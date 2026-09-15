ఒరాకిల్లో భారీ ఉద్యోగాల కోత: పరిహారంపై సిబ్బందిలో తీవ్ర నిరాశ
ఏఐ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో బిలియన్ల డాలర్ల పెట్టుబడులు పెడుతున్న దిగ్గజ టెక్ సంస్థ ఒరాకిల్, అమెరికాలో మరోసారి ఉద్యోగుల తొలగింపునకు శ్రీకారం చుట్టింది. అయితే బాధితులకు కంపెనీ అందిస్తున్న పరిహారం మైక్రోసాఫ్ట్, సేల్స్ఫోర్స్ వంటి పోటీ సంస్థలతో పోలిస్తే చాలా తక్కువగా ఉండటం ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రేసులో ముందంజలో నిలిచేందుకు బిలియన్ల కొద్దీ డాలర్లను కుమ్మరిస్తున్న దిగ్గజ టెక్ సంస్థ 'ఒరాకిల్' (Oracle) మరోసారి కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది. అమెరికాలోని తన సిబ్బందిపై వేటు వేస్తూ లేఆఫ్స్ రౌండ్ను ప్రారంభించింది. అయితే, ఈ ప్రక్రియలో ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన వారికి ఇస్తున్న 'సివరెన్స్ ప్యాకేజీ' ఇతర ప్రధాన టెక్ కంపెనీలతో పోలిస్తే అత్యంత తక్కువగా ఉందనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
పరిహారంలో కోతలు: ఒరాకిల్ నిబంధనలు ఇవే
బిజినెస్ ఇన్సైడర్ నివేదిక ప్రకారం.. లేఆఫ్స్లో ఉద్యోగం కోల్పోయిన అమెరికా సిబ్బందికి ఒరాకిల్ 4 వారాల ప్రాథమిక వేతనంతో పాటు, వారు పనిచేసిన ప్రతి ఏడాదికి ఒక వారం వేతనాన్ని అదనంగా చెల్లిస్తోంది. కంపెనీ ప్రామాణిక నిబంధనల ప్రకారం గరిష్టంగా 26 వారాల వేతనాన్ని మాత్రమే పరిహారంగా పొందే వెసులుబాటు ఉంది. కొత్తగా చేరిన వారైనా, ఏళ్లుగా సేవలందిస్తున్న వారైనా ఈ 26 వారాల పరిమితిని దాటి పరిహారం పొందే అవకాశం లేకపోవడం గమనార్హం.
ఏఐపై కోట్లు.. ఉద్యోగులపై వేటు
ఒరాకిల్ తన వ్యాపార అవసరాలకు అనుగుణంగా సంస్థాగత మార్పులు చేస్తోందని, ఏఐ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, డేటా సెంటర్ల విస్తరణ కోసం బిలియన్ల డాలర్ల అప్పులు సేకరిస్తోందని తెలుస్తోంది. దానికి తగ్గట్టుగానే బాధితులకు పంపిన ఇమెయిళ్లలో కంపెనీ స్పష్టమైన సందేశాన్ని ఇచ్చింది.
"ఒరాకిల్ ప్రస్తుత వ్యాపార అవసరాలను సమగ్రంగా సమీక్షించిన తర్వాత, విస్తృత సంస్థాగత మార్పుల్లో భాగంగా మీ ఉద్యోగ పాత్రను తొలగించాలని నిర్ణయించాం. ఈ రోజుతోనే మీ చివరి పనిదినం ముగుస్తుంది" అని ఆ ఇమెయిల్లో పేర్కొన్నారు.
అయితే ఈ దఫా ఎంతమంది ఉద్యోగులను తొలగించారనే స్పష్టమైన సంఖ్యను కంపెనీ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. ఒకవైపు ఏఐ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం భారీగా నిధులు వెచ్చిస్తూ, మరోవైపు ఉన్నపలంగా సిబ్బందిని తొలగించడం ఒరాకిల్ వైఖరిపై విమర్శలకు దారితీస్తోంది.
మైక్రోసాఫ్ట్, సేల్స్ఫోర్స్ ప్యాకేజీలతో పోలిక
పోటీ సంస్థలైన మైక్రోసాఫ్ట్, సేల్స్ఫోర్స్ ఇస్తున్న పరిహారాలతో పోలిస్తే ఒరాకిల్ ప్యాకేజీ చాలా చిన్నదిగా కనిపిస్తోంది.
సేల్స్ఫోర్స్ (Salesforce): ఈ సంస్థ గరిష్టంగా 30 వారాల వేతనాన్ని పరిహారంగా అందిస్తోంది. ఉద్యోగుల హోదాను బట్టి కనీసం 9 నుంచి 13 వారాల వేతనంతో పాటు, పనిచేసిన ప్రతి ఏడాదికి 3 వారాల అదనపు వేతనాన్ని ఇస్తోంది.
మైక్రోసాఫ్ట్ (Microsoft): ఇటీవల చేపట్టిన తొలగింపుల్లో మైక్రోసాఫ్ట్ గరిష్టంగా 39 వారాల వరకు ప్రాథమిక వేతనాన్ని ఇచ్చింది. అంతేకాకుండా కనీసం 60 రోజుల వేతనంతో పాటు, ప్రతి ఆరు నెలల సర్వీసుకు 1 నుంచి 2 వారాల అదనపు వేతనాన్ని పరిహారంగా అందించింది.
మైక్రోసాఫ్ట్ ఇచ్చే 39 వారాలు, సేల్స్ఫోర్స్ ఇచ్చే 30 వారాల గరిష్ట పరిమితితో పోలిస్తే ఒరాకిల్ విధిస్తున్న 26 వారాల పరిమితి చాలా తక్కువ. హఠాత్తుగా ఉద్యోగం కోల్పోయిన సగటు ఉద్యోగికి మరొక ఉద్యోగం వెతుక్కునేందుకు, కుటుంబ ఖర్చులు నెట్టుకొచ్చేందుకు కొన్ని అదనపు వారాల వేతనం ఎంతో కొండంత అండగా నిలుస్తుంది. కానీ ఒరాకిల్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం బాధితులను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More