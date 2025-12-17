How “Transfer to Android” Works

Apple released iOS 26.3 Beta 1 for developers and public beta testers, which includes the “Transfer to Android” feature. Users can access it by going to Settings > General > Transfer or Reset iPhone. Once active, the feature will let iPhone owners place their device next to a new Android phone to start the transfer. They can select which data to move, including apps and their phone number. Certain items, such as Health data, paired devices, and locked notes, cannot be transferred.