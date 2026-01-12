Edit Profile
    వన్‌ప్లస్ 'ఫ్రీడమ్ సేల్' మొదలవుతోంది: OnePlus ఫోన్లపై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లు

    వన్‌ప్లస్ లవర్స్‌కు గుడ్ న్యూస్! జనవరి 16 నుంచి 'ఫ్రీడమ్ సేల్' ప్రారంభం కానుంది. OnePlus 15, 13 సిరీస్ ఫోన్లతో పాటు టాబ్లెట్లు, ఇయర్‌బడ్స్‌పై కంపెనీ భారీ డిస్కౌంట్లు ప్రకటించింది. పూర్తి వివరాలివే.

    Published on: Jan 12, 2026 4:15 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    స్మార్ట్‌ఫోన్ దిగ్గజం వన్‌ప్లస్ తన అభిమానుల కోసం అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పింది. 2026 రిపబ్లిక్ డేను పురస్కరించుకుని 'వన్‌ప్లస్ ఫ్రీడమ్ సేల్' (OnePlus Freedom Sale) ను కంపెనీ ప్రకటించింది. ఈ సేల్‌లో భాగంగా వన్‌ప్లస్ స్మార్ట్‌ఫోన్లు, టాబ్లెట్లు, ఆడియో ఉత్పత్తులపై భారీ ధర తగ్గింపులు లభించనున్నాయి. ముఖ్యంగా కొత్తగా మార్కెట్లోకి వచ్చిన OnePlus 15 సిరీస్, Nord 5, OnePlus 13 మోడల్స్‌పై ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    వన్‌ప్లస్ ఫ్రీడమ్ సేల్ మొదలవుతోంది: OnePlus ఫోన్లపై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లు
    సేల్ ఎప్పుడు? ఎక్కడ?

    ఈ ప్రత్యేక సేల్ జనవరి 16, 2026 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఆన్‌లైన్ వేదికలైన అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్, Myntra, బ్లింకిట్‌లతో పాటు వన్‌ప్లస్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ OnePlus.in లోనూ ఈ ఆఫర్లు లభిస్తాయి. ఆఫ్‌లైన్‌లో వన్‌ప్లస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ స్టోర్లు, రిలయన్స్ డిజిటల్, క్రోమా, విజయ్ సేల్స్ వంటి ప్రముఖ అవుట్‌లెట్లలో కూడా తగ్గింపు ధరకే ఉత్పత్తులను సొంతం చేసుకోవచ్చు.

    స్మార్ట్‌ఫోన్లపై అదిరిపోయే డీల్స్:

    OnePlus 15: గతేడాది చివర్లో 72,999 ధరతో విడుదలైన ఈ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్‌ను ఇప్పుడు సేల్‌లో భాగంగా 4,000 ఇన్‌స్టంట్ డిస్కౌంట్‌తో 68,999 కే పొందవచ్చు. దీనితో పాటు ఉచితంగా వన్‌ప్లస్ నార్డ్ బడ్స్ 3 (Nord Buds 3) ను కంపెనీ అందిస్తోంది. ఆరు నెలల నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ (No-cost EMI) సదుపాయం కూడా ఉంది.

    OnePlus 13: 2025 ఫ్లాగ్‌షిప్ మోడల్ అయిన OnePlus 13పై కంపెనీ భారీ తగ్గింపును ప్రకటించింది. దీని అసలు ధర 69,999 కాగా, సేల్‌లో 8,000 ధర తగ్గింపుతో పాటు 4,000 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంటే, ఈ ప్రీమియం ఫోన్‌ను కేవలం 57,999 కే మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు. హాసెల్‌బ్లాడ్ (Hasselblad) బ్రాండింగ్‌తో వచ్చిన చివరి ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్ ఇదే కావడం విశేషం.

    OnePlus 15R: దీని ధర 47,999 కాగా, జనవరి 26 వరకు బ్యాంక్ ఆఫర్ ద్వారా 44,999 కే లభిస్తుంది. ఆ తర్వాత దీని ధర 45,999 గా ఉంటుంది.

