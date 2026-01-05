ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్ల జోరు: 8% పెరిగిన ధర.. రూ. 50 మార్కును అందుకుంటుందా?
డిసెంబర్ నెలలో ఓలా ఎలక్ట్రిక్ తన మార్కెట్ వాటాను 9.3 శాతానికి పెంచుకోవడంతో షేర్ ధర 8.3% పెరిగి ఎనిమిది వారాల గరిష్టానికి చేరింది. సర్వీస్ లోపాలను సరిదిద్దడం, కొత్త ఉత్పత్తుల లాంచ్ వంటి అంశాలు ఇన్వెస్టర్లలో నమ్మకాన్ని పెంచుతున్నాయి.
భవిష్య్ అగర్వాల్ నేతృత్వంలోని ఓలా ఎలక్ట్రిక్ (Ola Electric) షేర్లు సోమవారం (జనవరి 5) ట్రేడింగ్లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచాయి. ఈ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ (EV) దిగ్గజం షేర్ ధర 8.3% మేర పెరిగి రూ. 44.3 వద్ద ముగిసింది. గడిచిన ఎనిమిది వారాల్లో షేరు ఈ స్థాయికి చేరడం ఇదే మొదటిసారి. గడచిన మూడు ట్రేడింగ్ సెషన్లలోనే ఈ స్టాక్ సుమారు 20% లాభపడటం విశేషం.
మార్కెట్ వాటాలో రికవరీ
డిసెంబర్ నెలలో ఓలా ఎలక్ట్రిక్ తన పట్టును మళ్లీ సాధించినట్లు కనిపిస్తోంది.
మార్కెట్ షేర్: నవంబర్లో 7.2% గా ఉన్న మార్కెట్ వాటా, డిసెంబర్ నాటికి 9.3 శాతానికి పెరిగింది.
డిసెంబర్ ద్వితీయార్థం: డిసెంబర్ రెండో సగభాగంలో ఈ వాటా ఏకంగా 12 శాతానికి చేరడం డిమాండ్ పెరుగుదలకు సంకేతంగా నిలుస్తోంది.
టాప్ 3 స్థానంలో: తమిళనాడు, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్ వంటి దాదాపు 12 రాష్ట్రాల్లో ఓలా ఎలక్ట్రిక్ మళ్లీ మొదటి మూడు స్థానాల్లోకి చేరింది.
సర్వీస్ ఇబ్బందులకు చెక్
గతంలో సర్వీస్ పరంగా వచ్చిన విమర్శలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కంపెనీ కీలక చర్యలు చేపట్టింది. సుమారు 250 మంది నిపుణులతో కూడిన 'రాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్'ను రంగంలోకి దించింది. దీనివల్ల పెండింగ్లో ఉన్న సర్వీస్ సమస్యలు వేగంగా పరిష్కారమవుతున్నాయి. కంపెనీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. డిసెంబర్లో వచ్చిన సర్వీస్ అభ్యర్థనల్లో 77% అదే రోజున పరిష్కారం అయ్యాయి.
టెక్నికల్ వ్యూ: రూ. 50 సాధ్యమేనా?
మార్కెట్ నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, ఈ షేరు ప్రస్తుతం రూ. 39.6 మద్దతు స్థాయి (Support Level) పైన బలంగా ఉంది. ఈ జోరు ఇలాగే కొనసాగితే త్వరలోనే రూ. 50 మార్కును తాకే అవకాశం ఉందని లక్ష్మీశ్రీ రీసెర్చ్ హెడ్ అన్షుల్ జైన్ అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే, ఇది ట్రెండ్ రివర్సల్ కంటే టెక్నికల్ బౌన్స్ (Bounce Back) అని, ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన సూచించారు.
కొత్త ఉత్పత్తుల రాక
ఓలా ఎలక్ట్రిక్ తన సొంత '4680 భారత్ సెల్' సాంకేతికతతో కూడిన S1 Pro+ స్కూటర్ల డెలివరీలను నవంబర్ నుండి ప్రారంభించింది. అలాగే, ఈ బ్యాటరీతో నడిచే రోడ్స్టర్ X+ మోటార్సైకిల్కు కూడా ప్రభుత్వ ధృవీకరణ లభించింది. ఈ స్వదేశీ బ్యాటరీ టెక్నాలజీ భవిష్యత్తులో కంపెనీ ఖర్చులను తగ్గించి లాభాలను పెంచే అవకాశం ఉంది.
ప్రస్తుత రికవరీ ఆశాజనకంగా ఉన్నప్పటికీ, ఏడాది గరిష్ట స్థాయి (రూ. 83) తో పోలిస్తే ఈ షేరు ఇంకా 48% తక్కువ ధరలోనే ట్రేడ్ అవుతోంది.
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం విద్యా ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. షేర్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్తో కూడుకున్నవి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుల సలహా తీసుకోండి.)