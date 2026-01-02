ఇన్వెస్టర్లకు ఓలా బూస్ట్: డిసెంబర్ సేల్స్లో జోరు.. 9 శాతం పెరిగిన స్టాక్ ధర
మార్కెట్ వాటా పెరుగుదల, వేగవంతమైన సర్వీస్ డెలివరీలతో ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్లు రాణిస్తున్నాయి. నేడు ఏకంగా 9 శాతం జంప్ చేసి రూ. 40.77 వద్ద ట్రేడ్ అవుతూ ఇన్వెస్టర్లలో కొత్త ఆశలు రేకెత్తిస్తున్నాయి.
స్టాక్ మార్కెట్లో గత కొన్ని రోజులుగా ఓలా ఎలక్ట్రిక్ హవా కొనసాగుతోంది. వరుసగా రెండో రోజు కూడా కంపెనీ షేర్లు భారీ లాభాలను నమోదు చేశాయి. శుక్రవారం (జనవరి 02) ట్రేడింగ్లో ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్ ధర ఏకంగా 9 శాతం పెరిగి రూ. 40.77కి చేరుకుంది. ఇది గడిచిన నాలుగు వారాల్లోనే అత్యధిక ధర కావడం విశేషం. డిసెంబర్ నెలలో కంపెనీ మార్కెట్ వాటా పెరగడం, సర్వీస్ రంగంలో తీసుకున్న కీలక నిర్ణయాలే ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
గత పది ట్రేడింగ్ సెషన్లను గమనిస్తే, ఈ స్టాక్ సుమారు 30.5 శాతం రికవరీని సాధించి ఇన్వెస్టర్లను ఆశ్చర్యపరిచింది.
మార్కెట్ వాటాలో రికార్డు వృద్ధి
డిసెంబర్ నెలలో కంపెనీ తన మార్కెట్ వాటాను గణనీయంగా పెంచుకుంది. వాహన్ (VAHAN) డేటా ప్రకారం..
- నవంబర్ 2025లో 7.2 శాతంగా ఉన్న మార్కెట్ వాటా, డిసెంబర్ నాటికి 9.3 శాతానికి పెరిగింది.
- డిసెంబర్ రెండో సగంలో ఈ వాటా ఏకంగా 12 శాతానికి చేరుకోవడం గమనార్హం.
- తమిళనాడు, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, పంజాబ్ వంటి డజనుకు పైగా రాష్ట్రాల్లో టాప్-3 ఈవీ ప్లేయర్ల జాబితాలో ఓలా మళ్ళీ చోటు సంపాదించుకుంది.
సర్వీస్ కష్టాలకు 'హైపర్ సర్వీస్' విరుగుడు
తమ ఎదుగుదలకు అడ్డంకిగా మారిన సర్వీస్ సమస్యలను అధిగమించేందుకు ఓలా 'హైపర్ సర్వీస్' (Hyperservice) పేరుతో ఒక కొత్త కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. చాలా సమస్యలను అదే రోజు పరిష్కరించడం దీని లక్ష్యం. కంపెనీ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. డిసెంబర్ నెలలో వచ్చిన సర్వీస్ రిక్వెస్ట్లలో 77 శాతం ఫిర్యాదులను ఒకే రోజులో పరిష్కరించగలిగారు. ఇది కస్టమర్లలో నమ్మకాన్ని పెంచడానికి దోహదపడింది.
కొత్త ఉత్పత్తుల సందడి
కేవలం అమ్మకాలే కాకుండా, కొత్త టెక్నాలజీ వైపు కూడా ఓలా అడుగులు వేస్తోంది.
- నవంబర్ 2025 నుంచి 4680 భారత్ సెల్ ఆధారిత S1 ప్రో+ స్కూటర్ల డెలివరీలను ప్రారంభించింది.
- డిసెంబర్లో రోడ్స్టర్ X+ మోటార్సైకిల్కు ప్రభుత్వం నుంచి సర్టిఫికేషన్ లభించింది.
- రానున్న కాలంలో 'ఓలా శక్తి' (BESS - ఎనర్జీ స్టోరేజ్ బిజినెస్) డెలివరీలను కూడా ప్రారంభించబోతున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.
ఏడాది మొత్తం చూస్తే.. ఇప్పటికీ కోలుకోలేదు!
డిసెంబర్ చివరలో షేర్ ధర కోలుకున్నప్పటికీ, 2025 సంవత్సరం ఓలా ఎలక్ట్రిక్ ఇన్వెస్టర్లను బాగా నిరాశపరిచింది. ఈ ఏడాది మొత్తం మీద ఈ స్టాక్ దాదాపు 58 శాతం పతనమైంది. టెక్ కంపెనీల స్టాక్స్లో ఇది అతిపెద్ద పతనం కావడం గమనార్హం. ఒకానొక దశలో రూ. 157 పలికిన ఈ షేర్, ప్రస్తుతం 74.5 శాతం తక్కువ ధరలో ట్రేడ్ అవుతోంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులు లేదా బ్రోకింగ్ సంస్థలవి మాత్రమే. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించవలసిందిగా సూచిస్తున్నాం.)