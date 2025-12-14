Edit Profile
    7000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో రియల్​మీ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్స్​- ధర రూ. 20వేల లోపే!

    రియల్​మీ నార్జో 90 సిరీస్‌ ఇండియాలో లాంచ్​కు రెడీ అవుతోంది! ఇందులో రెండు కొత్త 5జీ స్మార్ట్​ఫోన్స్​ ఉంటాయి. డిసెంబర్ 16న లాంచ్​కి ముందు ఈ గ్యాడ్జెట్స్​కి చెందిన ధరలు, పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు లీక్ అయ్యాయి. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 14, 2025 6:12 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    రియల్​మీ సంస్థ తన రియల్​మీ నార్జో స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్‌ను ఎక్స్​ప్యాండ్​ చేయడానికి సిద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగా ఈ వారం రియల్​మీ నార్జో 90 5జీ, రియల్​మీ నార్జో 90ఎక్స్​ 5జీ అనే రెండు కొత్త ఫోన్‌లను విడుదల చేయనుంది. కంపెనీ ఇప్పటికే కొన్ని ఫీచర్లను టీజ్ చేసినప్పటికీ, అధికారిక లాంచ్‌కు ముందే ఈ ఫోన్‌ల పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు, అంచనా ధరలు లీకయ్యాయి. వాటి వివరాలు..

    రియల్​మీ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్స్
    రియల్​మీ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్స్

    రియల్​మీ నార్జో 90 సిరీస్​- లాంచ్ తేదీ, ధర (అంచనా)..

    ఈ రియల్​మీ నార్జో 90 స్మార్ట్​ఫోన్​ సిరీస్‌ను భారత్‌లో డిసెంబర్ 16వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు అధికారికంగా లాంచ్ చేయనున్నారు. ఈ రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు లాంచ్ అయిన వెంటనే అమెజాన్, రియల్​మీకి చెందిన అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటాయి.

    టిప్‌స్టర్ పారస్ గుగ్లానీ లీక్ చేసిన వివరాల ప్రకారం ఈ సిరీస్ ధరలు..

    రియల్​మీ నార్జో 90: ఆఫర్‌లతో కలిపి సుమారు రూ. 17,999 ప్రారంభ ధరతో లభించే అవకాశం ఉంది.

    రియల్​మీ నార్జో 90ఎక్స్​: ఆఫర్‌లతో కలిపి సుమారు రూ. 14,999 ప్రారంభ ధరతో అందుబాటులోకి రావచ్చు.

    ఈ రెండు మోడళ్లు కూడా రెండు వేరియంట్‌లలో లభిస్తాయి: 6జీబీ ర్యామ్​ + 128జీబీ స్టోరేజ్, 8జీబీ ర్యామ్​ + 128జీబీ స్టోరేజ్.

    రియల్​మీ నార్జో 90 5జీ: ముఖ్య ఫీచర్లు (అంచనా)..

    స్క్రీన్: 6.8 ఇంచ్​ అమోఎల్​ఈడీ డిస్‌ప్లే, 120హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్, 1400 నిట్స్ వరకు బ్రైట్‌నెస్.

    ప్రాసెసర్: మీడియాటెక్​ డైమెన్సిటీ 6400 మ్యాక్స్​ ప్రాసెసర్​ ద్వారా పనిచేసే అవకాశం ఉంది.

    స్టోరేజ్: యూఎఫ్​ఎస్​ 2.2 స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది.

    కెమెరా (వెనుక): డ్యూయల్ రేర్ కెమెరా సెటప్. ఇందులో 50ఎంపీ ప్రైమరీ సెన్సార్, 2ఎంపీ సెకండరీ లెన్స్ ఉండవచ్చు.

    కెమెరా (ముందు): సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ముందు భాగంలో కూడా 50ఎంపీ కెమెరా ఉండే అవకాశం ఉంది.

    బ్యాటరీ అండ్​ ఛార్జింగ్: 7000ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీ, 60డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

    ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: రియల్​మీ యూఐ 6.0 పై పనిచేస్తుంది.

    ఇతరాలు: ఈ ఫోన్‌లో ఈ-సిమ్​ సపోర్ట్ ఉండకపోవచ్చు. ఇది విక్టరీ గోల్డ్, కార్బన్ బ్లాక్ అనే రెండు రంగులలో లభిస్తుంది.

    రియల్​మీ నార్జో 90ఎక్స్​ 5జీ: ముఖ్య ఫీచర్లు (అంచనా)..

    రియల్​మీ నార్జో 90ఎక్స్​ 5జీలో ఉండే అవకాశం ఉన్న కీలక స్పెసిఫికేషన్లు:

    స్క్రీన్: 6.8 ఇంచ్​ హెచ్​డీ+ ఎల్​సీడీ డిస్‌ప్లే, 144హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్, 1200 నిట్స్ బ్రైట్‌నెస్.

    ప్రాసెసర్: మీడియాటెక్​ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్‌తో శక్తిని పొందుతుంది.

    కెమెరా (వెనుక): డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్. ఇందులో 50ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా, 2ఎంపీ సెకండరీ లెన్స్ ఉంటాయి.

    కెమెరా (ముందు): సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం 8ఎంపీ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంటుంది.

    బ్యాటరీ అండ్​ ఛార్జింగ్: 7000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో పాటు 60డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది.

    ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: రియల్​మీ యూఐ 6.0 పై రన్ అవుతుంది.

    కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ ఫ్లాష్ బ్లూ, నైట్రో బ్లూ అనే రెండు రంగులలో విడుదల కానుంది.

