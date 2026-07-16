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    వన్ ప్లస్ భారత్‌ను వీడనుందా? పుకార్లపై స్పందించిన సంస్థ

    భారత మార్కెట్ నుండి వన్‌ప్లస్ (OnePlus) నిష్క్రమించనుందనే వార్తలపై సంస్థ స్పష్టతనిచ్చింది. తమ సరికొత్త సాఫ్ట్‌వేర్ మార్పులతో పాటు భారత్‌లో తమ వ్యాపారం యథావిధిగా కొనసాగుతుందని, వినియోగదారులకు మరింత మెరుగైన సేవలందిస్తామని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.

    Published on: Jul 16, 2026, 17:02:01 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    ఇటీవలి కాలంలో వన్‌ప్లస్ బ్రాండ్ తన స్మార్ట్‌ఫోన్ల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లో మరియు వ్యాపార విభాగంలో చేస్తున్న మార్పుల వల్ల ఆ కంపెనీ త్వరలోనే భారత మార్కెట్ నుండి తప్పుకోనుందనే పుకార్లు జోరందుకున్నాయి. ఈ ఊహాగానాలపై వన్‌ప్లస్ సంస్థ స్పందిస్తూ, అవన్నీ కేవలం పుకార్లేనని కొట్టిపారేసింది. భారత్‌లో తమ వ్యాపారం యథావిధిగా కొనసాగుతుందని (Business as usual) స్పష్టం చేసింది. ఒప్పో (Oppo) అనుబంధ సంస్థ అయిన బీబీకే ఎలక్ట్రానిక్స్ (BBK Electronics) యాజమాన్యంలోని వన్‌ప్లస్, భారతదేశంలో ఒక స్వతంత్ర బ్రాండ్‌గా తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తుందని తెలిపింది.

    వన్ ప్లస్ భారత్‌ను వీడనుందా? పుకార్లపై స్పందించిన సంస్థ
    వన్ ప్లస్ భారత్‌ను వీడనుందా? పుకార్లపై స్పందించిన సంస్థ

    ఆక్సిజన్ ఓఎస్ (OxygenOS) స్థానంలో కలర్ ఓఎస్

    వన్‌ప్లస్ మొబైళ్లలో ఇప్పటివరకు ఉన్న సొంత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ 'ఆక్సిజన్ ఓఎస్' స్థానంలో ఒప్పో ఫోన్లలో ఉపయోగించే 'కలర్ ఓఎస్' వేదికను తీసుకురానున్నారు. ఇది కేవలం అంతర్గత నిర్వహణ సర్దుబాటు (Operational adjustment) మాత్రమేనని కంపెనీ పేర్కొంది. భవిష్యత్తులో రాబోయే ఆండ్రాయిడ్ 17 (Android 17) ఆధారిత అప్‌డేట్ నుండి ఈ మార్పు క్రమంగా వర్తించనుంది.

    "సాఫ్ట్‌వేర్ పరంగా జరుగుతున్న ఈ మార్పుల వల్ల వినియోగదారులకు కల్పించే అనుభవంలో ఎలాంటి లోటు ఉండదు. కస్టమర్లకు అత్యుత్తమ సేవలను అందించడంలో వన్‌ప్లస్ కట్టుబడి ఉంది" అని వన్‌ప్లస్ అధికార ప్రతినిధి తెలిపారు.

    పాత వన్‌ప్లస్ మొబైళ్లకు కూడా గతంలో హామీ ఇచ్చిన విధంగా సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్లు, సెక్యూరిటీ ప్యాచులు కలర్ ఓఎస్ ద్వారా లభిస్తాయని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. రెండు బ్రాండ్లకు ఒకే సాఫ్ట్‌వేర్‌ను ఉపయోగించడం ద్వారా సరికొత్త ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఫీచర్లను మరింత వేగంగా అభివృద్ధి చేయడానికి వీలవుతుందని కంపెనీ భావిస్తోంది.

    తగ్గిన షిప్‌మెంట్లు.. అయినా అమ్మకాల్లో దూకుడు

    సైబర్ మీడియా రీసెర్చ్ (CMR) నివేదిక ప్రకారం, 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో వన్‌ప్లస్ షిప్‌మెంట్లు గతేడాదితో పోలిస్తే 28% క్షీణించాయి. అయితే కంపెనీ ఫ్లాగ్‌షిప్ సిరీస్ (15, 15R) మొత్తం అమ్మకాల్లో 48% వాటాను కలిగి ఉండటం విశేషం. ఇది ప్రీమియం మార్కెట్లో వన్‌ప్లస్ బలాన్ని సూచిస్తుంది.

    మరోవైపు, ఇటీవల ముగిసిన అమెజాన్ ప్రైమ్ డే (Amazon Prime Day 2026) సేల్స్‌లో వన్‌ప్లస్ అన్ని విభాగాలలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్‌గా నిలిచింది. ముఖ్యంగా రూ. 15,000 నుండి రూ. 50,000 ధరల విభాగంలో వన్‌ప్లస్ నంబర్ వన్‌గా నిలిచింది.

    కొత్త బడ్జెట్ ఫోన్ - వన్‌ప్లస్ ఎన్6 (OnePlus N6)

    జూన్ నెలలో వన్‌ప్లస్ విడుదల చేసిన మిడ్-రేంజ్ మొబైల్ 'వన్‌ప్లస్ ఎన్6' ప్రైమ్ డే సేల్‌లో హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడైంది. రూ. 19,999 ప్రారంభ ధరతో లభించే ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6360 అపెక్స్ (MediaTek Dimensity 6360 Apex) చిప్‌సెట్, 4GB/6GB ర్యామ్, 128GB స్టోరేజ్ ఆప్షన్లతో లభిస్తుంది. ఇది మార్కెట్లో శామ్‌సంగ్ గెలాక్సీ ఎమ్47 (Samsung Galaxy M47), నథింగ్ ఫోన్ 4బి (Nothing Phone 4b) వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీనిస్తోంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/వన్ ప్లస్ భారత్‌ను వీడనుందా? పుకార్లపై స్పందించిన సంస్థ
    Home/News/వన్ ప్లస్ భారత్‌ను వీడనుందా? పుకార్లపై స్పందించిన సంస్థ
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