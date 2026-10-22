సీఈసీపై అభిశంసన నోటీసు వస్తే నిబంధనల ప్రకారమే చర్యలు: స్పీకర్
కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి (సీఈసీ) జ్ఞానేష్ కుమార్ను తొలగించేందుకు ప్రతిపక్షాలు అభిశంసన తీర్మానం ప్రవేశపెడితే నిబంధనల ప్రకారమే నిర్ణయం తీసుకుంటామని లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా స్పష్టం చేశారు. బ్రిక్స్ పార్లమెంటరీ ఫోరమ్ వేదికగా ఆయన ఈ విషయాలను వెల్లడించారు.
న్యూఢిల్లీ: లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా గురువారం విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి (సీఈసీ) జ్ఞానేష్ కుమార్ను పదవి నుంచి తొలగించేందుకు ప్రతిపక్షాలు మళ్లీ అభిశంసన (ఇంపీచ్మెంట్) తీర్మానం ప్రవేశపెడితే చట్టబద్ధమైన నిబంధనల ప్రకారమే నిర్ణయం తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియలో అక్రమాలు జరిగాయంటూ ప్రతిపక్షాలు సీఈసీకి వ్యతిరేకంగా ఆందోళనలు చేపడుతున్న నేపథ్యంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"విపక్షాలు తీర్మానం ప్రవేశపెట్టినప్పుడు మేం నిర్ణీత ప్రక్రియను పాటిస్తాం. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల అభిశంసనకు ఎలాంటి విధివిధానాలు ఉంటాయో, సీఈసీకి కూడా అలాంటి స్పష్టమైన ప్రక్రియ రాజ్యాంగంలో ఉంది. ప్రతిపక్షాలు నోటీసు ఇస్తే కచ్చితంగా ఆ నిబంధనలనే అనుసరిస్తాం" అని భారత్ వేదికగా జరగనున్న 12వ బ్రిక్స్ పార్లమెంటరీ ఫోరమ్ సన్నాహక సమావేశంలో స్పీకర్ ఓం బిర్లా వ్యాఖ్యానించారు.
సీఈసీ తొలగింపునకు ప్రతిపక్షాల డిమాండ్
సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ను తక్షణమే ఆ పదవి నుంచి తొలగించాలని, సీఈసీ ఎన్నికల కమిషనర్లకు రక్షణ కల్పించే 2023 చట్టాన్ని రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రతిపక్ష నేతలు నిరసనలు ఉధృతం చేశారు. ఈ విషయమై రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్మును కూడా కలిసి వినతిపత్రం సమర్పించారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియలో సీఈసీ ఏకపక్షంగా, స్వేచ్ఛాయుతంగా అధికారాలను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని విపక్షాలు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశాయి.
జ్ఞానేష్ కుమార్ను తొలగించేందుకు ప్రతిపక్షాలు ఇప్పటికే రెండుసార్లు ప్రయత్నించాయి. మొదటిసారి ఇచ్చిన నోటీసులను లోక్సభ, రాజ్యసభ రెండూ తిరస్కరించగా, రెండోసారి సమర్పించిన నోటీసులు ప్రస్తుతం ఎగువ సభ (రాజ్యసభ) పరిశీలనలో పెండింగ్లో ఉన్నాయి. చట్ట ప్రకారం సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిని తొలగించే తరహాలోనే పార్లమెంట్ ద్వారా సీఈసీని కూడా తొలిగించవచ్చు. లేదా సీఈసీ తన రాజీనామా లేఖను రాష్ట్రపతికి సమర్పించడం ద్వారా వైదొలగవచ్చు.
పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలపై స్పీకర్ స్పందన
చట్టసభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేసేందుకు వీలుగా రాజ్యాంగ (131వ సవరణ) బిల్లు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్) బిల్లులను సభలో ప్రవేశపెట్టి ఆమోదించడానికి ప్రభుత్వం పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలను ఏర్పాటు చేయనుందన్న వార్తలపై స్పందించేందుకు బిర్లా నిరాకరించారు.
పార్లమెంట్ సమావేశాలను అధికారికంగా ముగించే (ప్రోరోగ్) ప్రక్రియ రాజ్యాంగంలో స్పష్టంగా ఉందన్నారు. సభ వాయిదా పడటానికి, ప్రోరోగ్ కావడానికి మధ్య సుదీర్ఘ సమయం గడిచిన సందర్భాలు గతంలోనూ అనేకసార్లు ఉన్నాయని గుర్తుచేశారు. "సభ వాయిదా పడిన తర్వాత ప్రోరోగ్ కావడానికి ఇంత ఎక్కువ సమయం పట్టడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. దీనికి సంబంధించి రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 85 స్పష్టమైన నిబంధనలను పేర్కొంది" అని ఆయన వివరించారు.
