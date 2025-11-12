Edit Profile
    ఎంజీ కామెట్​ ఈవీకి పోటీగా ఓలా ఎలక్ట్రిక్​ నుంచి బుడ్డి కారు!

    ఓలా ఎలక్ట్రిక్ కొత్త 4 వీలర్​ డిజైన్​ని పేటెంట్ చేసుకుంది. ఇది ఎంజీ కామెట్​కి పోటీగా కనిపిస్తోంది! ఈ చిన్న కారుతో మార్కెట్‌లోకి అడుగు పెడుతుందా? ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 12, 2025 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    బెంగళూరుకు చెందిన ఓలా ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీ ఫోర్​ వీలర్​ వెహికిల్​ విభాగంలోకి ప్రవేశించేందుకు సన్నద్ధమవుతోందన్న ఊహాగానాలు, తాజాగా దాఖలు చేసిన డిజైన్ పేటెంట్లతో మళ్లీ తెరపైకి వచ్చాయి. ఈ పేటెంట్లు ఒక కాంపాక్ట్, నిటారుగా ఉండే ఎలక్ట్రిక్ వాహనం (ఈవీ) రూపాన్ని సూచిస్తున్నాయి. భారతీయ మార్కెట్ నేపథ్యంలో.. దీనిని ఎంజీ కామెట్ ఈవీతో పోల్చవచ్చు. అయితే, ఈ స్కెచ్‌లు కొన్ని ఆధారాలు ఇస్తున్నప్పటికీ, ఉత్పత్తి గడువులు, సాధ్యత, కాన్సెప్ట్‌ను వాస్తవ ఉత్పత్తిగా మార్చే ఓలా సామర్థ్యంపై మాత్రం సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

    ఓలా ఎలక్ట్రిక్​ పేటెంట్​ చేసుకున్న ఈవీ డిజైన్​..
    ఓలా ఎలక్ట్రిక్​ పేటెంట్​ చేసుకున్న ఈవీ డిజైన్​..

    పేటెంట్ వివరాలు: మైక్రో-ఈవీ ప్యాకేజింగ్

    ఓలా ఎలక్ట్రిక్​ ఈవీ డిజైన్ పేటెంట్లు ఒక పొడవైన, ఇరుకైన ఆకృతిని, తక్కువ ఓవర్‌హాంగ్‌లను, స్క్వేర్డ్-ఆఫ్ సిల్హౌట్‌ను చూపుతున్నాయి. ముందు భాగంలో అడ్డంగా ఉన్న పెద్ద లైటింగ్ ఎలిమెంట్, క్లీన్ సర్ఫేసింగ్ ఉంది. ఇది ఈవీ-నిర్దిష్ట డిజైన్ కాబట్టి, సాంప్రదాయ గ్రిల్ పూర్తిగా లేదు.

    దాదాపు నిటారుగా ఉండే రూఫ్‌లైన్, చిన్న ఆకృతిలో కూడా క్యాబిన్‌లో గరిష్ట స్థలాన్ని అందించే లక్ష్యాన్ని సూచిస్తోంది. ఇక ఎలక్ట్రిక్​ కారు వెనుక భాగం కూడా దాదాపు చదునైన టెయిల్‌గేట్, సన్నని టెయిల్‌ ల్యాంప్‌లతో సాధారణ డిజైన్‌ను కొనసాగిస్తోంది.

    ఈ స్టైలింగ్ చూస్తే ఇది నగరాల కోసం రూపొందించిన వాహనమని అనిపిస్తోంది. కాగా ఈ పేటెంట్లలో డ్రైవ్‌ట్రైన్ స్పెసిఫికేషన్లు, బ్యాటరీ కాన్ఫిగరేషన్ లేదా ఇంటీరియర్ ప్యాకేజింగ్ వివరాలు మాత్రం వెల్లడి కాలేదు.

    ఉత్పత్తి సాధ్యతపై స్పష్టత కరువు

    ఓలా 2022 నుంచి అనేక నాలుగు చక్రాల వాహనాల డిజైన్ పేటెంట్లను దాఖలు చేసింది! అయితే, కంపెనీ ప్రదర్శనలకు మినహా, వాటిలో ఏదీ ఇప్పటివరకు బహిరంగ ప్రోటోటైప్‌గా మారలేదు.

    పరిశ్రమ వర్గాల ప్రకారం, పేటెంట్లను దాఖలు చేయడం అనేది ఇతర కంపెనీలను నిరోధించడానికి చేసే సాధారణ రక్షణాత్మక చర్య మాత్రమే. ఇది కచ్చితమైన ఉత్పత్తి సమయాన్ని సూచించకపోవచ్చు.

