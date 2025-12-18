Edit Profile
    వన్ ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2 రివ్యూ: పవర్ ఫుల్ ఫీచర్లు.. అదిరిపోయే బ్యాటరీ.. ఆండ్రాయిడ్ ట్యాబ్లెట్లలో కొత్త రారాజు

    వన్ ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2 శక్తివంతమైన డైమెన్సిటీ 7300-అల్ట్రా ప్రాసెసర్, భారీ 10,050mAh బ్యాటరీతో మార్కెట్లోకి వచ్చింది. 23,999 ప్రారంభ ధరలో అద్భుతమైన డిస్‌ప్లే, అత్యాధునిక ఏఐ ఫీచర్లతో ఆండ్రాయిడ్ ట్యాబ్లెట్ రంగంలో ఇది కొత్త ఒరవడిని సృష్టిస్తోంది.

    Published on: Dec 18, 2025 9:28 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ఆండ్రాయిడ్ ట్యాబ్లెట్లంటే ఒకప్పుడు కేవలం వినోదం కోసం మాత్రమే అనుకునేవారు. కానీ, వన్ ప్లస్ తన సరికొత్త వన్ ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2 (OnePlus Pad Go 2) తో ఆ అంచనాలను మార్చేస్తోంది. తన ముందు వెర్షన్ (Pad Go) కంటే అన్ని విభాగాల్లోనూ ఇది మెరుగైన పనితీరును కనబరుస్తోంది. వన్ ప్లస్ ట్యాబ్లెట్ల కుటుంబంలో ఇది 'మిడిల్ చైల్డ్' లాంటిదైనా, ఇప్పుడు పూర్తిస్థాయి పరిణతి చెందిన గ్యాడ్జెట్‌గా రూపుదిద్దుకుంది.

    వన్ ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2: పవర్ ఫుల్ ఫీచర్లు.. అదిరిపోయే బ్యాటరీ.. ఆండ్రాయిడ్ ట్యాబ్లెట్లలో కొత్త రారాజు
    వన్ ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2: పవర్ ఫుల్ ఫీచర్లు.. అదిరిపోయే బ్యాటరీ.. ఆండ్రాయిడ్ ట్యాబ్లెట్లలో కొత్త రారాజు

    పెర్ఫార్మెన్స్: వేగంలో నెక్స్ట్ లెవల్

    పాత మోడల్‌లో ఉన్న హీలియో G99 ప్రాసెసర్ స్థానంలో, ఇప్పుడు శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300-అల్ట్రా చిప్‌సెట్‌ను వాడారు. దీనివల్ల ట్యాబ్లెట్ వేగం గణనీయంగా పెరిగింది.

    మెమొరీ & స్టోరేజ్: ఇందులో 8GB ర్యామ్ ఉన్నప్పటికీ, అది వేగవంతమైన మాడ్యూల్. స్టోరేజ్ విషయానికి వస్తే UFS 2.2 నుంచి UFS 3.1 కి అప్‌గ్రేడ్ చేశారు. దీనివల్ల యాప్స్ ఓపెన్ అవ్వడం, ఫైల్స్ ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయడం రెప్పపాటులో జరిగిపోతాయి.

    మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడా లాగ్ (Lag) కనిపించదు. ఆక్సిజన్ ఓఎస్ 16 సాఫ్ట్‌వేర్ దీనికి తోడవ్వడంతో యూజర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చాలా స్మూత్‌గా ఉంటుంది.

    డిస్‌ప్లే: విజువల్స్ అదిరిపోతాయి

    డిస్‌ప్లే సైజును 11.35 ఇంచుల నుంచి 12.1 ఇంచులకు పెంచారు. ఇది ఇప్పుడు మరింత ప్రకాశవంతంగా, రంగులమయంగా కనిపిస్తుంది. వెబ్ పేజీలు చదవాలన్నా, ఇ-బుక్స్ చదవాలన్నా అక్షరాలు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.

    మీరు క్రియేటివ్ పనులు చేసేవారైతే, దీనికి స్టైలస్ (Stylus) సపోర్ట్ కూడా ఉంది. నోట్స్ రాసుకోవడానికి లేదా డ్రాయింగ్ వేయడానికి ఇది చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.

