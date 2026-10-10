CJP protest : ‘పోలీసులు ఎక్కడ అడ్డుకుంటే అక్కడే మన జంతర్ మంతర్- జ్ఞానేష్ రాజీనామా చేసే వరకు నిరసనలు’
చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్ రాజీనామా డిమాండ్తో సీజేపీ తమ నిరసనను మరింత తీవ్రతరం చేసింది. ఇక నుంచి ప్రతిరోజూ జంతర్ మంతర్ వైపు మార్చ్ నిర్వహిస్తామని, పోలీసులు ఎక్కడ అడ్డుకుంటే అదే ప్రదేశాన్ని "జంతర్ మంతర్"గా మారుస్తామని ప్రకటించింది.
దేశ రాజధాని దిల్లీలో శాంతిభద్రతల పరిస్థితి క్షణక్షణానికీ మారుతూ తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారితీస్తోంది. భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేష్ కుమార్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్తో 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (సీజేపీ) చేపట్టిన ఆందోళన శనివారం నాటి భారీ అరెస్టులు, నిరోధక ఆంక్షల తర్వాత మరింత వేడెక్కింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం భద్రతా బలగాలను ప్రయోగించి ప్రజల నిరసన స్వేచ్ఛను అణచివేసేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపిస్తూ, దేశ రాజధానిలోని జంతర్ మంతర్ వైపు పునఃప్రారంభించనున్న మార్చ్లో పాల్గొనాలని ప్రజలకు సీజేపీ శనివారం రాత్రి మరోసారి బహిరంగ పిలుపునిచ్చింది.
పోలీసులు ఎక్కడ అడ్డుకుంటే అదే జంతర్ మంతర్గా పరిగణించాలని కోరుతూ.. సీఈసీ రాజీనామా చేసేంత వరకు నిరసనలు చేస్తామని సీజేపీ తేల్చిచెప్పింది.
"పోలీసులు ఎక్కడ అడ్డుకుంటే అక్కడే జంతర్ మంతర్"
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆంక్షలకు భయపడేది లేదని, తమ నిరసన యథాతథంగా కొనసాగుతుందని.. ఫౌండర్ అభిజీత్ దీప్కే అరెస్టు అనంతరం సీజేపీ బాధ్యతలు చేపట్టిన అజింక్యా షిండే స్పష్టం చేశారు.
"పోలీసులు మిమ్మల్ని రహదారులపై ఎక్కడ అడ్డుకుంటే, ఆ ప్రదేశాన్ని మీరే ఒక జంతర్ మంతర్గా మార్చి నిరసనలు తెలపండి," అని దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న తమ మద్దతుదారులకు షిండే పిలుపునిచ్చారు. దిల్లీ నగరంలో మెట్రో సేవలు, రైళ్లు నిలిపివేసి, ఇంటర్నెట్ బంద్ చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎమర్జెన్సీ లాంటి పరిస్థితులను సృష్టించిందని విమర్శించారు.
'మోదీ-షాకి భయం మొదలైంది'
"ఈ దేశంలో ప్రజల ఓటు హక్కును దొంగిలించారు. పోగొట్టుకున్న ఆ ప్రజాస్వామ్య హక్కులను తిరిగి సాధించుకోవడమే మా లక్ష్యం. ఈ ఓట్ల దొంగతనానికి బాధ్యుడైన సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ను పదవి నుంచి తొలగించే వరకు మా పోరాటం ఆగదు. ప్రభుత్వం విధిస్తున్న ఈ ఆంక్షలు, పారామిలటరీ బలగాల మోహరింపులు చూస్తుంటే నరేంద్ర మోదీ, అమిత్ షా ప్రభుత్వం ఎంతలా భయపడుతుందో అర్థమవుతోంది. మేము ఈ యుద్ధంలో సగం గెలిచాం," అని షిండే వ్యాఖ్యానించారు.
ప్రతిరోజూ జంతర్ మంతర్ మార్చ్.. మద్దతుగా విద్యార్థి సంఘాలు!
కేంద్రం అనుసరిస్తున్న తీరుపై విద్యార్థి సంఘాలు కూడా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి. స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్ఎఫ్ఐ) జనరల్ సెక్రటరీ సృజన్ భట్టాచార్య మాట్లాడుతూ, మోదీ ప్రభుత్వ "నిరంకుశ వైఖరి"కి వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్త ఐక్యత అవసరమని పిలుపునిచ్చారు. ఆదివారం నుంచి దేశంలోని అన్ని విశ్వవిద్యాలయాలు, ప్రధాన నగరాల్లో విద్యార్థులు శాంతియుత నిరసనలు నిర్వహిస్తారని, పోలీసులు ఎక్కడ బారికేడ్లు పెడితే ఆ ప్రదేశమే ఒక 'జంతర్ మంతర్' అవుతుందని స్పష్టం చేశారు.
మరోవైపు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి జ్ఞానేష్ కుమార్ను తొలగించే వరకు లేదా ఆయన రాజీనామా చేసే వరకు ప్రతిరోజూ జంతర్ మంతర్ వైపు మార్చ్ నిర్వహిస్తామని సీజేపీ తేల్చిచెప్పింది. విమానాశ్రయాలు, రైల్వే స్టేషన్ల వద్ద పోలీసులు ఇప్పటికే అదనపు బలగాలను రంగంలోకి దించడంతో ఆదివారం కూడా రాజధానిలో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొనే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
విమానాశ్రయంలోనే నేతల అరెస్ట్.. సీజేపీ ఆరోపణలు
సోషల్ మీడియా వేదిక ‘ఎక్స్’లో ఒక వీడియో ప్రకటనను విడుదల చేసిన సీజేపీ జాతీయ సంస్థాగత బాధ్యుడు అజింక్యా షిండే.. తమ పార్టీ అగ్రనేతలు దీపక్, అశుతోష్ రాంకా, సౌరభ్ దాస్లను దిల్లీ విమానాశ్రయంలో దిగగానే పోలీసులు అక్రమంగా అదుపులోకి తీసుకున్నారని తెలిపారు.
అంతేకాకుండా, సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే దిల్లీ విమానాశ్రయంలో శనివారం ఉదయం 11 గంటలకు ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అవ్వగానే, పోలీసులు ఫ్లైట్ లోపలికే వచ్చి రఫ్ డ్రైవ్ చేస్తూ ఆయనను తీసుకెళ్లారని పార్టీ ప్రతినిధులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మహారాష్ట్రలోని ఆయన సొంత ఊరిలో శనివారం ఉదయమే దిప్కే నానమ్మ మరణించారని, అంత్యక్రియలకు కూడా వెళ్లనివ్వకుండా పోలీసులు ఆయన పట్ల అత్యంత అమానుషంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని, ప్రస్తుతం ఆయన్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్లారో కూడా ఆచూకీ చెప్పడంలేదని మండిపడ్డారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More