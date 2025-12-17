ఐఫోన్ వాడుతున్నారా? ఆండ్రాయిడ్లోకి మారడం చిటికెలో పని.. ఆపిల్ కొత్త అప్డేట్
ఐఫోన్ నుండి ఆండ్రాయిడ్కు మారాలనుకునే వారికి ఆపిల్ తీపి కబురు అందించింది. ఐఓఎస్ 26.3 అప్డేట్తో డేటా బదిలీ ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేస్తూ 'ట్రాన్స్ఫర్ టు ఆండ్రాయిడ్' ఫీచర్ను పరిచయం చేస్తోంది.
స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగదారులకు పదేళ్లుగా వేధిస్తున్న ఒకే ఒక్క సమస్య.. ప్లాట్ఫారమ్ మారడం. ఐఫోన్ నుండి ఆండ్రాయిడ్కు లేదా ఆండ్రాయిడ్ నుండి ఐఫోన్కు మారాలంటే డేటా పోతుందన్న భయం, ఆ ప్రక్రియలో ఉండే సంక్లిష్టత వినియోగదారులను వెనక్కి లాగేవి. అయితే, ఈ గోడలను బద్దలు కొడుతూ టెక్ దిగ్గజాలు ఆపిల్, గూగుల్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి.
ఒక్క ట్యాప్తో డేటా మొత్తం ఆండ్రాయిడ్లోకి..
త్వరలో రాబోతున్న iOS 26.3 అప్డేట్లో ఆపిల్ ఒక సంచలన ఫీచర్ను జోడించనుంది. దీని పేరు ‘Transfer to Android’. దీని ద్వారా ఐఫోన్ వినియోగదారులు తమ కాంటాక్ట్స్, మెసేజ్లు, ఫోటోలు, నోట్స్ వంటి ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని వైర్లెస్ పద్ధతిలో నేరుగా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లోకి పంపవచ్చు. ఆపిల్ 'ఎయిర్ డ్రాప్' (AirDrop) తరహాలోనే, వై-ఫై, బ్లూటూత్ సాయంతో ఈ డేటా బదిలీ జరుగుతుంది.
గూగుల్ సహకారం కూడా..
ఈ మార్పు కేవలం ఆపిల్ వైపు నుంచే కాదు, గూగుల్ కూడా దీనికి తగ్గట్టుగా తన సాఫ్ట్వేర్లో మార్పులు చేస్తోంది. ఇటీవలే విడుదలైన 'ఆండ్రాయిడ్ కెనరీ 2512' వెర్షన్లో ఈ డేటా స్విచ్చింగ్ టూల్కు సంబంధించిన మద్దతును గూగుల్ ప్రారంభించింది. అంటే, అటు ఆపిల్, ఇటు గూగుల్ పరస్పర అంగీకారంతో వినియోగదారుల కోసం ఈ సులభమైన మార్గాన్ని సిద్ధం చేశాయి.
ఈ ఫీచర్ ఎలా పనిచేస్తుంది?
ప్రస్తుతం iOS 26.3 బీటా వెర్షన్లో ఉన్న ఈ ఫీచర్ను వినియోగించే విధానం చాలా సులభం:
- ముందుగా సెట్టింగ్స్ (Settings) లోకి వెళ్లి జనరల్ (General) ట్యాబ్ ఎంచుకోవాలి.
- అందులో ‘Transfer or Reset iPhone’ విభాగంలో కొత్తగా ఈ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
- కొత్త ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ను ఐఫోన్ పక్కన ఉంచి, క్యూఆర్ కోడ్ (QR Code) లేదా పేరింగ్ కోడ్ సాయంతో రెండింటినీ కనెక్ట్ చేయాలి.
- మీకు కావాల్సిన డేటాను ఎంచుకుని 'ట్రాన్స్ఫర్' నొక్కితే చాలు, డేటా మొత్తం అవతలి ఫోన్లోకి వచ్చేస్తుంది.
ఇవి మాత్రం బదిలీ కావు..
ఈ ఫీచర్ చాలా వరకు డేటాను బదిలీ చేసినప్పటికీ, భద్రత దృష్ట్యా కొన్నింటిని అనుమతించదు. హెల్త్ డేటా (Health data), లాక్ చేసిన నోట్స్ (Locked notes), అలాగే ఐఫోన్తో పెయిర్ అయిన ఇతర డివైజ్ల సమాచారం మాత్రం బదిలీ కావు.
గతంలో ఐఫోన్ నుంచి ఆండ్రాయిడ్కు మారాలంటే ప్రత్యేకమైన కేబుళ్లు లేదా ఇతర థర్డ్ పార్టీ యాప్ల మీద ఆధారపడాల్సి వచ్చేది. కానీ ఈ కొత్త అప్డేట్తో ఆ అవసరం లేకుండానే, వైర్లెస్ పద్ధతిలో ప్లాట్ఫారమ్లను మార్చుకునే వెసులుబాటు కలుగుతుంది. వినియోగదారుల స్వేచ్ఛను గౌరవిస్తూ టెక్ ప్రపంచంలో ఇదొక గొప్ప ముందడుగు అని నిపుణులు అభివర్ణిస్తున్నారు.
How “Transfer to Android” Works
Apple released iOS 26.3 Beta 1 for developers and public beta testers, which includes the “Transfer to Android” feature. Users can access it by going to Settings > General > Transfer or Reset iPhone. Once active, the feature will let iPhone owners place their device next to a new Android phone to start the transfer. They can select which data to move, including apps and their phone number. Certain items, such as Health data, paired devices, and locked notes, cannot be transferred.
The connection between devices can be established using a QR code or a session ID with a pairing code. Google has also introduced a corresponding “Transfer to iOS” feature, enabling Android users to move their data to an iPhone in a similar side-by-side setup.
This new approach eliminates the need for cables or adapters, simplifying the switching process for users who want to move between Apple and Android devices. The update aims to make cross-platform transitions smoother, allowing users to retain their essential data and files without the traditional complications.