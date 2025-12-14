Edit Profile
    ఐఫోన్ 16 ప్రోపై బంపర్ ఆఫర్- ఫ్లిప్‌కార్ట్ సేల్‌లో రూ. 70 వేల కంటే తక్కువ ధరకే..!

    ఐఫోన్ 16 ప్రోపై బంపర్ ఆఫర్! ఫ్లిప్‌కార్ట్ సేల్‌లో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ని రూ. 70 వేల కంటే తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చు. అయితే ఈ ఆఫర్​ డిసెంబర్ 21 వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఆఫర్​ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 14, 2025 12:20 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఫ్లిప్‌కార్ట్ నిర్వహిస్తున్న 'ఎండ్ ఆఫ్ సీజన్ సేల్' డిసెంబర్ 12 నుంచి 21 వరకు కొనసాగుతోంది. ఈ సేల్‌లో స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, వేరబుల్స్‌పై భారీ తగ్గింపులు లభిస్తున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా యాపిల్ ఐఫోన్ 16 ప్రోపై అందిస్తున్న తగ్గింపు కస్టమర్‌ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది! బ్యాంక్, ఎక్స్​ఛేంజ్ బెనిఫిట్స్​ని కలిపి చూస్తే, ఈ ఫోన్‌ను ఇప్పుడు రూ. 70,000 కంటే తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చు. వివరాల్లోకి వెళితే..

    ఐఫోన్ 16 ప్రో (Apple)
    ఐఫోన్ 16 ప్రో (Apple)

    ఐఫోన్​ 16 ప్రో- డీల్ వివరాలు..

    లిస్టింగ్ ధర: ఈ సేల్ సమయంలో, 128జీబీ స్టోరేజ్​తో కూడిన ఐఫోన్ 16 ప్రో ప్రారంభ ధర రూ. 1,09,900గా లిస్ట్ అయ్యింది.

    బ్యాంక్ డిస్కౌంట్: ఫ్లిప్‌కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుతో చెల్లించే కొనుగోలుదారులకు తక్షణమే రూ. 4,000 తగ్గింపు లభిస్తుంది.

    ఎక్స్​ఛేంజ్ బోనస్: దీనికి అదనంగా, యూజర్ పాత ఫోన్, దాని కండిషన్, పిన్‌కోడ్ అర్హత ఆధారంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఎక్స్​ఛేంజ్ బోనస్‌ను అందిస్తోంది. దీని విలువ రూ. 68,050 వరకు ఉంటుంది.

    బ్యాంక్ డిస్కౌంట్, గరిష్ట ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్‌ను కలిపినప్పుడు, ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ ఎఫెక్టివ్​ ప్రైజ్​ రూ. 70,000 కంటే బాగా తగ్గిపోతుంది. ఇది ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న యాపిల్ డీల్స్‌లో అత్యంత ఆకర్షణీయమైనదిగా ఉందని చెప్పవచ్చు.

    2025లోనూ ఐఫోన్ 16 ప్రో ఎందుకు బెస్ట్ ఆప్షన్?

    ఐఫోన్ 16 ప్రో సరికొత్త మోడల్ కానప్పటికీ, దాని హై-ఎండ్ పర్ఫార్మెన్స్​, మన్నికైన నిర్మాణం, దీర్ఘకాల సాఫ్ట్‌వేర్ సపోర్ట్​ కారణంగా ఇది ఇప్పటికీ శక్తివంతమైన ఎంపికగా ఉంది. ధర తగ్గడంతో ఫ్లాగ్​షిప్​కి పెట్టే డబ్బు కాకుండానే ప్రీమియం ఐఫోన్​ని కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు.

    ఐఫోన్​ 16 ప్రో టైటానియం ఫ్రేమ్, టెక్స్‌చర్డ్ మ్యాట్ గ్లాస్ బ్యాక్, సిరామిక్ షీల్డ్ ఫ్రంట్​తో వస్తుంది. బ్లాక్, వైట్, నాచురల్, డెసర్ట్ టైటానియం ఫినిషింగ్‌లలో లభిస్తుంది.

    ఇందులో 6.3-ఇంచ్​ సూపర్ రెటినా ఎక్స్‌డీఆర్ ఓలెడ్ డిస్‌ప్లే, 120హెచ్​జెడ్​ అడాప్టివ్ ప్రోమోషన్ రిఫ్రెష్ రేట్, హెచ్​డీఆర్​10, డాల్బీ విజన్ సపోర్ట్, 2,000 నిట్స్ వరకు పీక్ అవుట్‌డోర్ బ్రైట్‌నెస్ ఇందులో ఉన్నాయి.

    యాపిల్ ఏ18 ప్రో చిప్‌తో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ పనిచేస్తుంది. ఇందులో 6-కోర్ సీపీయూ, 6-కోర్ జీపీయూ 16-కోర్ న్యూరల్ ఇంజిన్ ఉన్నాయి.

    ఐఓఎశ్​లో అంతర్నిర్మిత ‘యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్’ ఫీచర్లు ఉత్పాదకత, సృజనాత్మకత, ఆన్-డివైస్ గోప్యతపై దృష్టి సారించే టూల్స్‌ను అందిస్తాయి.

    ఈ ఐఫోన్​ 16 ప్రోలో క్వాడ్-కెమెరా సెటప్‌ ఉంది. ఇందులో అధునాతన సెన్సార్-షిఫ్ట్ స్టెబిలైజేషన్‌తో కూడిన 48ఎంపీ ప్రధాన సెన్సార్, 48ఎంపీ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా, టెట్రాప్రిజం టెక్నాలజీతో కూడిన 12ఎంపీ 5ఎక్స్​ టెలిఫోటో లెన్స్, 12ఎంపీ 2ఎక్స్​ టెలిఫోటో ఆప్షన్ ఉన్నాయి. 12ఎంపీ ఫ్రంట్ కెమెరాతో ఈ ఫోన్​ వస్తుంది.

    ఈ ఐఫోన్​ 16 ప్రో స్మార్ట్​ఫోన్ 5జీ, వైఫై 7, బ్లూటూత్ 5.3, సెకెండ్​ జనరేషన్​ అల్ట్రా వైడ్‌బ్యాండ్ చిప్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. డిస్‌ప్లేపోర్ట్ సపోర్ట్‌తో యూఎస్బీ-సీ కూడా ఇందులో ఉంది.

    ఐపీ68 వాటర్​ అండ్​ డస్ట్​ రెసిస్టెన్స్​, ఫేస్ ఐడి, శాటిలైట్ ద్వారా ఎమర్జెన్సీ ఎస్​ఓఎస్​, క్రాష్ డిటెక్షన్ వంటి ఫీచర్లతో ఐఫోన్ 16 ప్రో సమగ్ర ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్ అనుభవాన్ని అందిస్తోంది.