    ఈ మోడల్‌కు సంబంధించి ప్రత్యేక నాలుగు చక్రాల తయారీ లైన్ లేదా విక్రేత వ్యవస్థ గురించి కంపెనీ ఎటువంటి ప్రణాళికలను బహిరంగంగా వెల్లడించలేదు.

    ఓలా ప్రస్తుతం తమిళనాడులో ద్విచక్ర వాహనాల తయారీ కేంద్రాన్ని మాత్రమే నిర్వహిస్తోంది. స్కూటర్ల నుంచి ఆటోమోటివ్-గ్రేడ్ కాంపాక్ట్ ఈవీ స్థాయికి ఎదగాలంటే, పూర్తిగా భిన్నమైన వాలిడేషన్​ ప్రాసెసర్​, టూలింగ్ పెట్టుబడి, నియంత్రణ సమ్మతి అవసరమని సరఫరాదారులు చెబుతున్నారు.

    కాంపాక్ట్ ఈవీ విభాగంలో వ్యయ సవాళ్లు

    ఎంజీ కామెట్ ఈవీకి పోటీ ఇవ్వాలన్నా, దానికి బెంచ్‌మార్క్‌గా నిలవాలన్నా.. ఓలా ఎలక్ట్రిక్​ ధరల విషయంలో అగ్రెసివ్​గా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది.

    రూ. 10 లక్షల లోపు ఈవీల తయారీకి బ్యాటరీ ఖర్చే అతిపెద్ద అడ్డంకి! సాధారణంగా, మైక్రో-ఈవీలు ధరల లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి చిన్న బ్యాటరీ ప్యాక్‌లను ఉపయోగిస్తాయి. ఇది వాటి రేంజ్​ని పరిమితం చేస్తుంది. దానితో అవి కేవలం తక్కువ దూర ప్రయాణాల పరిష్కారాలుగా మాత్రమే మిగులుతాయి.

    ప్రస్తుతం, ఎంజీ కామెట్ ఈవీ తన తక్కువ రేంజ్ అంచనాలను నగర ప్రయాణాలకు అనుగుణంగా మార్చి ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సృష్టించుకుంది. ఓలా తన అగ్రెసివ్​ ప్రైజింగ్​ విధానంతో భారీ ఉత్పత్తి లక్ష్యాలను పెట్టుకోవడం ఈ విభాగంలో సవాలుగా మారవచ్చు.

    భారతదేశంలో ప్యాసింజర్ కార్లలో ఈవీల వాటా ఇప్పటికీ 3 శాతం కంటే తక్కువగానే ఉంది! ఇందులో కూడా కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీలు మాత్రమే పరిమిత డిమాండ్‌ను నడిపిస్తున్నాయి. మైక్రో-ఈవీ విభాగం చిన్నదే అయినప్పటికీ, తక్కువ వేగం, తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన నగర వినియోగానికి అవకాశాన్ని అందిస్తుంది.

    మార్కెట్‌లో కొత్తగా ప్రవేశించే ఏ కంపెనీకైనా, ముఖ్యంగా సంప్రదాయ ఆటోమోటివ్ నెట్‌వర్క్ లేని ఓలా వంటి సంస్థకు, భద్రతా పరీక్షలు, హోమోలోగేషన్, సర్వీస్ నెట్‌వర్క్ ఏర్పాటు, బ్యాటరీ ప్యాక్‌లు, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి కీలక విడిభాగాల కోసం నమ్మదగిన సరఫరా గొలుసును ఏర్పాటు చేయడం చాలా కష్టమైన పని.

    తుది నిర్ణయం కాదు, కేవలం సంకేతం మాత్రమే

    తాజా డిజైన్ పేటెంట్లు, ఓలా ద్విచక్ర వాహనాల నుంచి ప్యాసింజర్ ఈవీ రంగంలోకి అడుగు పెట్టడానికి ఆసక్తిని చూపుతున్నాయని సూచిస్తున్నాయి. అయితే, ప్రోటోటైప్‌ల తయారీ, తయారీ ప్లాంట్‌ల కేటాయింపు, లేదా సరఫరాదారుల సమన్వయం లేకపోవడంతో, ఈ పేటెంట్లు కేవలం సంకేతం మాత్రమే! తుది నిర్ణయం కాదు. ఈ స్కెచ్‌లను ఓలా ఉత్పత్తికి సిద్ధంగా ఉన్న వాహనాలుగా మారుస్తుందా లేదా భారీ స్థాయిలో డెలివరీ ఇవ్వగలుగుతుందా అనేదే ఇప్పుడు చూడాల్సి ఉంది.