ఆగస్టు 13న ముగిసిన వర్షాకాల సమావేశాలు
పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ఆగస్టు 13న నిరవధికంగా వాయిదా (Sine die) పడినప్పటికీ, ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ప్రోరోగ్ కాలేదు. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 85 ప్రకారం కేంద్ర మంత్రిమండలి సలహా మేరకు పార్లమెంట్ ఉభయ సభలను పిలవడం, ప్రోరోగ్ చేయడం లేదా లోక్సభను రద్దు చేసే అధికారం రాష్ట్రపతికి ఉంటుంది. రెండు సమావేశాల మధ్య ఆరు నెలలకు మించి విరామం ఉండకూడదనే నిబంధన ఉన్నప్పటికీ, సభను ప్రోరోగ్ చేయడానికి నిర్దిష్ట గడువేదీ రాజ్యాంగంలో పొందుపరచలేదు.
పార్లమెంట్ సాధారణ పూర్థిస్థాయి సమావేశాలను ఏర్పాటు చేయడానికి 15 రోజుల ముందు, ప్రత్యేక సమావేశాలకైతే కనీసం 3 రోజుల ముందు నోటీసు ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని పార్లమెంటరీ వర్గాలు తెలిపాయి. గతంలోనూ ఉభయ సభలు 87 రోజుల వరకు ప్రోరోగ్ కాకుండా ఉన్న సందర్భాలు అనేకసార్లు ఉన్నాయని కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ఈ వారంలో పేర్కొన్నారు.
రెబెల్ టీఎంసీ ఎంపీల అనర్హత పిటిషన్లు
నాగరిక్ సిటిజన్స్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్సీపీఐ) అనే ప్రాంతీయ పార్టీలో విలీనమైన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) అసమ్మతి ఎంపీలపై అనర్హత వేటు వేయాలన్న పిటిషన్లపై బిర్లా స్పందించారు. ఈ వ్యవహారాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
"ఈ పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టులోనూ, ఇటు నా పరిధిలోనూ విచారణ జరుగుతోంది. ఇరుపక్షాల వాదనలను వింటున్నాం, విచారణ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. వారి నుంచి పూర్తి సమాధానం వచ్చిన వెంటనే ఈ ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తాం" అని స్పీకర్ తెలిపారు. ఎంపీల విలీనం పార్టీ సభ్యత్వాన్ని స్వచ్ఛందంగా వదులుకోవడానికే సమానమని, కాబట్టి వారిపై తక్షణమే అనర్హత వేటు వేయాలని టీఎంసీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అభిషేక్ బెనర్జీ నేతృత్వంలోని బృందం స్పీకర్కు పిటిషన్ సమర్పించింది.
అక్టోబర్ 26 నుంచి బ్రిక్స్ పార్లమెంటరీ ఫోరమ్
అక్టోబర్ 26 నుంచి రెండు రోజుల పాటు ప్రారంభం కానున్న బ్రిక్స్ పార్లమెంటరీ ఫోరమ్లో ఉగ్రవాదం, వాతావరణ మార్పులతో సహా ప్రపంచాన్ని వేధిస్తున్న కీలక అంశాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించి ఉమ్మడి డిక్లరేషన్ను ఏకగ్రీవంగా ఆమోదిస్తామని బిర్లా ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. "ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా భారతదేశం ఎప్పుడూ స్పష్టమైన వైఖరితో ఉంది. ప్రతి స్థాయిలోనూ దానిని మేం ఖండించాం. బ్రిక్స్ వేదికగా కూడా దీనిపై సమగ్ర చర్చ జరుగుతుందని భావిస్తున్నాను. అన్ని దేశాల్లోనూ ఉగ్రవాదం అంతం కావాలి" అని ఆయన అన్నారు.
ఈ సదస్సుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హాజరై, వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చే ప్రతినిధి బృందాల నాయకులతో సమావేశం కానున్నారని స్పీకర్ వెల్లడించారు. సౌదీ అరేబియా, ఇథియోపియా తమ భాగస్వామ్యాన్ని ఇంకా ఖరారు చేయాల్సి ఉండగా, ఈ ఫోరమ్ చర్చల కోసం ఇప్పటికే 18 దేశాలు తమ సూచనలను పంపించాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More