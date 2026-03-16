    రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో ఉద్రిక్తత.. ఒడిశా బిజెడి, బిజెపి ఎమ్మెల్యేల మధ్య బాహాబాహీ! అసలేం జరిగింది?

    ఒడిశా రాజ్యసభ ఎన్నికల పోలింగ్ వేళ రాజకీయ రచ్చ మొదలైంది. భువనేశ్వర్‌లో ఓటు వేసే క్రమంలో బిజెడి, బిజెపి ఎమ్మెల్యేల మధ్య తోపులాట జరగడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. బీజేపీ అక్రమాలకు పాల్పడుతోందని నవీన్ పట్నాయక్ ఆరోపించగా.. ఇరు వర్గాలు పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నాయి.

    Published on: Mar 16, 2026 8:47 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ఒడిశా రాజ్యసభ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రక్రియ తీవ్ర ఉద్రిక్తతల మధ్య కొనసాగుతోంది. రాజధాని భువనేశ్వర్‌లో ఓటు వేసే సమయంలో అధికార భారతీయ జనతా పార్టీ (బిజెపి), ప్రతిపక్ష బిజు జనతా దళ్ (బిజెడి) ఎమ్మెల్యేల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ఇది కాస్తా ముదిరి ఇరు వర్గాల మధ్య తోపులాట, భౌతిక దాడుల వరకు వెళ్లడంతో అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో గందరగోళం నెలకొంది.

    విజయం సాధించిన బీజేపీ అభ్యర్థులను అభినందిస్తున్న ఒడిశా ముఖ్యమంత్రి మోహన్ చరణ్ మాఝీ (@MohanMOdisha X)
    విజయం సాధించిన బీజేపీ అభ్యర్థులను అభినందిస్తున్న ఒడిశా ముఖ్యమంత్రి మోహన్ చరణ్ మాఝీ (@MohanMOdisha X)

    బిజెపివి అనైతిక మార్గాలు: బిజెడి ఆరోపణలు

    ఈ ఎన్నికల్లో బిజెపి అనైతిక మార్గాల్లో ఓట్లను దక్కించుకోవాలని చూస్తోందని బిజెడి తీవ్రంగా మండిపడింది. “బిజెపి నేతలు బిజెడి ఎమ్మెల్యేలను ప్రలోభపెట్టి కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. దీన్ని మా ఎమ్మెల్యేలు అడ్డుకోవడంతో వారిపై దాడులకు తెగబడ్డారు. ఇది పూర్తిగా రాజ్యాంగ విరుద్ధం. రాష్ట్రంలో ప్రజాప్రతినిధులకే రక్షణ లేకపోతే, ఇక సామాన్య పౌరుల పరిస్థితి ఏంటి? మేము ఎవరిపై దాడి చేయలేదు, బిజెపి ఎమ్మెల్యేలే మా వారిని కొట్టారు” అని బిజెడి ఎమ్మెల్యే శారదా ప్రసన్న జెనా ఆరోపించారు.

    ఓటింగ్ నిబంధనల ఉల్లంఘనపై నవీన్ పట్నాయక్ ఆగ్రహం

    మరోవైపు, బిజెడి అధినేత, ప్రతిపక్ష నాయకుడు నవీన్ పట్నాయక్ ఓటింగ్ ప్రక్రియలో జరుగుతున్న అక్రమాలపై గళమెత్తారు. బ్రహ్మగిరి ఎమ్మెల్యే ఉపాసన మహాపాత్ర ఓటు వేసే క్రమంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    “బ్రహ్మగిరి ఎమ్మెల్యే ఓటు వేసేటప్పుడు స్పష్టమైన తప్పు చేశారు. వాస్తవానికి ఆమె ఓటు చెల్లకుండా పోవాలి. కానీ, అక్కడ విధుల్లో ఉన్న పోలింగ్ అధికారి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఆమెకు రెండో బ్యాలెట్ పేపర్‌ను జారీ చేశారు. ఇది ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాలరాయడమే కాకుండా, ఎన్నికల నియమావళిని పూర్తిగా ఉల్లంఘించడమే” అని నవీన్ పట్నాయక్ విమర్శించారు. ఈ వ్యవహారంపై తాము తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినప్పటికీ, ఎన్నికల అధికారులు పట్టించుకోలేదని ఆయన అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

    ప్రస్తుతం బ్రహ్మగిరి నియోజకవర్గానికి ఉపాసన మహాపాత్ర ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఓటింగ్ సజావుగా సాగాల్సిన చోట ఇలాంటి అక్రమాలు, ఘర్షణలు చోటుచేసుకోవడం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

    News/News/రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో ఉద్రిక్తత.. ఒడిశా బిజెడి, బిజెపి ఎమ్మెల్యేల మధ్య బాహాబాహీ! అసలేం జరిగింది?