    మల్టీ టాస్కింగ్ & సాఫ్ట్‌వేర్: ఓపెన్ కాన్వాస్ మ్యాజిక్

    వన్ ప్లస్ ట్యాబ్లెట్లలో ఉండే 'ఓపెన్ కాన్వాస్' (Open Canvas) ఫీచర్‌ను ఇందులో మరింత మెరుగుపరిచారు. రెండు యాప్స్‌ను పక్కపక్కన పెట్టి వాడుకోవడం చాలా సులభం. నాలుగు వేళ్లతో స్క్రీన్‌ను పించ్ చేస్తే చాలు, ఏ యాప్ అయినా ఫ్లోటింగ్ విండోలా మారిపోతుంది. సాఫ్ట్‌వేర్ పరంగా ఇందులో ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఆక్సిజన్ ఓఎస్ ఉండటం మరో ప్లస్ పాయింట్.

    బ్యాటరీ: చార్జింగ్ టెన్షన్ లేదు

    ఈ ట్యాబ్లెట్‌లో అతిపెద్ద హైలైట్ దాని బ్యాటరీ. గతంలో ఉన్న 8,000mAh ని కాస్తా 10,050mAh భారీ బ్యాటరీగా మార్చారు. ఒకసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 18 గంటల పాటు నిరంతరంగా వీడియోలు చూడవచ్చు.

    దీనికి 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది. మీరు చిన్నపాటి ట్రిప్స్ కి వెళ్లేటప్పుడు ఛార్జర్ వెంట తీసుకెళ్లకపోయినా ఇది రెండు మూడు రోజులు నిశ్చింతగా వస్తుంది.

    వన్ ప్లస్ AI: మీ పనులను సులభతరం చేస్తుంది

    సాఫ్ట్‌వేర్‌లోనే ఇన్‌బిల్ట్‌గా వచ్చిన వన్ ప్లస్ ఏఐ (OnePlus AI) ఫీచర్లు నిజంగా అద్భుతం.

    AI Eraser & Unblur: ఫోటోల్లో అవసరం లేని వస్తువులను తీసేయడానికి, మసకగా ఉన్న ఫోటోలను క్లియర్ చేయడానికి ఇవి బాగా పనికొస్తాయి.

    AI Summaries: పెద్ద పెద్ద పీడీఎఫ్ (PDF) ఫైళ్లను క్షణాల్లో క్లుప్తంగా విడమర్చి చెబుతుంది.

    Circle to Search: గూగుల్ జెమినీ ఇంటిగ్రేషన్‌తో వచ్చిన ఈ ఫీచర్ ద్వారా స్క్రీన్‌పై ఏదైనా వస్తువును సర్కిల్ చేస్తే దాని వివరాలు వెంటనే ప్రత్యక్షమవుతాయి.

    కనెక్టివిటీ & డిజైన్

    రివ్యూ చేసిన మోడల్ వై-ఫై వెర్షన్ అయినప్పటికీ, మీ వన్ ప్లస్ ఫోన్ డేటాను దీనితో సులభంగా షేర్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి 'లావెండర్ డ్రిఫ్ట్' (Lavender Drift) రంగు ఒక కొత్త క్లాసిక్ లుక్‌ని ఇస్తుంది. దీని బరువు, పట్టుకోవడానికి ఉండే సౌలభ్యం ప్రీమియం అనుభూతిని కలిగిస్తాయి.

    వన్ ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2: ఇది కొనవచ్చా?

    23,999 ధరలో మెరుగైన ఆండ్రాయిడ్ ట్యాబ్లెట్ అనుభవాన్ని వన్ ప్లస్ అందిస్తోంది. డిజైన్, పెర్ఫార్మెన్స్, బ్యాటరీ.. ఇలా ప్రతి విభాగంలోనూ ఇది ఒక సాలిడ్ ఆప్షన్. మీరు ఆఫీస్ వర్క్ కోసం లేదా వినోదం కోసం ఒక మంచి ట్యాబ్లెట్ కోసం చూస్తుంటే, మీ లిస్టులో ఇది టాప్ పొజిషన్‌లో ఉండాలి.