    OnePlus 13R: గత ఏడాది 42,999 కు విడుదలైన ఈ ఫోన్‌పై 6,000 వరకు ధర తగ్గింపు, మరో 1,000 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    టాబ్లెట్లపై ఆఫర్లు:

    టాబ్లెట్ ప్రియుల కోసం వన్‌ప్లస్ ప్యాడ్ సిరీస్‌పై కూడా మంచి ఆఫర్లు ఉన్నాయి.

    OnePlus Pad 3: ఈ టాబ్లెట్‌పై 3,000 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో దీని ధర 44,999 కి తగ్గుతుంది. జనవరి 26 లోపు కొనుగోలు చేసే వారికి 'స్టైలో 2' (Stylo 2) పెన్నును ఉచితంగా ఇస్తున్నారు.

    OnePlus Pad 2: 2,000 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్‌తో ఇది 34,999 కే అందుబాటులో ఉంది.

    OnePlus Pad Go 2: ఇటీవల విడుదలైన ఈ టాబ్లెట్‌పై ధర తగ్గింపు, బ్యాంక్ ఆఫర్లు కలిపి 23,999 కే లభిస్తుంది. బడ్జెట్ ధరలో చూసే వారికి ప్యాడ్ గో (Pad Go) 13,999 కే, ప్యాడ్ లైట్ (Pad Lite) 11,999 కే అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    ఆడియో ఉత్పత్తులు:

    మ్యూజిక్ లవర్స్ కోసం OnePlus Buds Pro 3 పై 1,000 ధర తగ్గింపు, 1,000 బ్యాంక్ ఆఫర్ కలిపి 9,999 కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అలాగే OnePlus Buds 4 కేవలం 4,999 కే లభిస్తుంది. వీటితో పాటు నార్డ్ బడ్స్ సిరీస్ మరియు నెక్ బ్యాండ్లపై కూడా ప్రత్యేక రాయితీలు ఉన్నాయి.

    క్వాలిటీ, పర్ఫార్మెన్స్‌కు మారుపేరుగా నిలిచే వన్‌ప్లస్ ఉత్పత్తులను తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయడానికి ఈ 'ఫ్రీడమ్ సేల్' ఒక చక్కని అవకాశం. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీకు నచ్చిన మోడల్‌ను ఇప్పుడే సెలెక్ట్ చేసుకోండి.

    ప్రోడక్ట్లాంఛ్ ప్రైస్ప్రైస్ డ్రాప్డిస్కౌంట్నెట్ ఎఫెక్టివ్ ప్రైస్
    OnePlus 1572,999NAupto 400068,999
    OnePlus 15R47,999NAupto 300044,999
    OnePlus Nord 533,9991500upto 150030,999
    OnePlus Nord CE524,999500upto 150022,999
    OnePlus 1369,9998000upto 400057,999
    OnePlus 13R42,999Up to 6000upto 100037,999
    OnePlus 13S54,9992,000upto 3,00049,999
    OnePlus Buds 45,9997003004,999
    OnePlus Buds Pro 311,9991,00010009,999
    OnePlus Nord Buds 32,2994002001,699
    OnePlus Nord Buds 3 Pro2,9995001502,349
    OnePlus Nord Buds 3r1,799300501,449
    OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC2,0993001501,649
    OnePlus Bullets Wireless Z31,6994001001,199
    OnePlus Pad 236,9990upto 200034,999
    OnePlus Pad Go17,9993000upto 100013,999
    OnePlus Pad Lite15,9992000upto 200011,999
    OnePlus Pad 347,9990upto 300044,999
    OnePlus Pad Go 226,9991000upto 200023,999
    News/News/వన్‌ప్లస్ 'ఫ్రీడమ్ సేల్' మొదలవుతోంది: OnePlus ఫోన్లపై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లు
    © 2026 HindustanTimes