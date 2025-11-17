అమెరికాలో 3.63 లక్షల మంది భారతీయ విద్యార్థులు: చైనాను వెనక్కి నెట్టి రెండో ఏడాదీ అగ్రస్థానం
అమెరికాలో అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల సంఖ్యలో భారత్ వరుసగా రెండో ఏడాది కూడా అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది. 2024–25 విద్యా సంవత్సరంలో మొత్తం 3,63,019 మంది భారతీయ విద్యార్థులు అమెరికాలో చదువుతున్నారు. ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 9.5% వృద్ధి. యూజీ కోర్సులు, ఓపీటీలో భారతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య భారీగా పెరిగింది.
తాజాగా విడుదలైన ఓపెన్ డోర్స్ 2025 నివేదిక (Open Doors 2025 Report) ప్రకారం, అమెరికాలో అంతర్జాతీయ విద్యార్థులను పంపుతున్న దేశాల్లో భారత్ మరోసారి చైనాను అధిగమించి, వరుసగా రెండో ఏడాది అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
2024–25 విద్యా సంవత్సరంలో మొత్తం 3,63,019 మంది భారతీయ విద్యార్థులు అమెరికాలో చదువుకుంటున్నట్లు ఈ నివేదిక వెల్లడించింది. ఇది గత ఏడాది (3,31,602) తో పోలిస్తే 9.5% వృద్ధిని సూచిస్తోంది. అమెరికాలోని మొత్తం 11,77,766 అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల్లో భారతీయులు ఏకంగా 30.8% వాటాను కలిగి ఉన్నారు.
చైనాలో తగ్గుదల
ఒకప్పుడు అగ్రస్థానంలో ఉన్న చైనా నుంచి వస్తున్న విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గుముఖం పట్టింది. 2024-25లో చైనా నుంచి కేవలం 2,65,919 మంది విద్యార్థులు మాత్రమే అమెరికాకు వచ్చారు. ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 4% తక్కువ, గత ఎనిమిదేళ్లలో ఇదే అత్యల్ప సంఖ్య కావడం గమనార్హం. భారత్, చైనా రెండు దేశాల నుంచే మొత్తం అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల్లో 53.4% మంది ఉన్నారు.
ఈ వృద్ధికి ప్రధాన కారణాలు
అమెరికాలో భారతీయ విద్యార్థుల వృద్ధికి ప్రధానంగా రెండు అంశాలు దోహదపడ్డాయి.
ఆప్షనల్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ (OPT)లో భారీ పెరుగుదల: ఉద్యోగ-ఆధారిత శిక్షణకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంతో, ఓపీటీలో పాల్గొనే విద్యార్థుల సంఖ్య 47.3% పెరిగింది. ఇది 97,556 నుంచి 1,43,740కి పెరిగింది. అమెరికాలోని మొత్తం భారతీయ విద్యార్థుల్లో మూడింట ఒక వంతు మందికి పైగా ఓపీటీలో ఉన్నారు.
గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సుల్లో తగ్గిన ప్రవేశాలు
భారీ వృద్ధి కనిపిస్తున్నప్పటికీ, గ్రాడ్యుయేట్ (PG) కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు మాత్రం 9.5% తగ్గాయి (1,96,567 నుంచి 1,77,892కి). నాన్-డిగ్రీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు కూడా 12.2% మేర తగ్గాయి.
గ్రాడ్యుయేట్ ప్రవేశాలు తగ్గడంపై ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ (IIE) స్పందిస్తూ, "గత మూడేళ్లుగా గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థుల సంఖ్య పెరిగింది. అందువల్ల ఆ విద్యార్థుల్లో చాలా మంది ఇప్పుడు ఓపీటీకి అర్హత సాధించి, ఆ వైపు వెళ్తున్నారు. అందుకే ఈ ఏడాది గ్రాడ్యుయేట్ నమోదు సంఖ్య స్థిరంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది, అయినప్పటికీ ఇది గతంలో కంటే చాలా ఎక్కువ స్థాయిల్లో ఉంది" అని వివరించింది.
కొత్త ప్రవేశాలు తగ్గుతున్న సంకేతాలు
అమెరికాలో అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు నిలయంగా ఉన్నప్పటికీ, వీసా అనిశ్చితులు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో కొత్తగా ప్రవేశాలు పొందుతున్న (ఫాల్ 2025లో మొదటిసారి చేరిన) విద్యార్థుల సంఖ్య 17% పడిపోతున్నట్లు నివేదిక ప్రారంభ సూచికలు చెబుతున్నాయి. అంతకుముందు సంవత్సరం (ఫాల్ 2024)లో కూడా ఈ కొత్త ప్రవేశాలు 7.2% తగ్గాయి.
యూఎస్లో విద్యాభ్యాసం చేస్తున్న అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల్లో 57% మంది సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్, మ్యాథమెటిక్స్ (STEM) ప్రోగ్రామ్లలోనే నమోదు చేసుకున్నారు. అమెరికన్ ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లోని మొత్తం విద్యార్థుల్లో అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల వాటా 6%గా ఉంది.
News/News/అమెరికాలో 3.63 లక్షల మంది భారతీయ విద్యార్థులు: చైనాను వెనక్కి నెట్టి రెండో ఏడాదీ అగ్రస్థానం
News/News/అమెరికాలో 3.63 లక్షల మంది భారతీయ విద్యార్థులు: చైనాను వెనక్కి నెట్టి రెండో ఏడాదీ అగ్రస్థానం