుకోవడానికి క్రియేటర్-లెడ్ కంటెంట్, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచనున్నారు.
రిటైల్ నెట్వర్క్: ఆఫ్లైన్ ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేస్తూ, స్టోర్ల సంఖ్యను గణనీయంగా పెంచనున్నారు.
ప్రీమియం బ్రాండ్లు: కొరియన్ బ్యూటీ, డెర్మాకాస్మెటిక్స్ వంటి వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న విభాగాలకు నైకా పెద్దపీట వేస్తోంది.
భారతదేశంలో బ్యూటీ, పర్సనల్ కేర్ (BPC) రంగం FY31 నాటికి అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందే విభాగాల్లో ఒకటిగా నిలవనుందని, ఈ వృద్ధిలో నైకా కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More