ఓల్డ్ మాంక్ వివాదం: బాంబే హైకోర్టులో పిటిషన్ ఉపసంహరణ.. లేబుళ్లు మారుస్తామన్న సంస్థ
ప్రసిద్ధ 'ఓల్డ్ మాంక్' రమ్ తయారీ సంస్థ మోహన్ రాకీ స్ప్రింగ్వాటర్ బ్రూవరీస్ బాంబే హైకోర్టులో దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకుంది. ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ (FSSAI) ఆదేశాల మేరకు లేబుళ్లను సవరించి అనుమతి కోసం పంపుతామని కోర్టుకు వెల్లడించింది.
మద్యం ప్రియులకు సుపరిచితమైన 'ఓల్డ్ మాంక్' రమ్ తయారీ సంస్థ మోహన్ రాకీ స్ప్రింగ్వాటర్ బ్రూవరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తమ ఉత్పత్తుల విక్రయాలు, పంపిణీపై భారత ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ (ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ) విధించిన ఆంక్షలను సవాలు చేస్తూ బాంబే హైకోర్టులో దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకుంది. ఉత్పత్తుల లేబుళ్లను నిబంధనలకు అనుగుణంగా సవరించి ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఆమోదం కోసం సమర్పిస్తామని కంపెనీ న్యాయస్థానానికి తెలిపింది.
ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ అభ్యంతరం ఏంటి?
ఓల్డ్ మాంక్కు చెందిన కొన్ని రకాల ఉత్పత్తుల వర్గీకరణ, వాటిపై ముద్రించే లేబుళ్లపై ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఫ్లేవరింగ్ ఏజెంట్లను కలిపిన ఉత్పత్తులను 'రమ్' అని కాకుండా 'రమ్-ఫ్లేవర్డ్ స్పిరిట్' అని మాత్రమే లేబుల్ చేసి విక్రయించాలని స్పష్టం చేసింది. అంతేకాకుండా, లేబుళ్లపై "7 ఇయర్స్ ఓల్డ్ బ్లెండెడ్", "వెరీ ఓల్డ్ వేటెడ్" వంటి వివరాలను ఉపయోగించడంపై కూడా ప్రాధికార సంస్థ ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది. ఈ నేపథ్యంలో మహారాష్ట్రలోని ఖోపోలి ప్లాంట్లో తయారయ్యే పలు ఓల్డ్ మాంక్ ఉత్పత్తుల విక్రయాలు, పంపిణీని ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ నిలిపివేసింది.
కోర్టులో విచారణ.. పిటిషన్ ఉపసంహరణ
ఈ వ్యవహారంపై బాంబే హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ మహేష్ చంద్ర త్రిపాఠి, జస్టిస్ అద్వైత్ సేథ్నాతో కూడిన ధర్మాసనం గురువారం విచారణ చేపట్టింది. ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ జారీ చేసిన ఆదేశాలపై మధ్యంతర ఉపశమనం (ఇంటీరిమ్ రిలీఫ్) ఇచ్చేందుకు న్యాయస్థానం స్పష్టంగా నిరాకరించింది.
కోర్టు నుంచి ఉపశమనం లభించకపోవడంతో తమ ఉత్పత్తుల లేబుళ్లను సవరించి, నూతన వెర్షన్లను ఆమోదం కోసం ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐకి సమర్పిస్తామని కంపెనీ ధర్మాసనానికి నివేదించింది. అనంతరం పిటిషన్ను వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించడంతో న్యాయస్థానం ఈ కేసును ముగించింది.
రూ.350 కోట్లకు పైగా ఎక్సైజ్ రాబడి నష్టం
ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ విధించిన విక్రయాల ఆంక్షల వల్ల మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎక్సైజ్ రాబడి రూపంలో రూ.350 కోట్లకు పైగా నష్టం వాటిల్లిందని తయారీ సంస్థ అంతకుముందు విచారణలో వాదించింది. అయినప్పటికీ, న్యాయస్థానం మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇచ్చేందుకు నిరాకరించడంతో కేసును మెరిట్స్ ఆధారంగా ముందుకు తీసుకెళ్లకుండా పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకోవడమే శ్రేయస్కరమని సంస్థ నిర్ణయించుకుంది. ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ సవరించిన లేబుళ్లకు ఆమోదం తెలిపిన తర్వాతే సదరు ఉత్పత్తుల విక్రయాలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More