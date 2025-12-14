7000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో రియల్మీ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్స్- ధర రూ. 20వేల లోపే!
రియల్మీ నార్జో 90 సిరీస్ ఇండియాలో లాంచ్కు రెడీ అవుతోంది! ఇందులో రెండు కొత్త 5జీ స్మార్ట్ఫోన్స్ ఉంటాయి. డిసెంబర్ 16న లాంచ్కి ముందు ఈ గ్యాడ్జెట్స్కి చెందిన ధరలు, పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు లీక్ అయ్యాయి. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
రియల్మీ సంస్థ తన రియల్మీ నార్జో స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ను ఎక్స్ప్యాండ్ చేయడానికి సిద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగా ఈ వారం రియల్మీ నార్జో 90 5జీ, రియల్మీ నార్జో 90ఎక్స్ 5జీ అనే రెండు కొత్త ఫోన్లను విడుదల చేయనుంది. కంపెనీ ఇప్పటికే కొన్ని ఫీచర్లను టీజ్ చేసినప్పటికీ, అధికారిక లాంచ్కు ముందే ఈ ఫోన్ల పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు, అంచనా ధరలు లీకయ్యాయి. వాటి వివరాలు..
రియల్మీ నార్జో 90 సిరీస్- లాంచ్ తేదీ, ధర (అంచనా)..
ఈ రియల్మీ నార్జో 90 స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ను భారత్లో డిసెంబర్ 16వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు అధికారికంగా లాంచ్ చేయనున్నారు. ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు లాంచ్ అయిన వెంటనే అమెజాన్, రియల్మీకి చెందిన అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటాయి.
టిప్స్టర్ పారస్ గుగ్లానీ లీక్ చేసిన వివరాల ప్రకారం ఈ సిరీస్ ధరలు..
రియల్మీ నార్జో 90: ఆఫర్లతో కలిపి సుమారు రూ. 17,999 ప్రారంభ ధరతో లభించే అవకాశం ఉంది.
రియల్మీ నార్జో 90ఎక్స్: ఆఫర్లతో కలిపి సుమారు రూ. 14,999 ప్రారంభ ధరతో అందుబాటులోకి రావచ్చు.
ఈ రెండు మోడళ్లు కూడా రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తాయి: 6జీబీ ర్యామ్ + 128జీబీ స్టోరేజ్, 8జీబీ ర్యామ్ + 128జీబీ స్టోరేజ్.
రియల్మీ నార్జో 90 5జీ: ముఖ్య ఫీచర్లు (అంచనా)..
స్క్రీన్: 6.8 ఇంచ్ అమోఎల్ఈడీ డిస్ప్లే, 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్, 1400 నిట్స్ వరకు బ్రైట్నెస్.
ప్రాసెసర్: మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 మ్యాక్స్ ప్రాసెసర్ ద్వారా పనిచేసే అవకాశం ఉంది.
స్టోరేజ్: యూఎఫ్ఎస్ 2.2 స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
కెమెరా (వెనుక): డ్యూయల్ రేర్ కెమెరా సెటప్. ఇందులో 50ఎంపీ ప్రైమరీ సెన్సార్, 2ఎంపీ సెకండరీ లెన్స్ ఉండవచ్చు.
కెమెరా (ముందు): సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ముందు భాగంలో కూడా 50ఎంపీ కెమెరా ఉండే అవకాశం ఉంది.
బ్యాటరీ అండ్ ఛార్జింగ్: 7000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ, 60డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: రియల్మీ యూఐ 6.0 పై పనిచేస్తుంది.
ఇతరాలు: ఈ ఫోన్లో ఈ-సిమ్ సపోర్ట్ ఉండకపోవచ్చు. ఇది విక్టరీ గోల్డ్, కార్బన్ బ్లాక్ అనే రెండు రంగులలో లభిస్తుంది.
రియల్మీ నార్జో 90ఎక్స్ 5జీ: ముఖ్య ఫీచర్లు (అంచనా)..
రియల్మీ నార్జో 90ఎక్స్ 5జీలో ఉండే అవకాశం ఉన్న కీలక స్పెసిఫికేషన్లు:
స్క్రీన్: 6.8 ఇంచ్ హెచ్డీ+ ఎల్సీడీ డిస్ప్లే, 144హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్, 1200 నిట్స్ బ్రైట్నెస్.
ప్రాసెసర్: మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్తో శక్తిని పొందుతుంది.
కెమెరా (వెనుక): డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్. ఇందులో 50ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా, 2ఎంపీ సెకండరీ లెన్స్ ఉంటాయి.
కెమెరా (ముందు): సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం 8ఎంపీ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంటుంది.
బ్యాటరీ అండ్ ఛార్జింగ్: 7000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో పాటు 60డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: రియల్మీ యూఐ 6.0 పై రన్ అవుతుంది.
కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఫ్లాష్ బ్లూ, నైట్రో బ్లూ అనే రెండు రంగులలో విడుదల కానుంది.