ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్లకు కేంద్రం భారీ బూస్ట్.. రూ. 366 కోట్ల పీఎల్ఐ ఇన్సెంటివ్స్
కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రూ. 366.78 కోట్ల పీఎల్ఐ (PLI) నిధులు మంజూరు కావడంతో ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్లు శుక్రవారం 5 శాతం మేర లాభపడ్డాయి. ఉత్పత్తి ఆధారిత ప్రోత్సాహకాలు కంపెనీ తయారీ సామర్థ్యానికి దక్కిన గుర్తింపుగా ఇన్వెస్టర్లు భావిస్తున్నారు.
విద్యుత్ వాహన (EV) రంగంలో ఉన్న ఓలా ఎలక్ట్రిక్ మోబిలిటీకి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి భారీ ఊతం లభించింది. ఆటోమొబైల్ రంగానికి ఇచ్చే ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ (PLI) పథకం కింద కంపెనీకి రూ. 366.78 కోట్ల నిధులు మంజూరు కావడంతో శుక్రవారం మార్కెట్లో ఈ కంపెనీ షేర్లు పరుగులు తీశాయి.
ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్లో ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేరు ధర సుమారు 5.4 శాతం మేర లాభపడి రూ. 37.28 స్థాయిని తాకింది. క్రిస్మస్ పండుగ కారణంగా బుధవారం మార్కెట్లు మూతపడిన సమయంలో ఈ అధికారిక ప్రకటన వెలువడటంతో, మరుసటి ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఇన్వెస్టర్లు కొనుగోళ్లకు మొగ్గు చూపారు.
స్టాక్ పనితీరు: ఆశాజనకంగా రికవరీ
శుక్రవారం నాటి పెరుగుదల ఇన్వెస్టర్లలో కొంత ఉత్సాహాన్ని నింపినప్పటికీ, ఈ షేరు ఇంకా తన రికార్డు స్థాయిలకు చాలా దూరంలోనే ఉంది.
52 వారాల గరిష్టం: రూ. 99.90 (డిసెంబర్ 2024లో) తో పోలిస్తే ఈ షేరు ఇంకా 63 శాతం తక్కువగా ఉంది.
ఇటీవలి కనిష్టం: డిసెంబర్ 18న ఈ షేరు రూ. 30.79 వద్ద తన కనిష్ట స్థాయిని తాకింది.
గడచిన 5 రోజులు: గత ఐదు ట్రేడింగ్ సెషన్లలో ఈ స్టాక్ సుమారు 10 శాతం రికవరీ సాధించడం గమనార్హం.
నిధుల మంజూరు వెనుక కారణాలివే..
కేంద్ర భారీ పరిశ్రమల శాఖ (Ministry of Heavy Industries) ఈ ఇన్సెంటివ్స్ను మంజూరు చేసింది. దేశీయంగా అధునాతన వాహనాల తయారీని ప్రోత్సహించడం, దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడం, ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపరచడమే లక్ష్యంగా కేంద్రం ఈ పీఎల్ఐ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది.
"ఈ రూ. 366.78 కోట్ల నిధులు ఓలా ఎలక్ట్రిక్ తయారీ సామర్థ్యానికి, భారత్లోనే ప్రపంచ స్థాయి ఈవీ సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేయాలన్న మా నిబద్ధతకు నిదర్శనం. లోకలైజేషన్, ఆవిష్కరణల విషయంలో మేం చేస్తున్న కృషికి ఇది దక్కిన గుర్తింపు" అని ఓలా ఎలక్ట్రిక్ ప్రతినిధి పేర్కొన్నారు.
ప్రమోటర్ వాటాపై క్లారిటీ
మరో కీలక పరిణామంలో, కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడు భవిష్ అగర్వాల్ తనకున్న సుమారు రూ. 260 కోట్ల వ్యక్తిగత రుణాన్ని పూర్తిగా చెల్లించారు. ఇందుకోసం ఆయన తన వాటాలోని కొంత భాగాన్ని విక్రయించారు. దీంతో కంపెనీలో తాకట్టు పెట్టిన ప్రమోటర్ షేర్లు (Pledged Shares) ఇప్పుడు సున్నాకి చేరాయి. ప్రస్తుతం ప్రమోటర్ల వద్ద 34.5 శాతానికి పైగా వాటా ఉంది. ఇది మార్కెట్లో సానుకూల సంకేతంగా మారింది.
ఓలా ఎలక్ట్రిక్ ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ల మధ్య కేంద్రం నుంచి వచ్చిన ఈ నిధులు కంపెనీకి ఆర్థికంగానే కాకుండా నైతికంగానూ బలాన్నిచ్చాయి. అయితే, దీర్ఘకాలికంగా ఈ స్టాక్ ఏ మేరకు నిలకడగా రాణిస్తుందనేది వేచి చూడాలి.