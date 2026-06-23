టెక్ ప్రపంచంలో ఒరాకిల్ ప్రకంపనలు: ఏడాదిలో 21,000 మంది ఉద్యోగుల తొలగింపు
ప్రముఖ ఐటీ దిగ్గజం ఒరాకిల్ గడిచిన ఏడాది కాలంలో ఏకంగా 21,000 మంది ఉద్యోగులపై వేటు వేసింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వాడకం పెరగడం, క్లౌడ్ మౌలిక సదుపాయాల కోసం భారీ వ్యయాలను తగ్గించుకోవడంలో భాగంగానే కంపెనీ ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది.
టెక్ రంగాన్ని కుదిపేస్తున్న లేఆఫ్ల పరంపరలో ప్రముఖ సాఫ్ట్వేర్ దిగ్గజం ఒరాకిల్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. గడిచిన 12 నెలల్లో కంపెనీ తన గ్లోబల్ వర్క్ఫోర్స్ నుంచి ఏకంగా 21,000 మంది ఉద్యోగులను తొలగించింది. గతంలో అనుకున్న దానికంటే చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ కోతలు జరిగాయి. ఇందులో కొన్ని ఉద్యోగాల స్థానంలో నేరుగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సాంకేతికతను ప్రవేశపెట్టడం గమనార్హం.
కంపెనీ నివేదికలోనే స్పష్టం
వార్షిక ఆర్థిక నివేదికల దాఖలు ప్రక్రియలో భాగంగా సోమవారం ఒరాకిల్ ఈ అధికారిక వివరాలను వెల్లడించింది. తమ కార్యకలాపాల్లో ఏఐ సాంకేతికతను విస్తృతంగా ఉపయోగించడం వల్లే ఈ లేఆఫ్లు జరిగాయని, భవిష్యత్తులోనూ ఈ ప్రభావం ఉండవచ్చని కంపెనీ పరోక్షంగా సూచించింది.
"మా వ్యాపార నిర్వహణలో ఏఐ టెక్నాలజీని ప్రవేశపెట్టడం వల్ల వర్క్ఫోర్స్ తగ్గించాల్సి వచ్చింది. మున్ముందు కూడా దీనివల్ల ఉద్యోగాల కోత కొనసాగే అవకాశం ఉంది" అని ఒరాకిల్ తన వార్షిక ఆర్థిక నియంత్రణ ఫైలింగ్లో పేర్కొంది.
భారీగా తగ్గిన ఉద్యోగుల సంఖ్య
మే 31తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి ఒరాకిల్ ప్రపంచవ్యాప్త పూర్తికాల ఉద్యోగుల సంఖ్య 1,41,000కు పడిపోయింది. అంతకుముందు ఏడాది ఇదే సమయానికి కంపెనీలో 1,62,000 మంది సిబ్బంది ఉండేవారు. అంటే ఏడాది కాలంలోనే 21,000 మంది ఉద్యోగులు రోడ్డున పడ్డారు. ఈ భారీ పునర్వ్యవస్థీకరణ (Restructuring) ప్రక్రియ కోసం కంపెనీ దాదాపు $1.8 బిలియన్ డాలర్లను (సుమారు రూ. 15,000 కోట్లకు పైగా) ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చింది.
ఏఐ డేటా సెంటర్ల భారం
ఓపెన్ఏఐ (OpenAI) వంటి దిగ్గజ క్లయింట్ల కోసం ఒరాకిల్ ప్రస్తుతం భారీ వ్యయంతో కూడిన ఏఐ డేటా సెంటర్లను నిర్మిస్తోంది. దీనివల్ల కంపెనీపై తీవ్రమైన ఆర్థిక ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. నగదును ఆదా చేసుకునేందుకు వీలుగా ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచే వేలాది మంది ఉద్యోగులపై వేటు వేయడం ప్రారంభించినట్లు గతంలో బ్లూమ్బెర్గ్ సంస్థ నివేదించింది. అయితే, ఈ కోతల పరిమాణం ఎంత అనేది కంపెనీ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ఎక్కడా వెల్లడించలేదు. తాజాగా విడుదల చేసిన వార్షిక నివేదికతో ఈ భారీ లేఆఫ్ల గుట్టు రట్టయింది.
తాజా ఉద్యోగుల ముఖచిత్రం
మే నెలాఖరు నాటికి ఉన్న లెక్కల ప్రకారం ఒరాకిల్కు అమెరికాలో దాదాపు 49,000 మంది కార్మికులు ఉండగా, అంతర్జాతీయంగా వివిధ దేశాల్లో 92,000 మంది పనిచేస్తున్నారు. ఈ తాజా లేఆఫ్ల తర్వాత కంపెనీ మొత్తం ఉద్యోగుల సంఖ్య, 2022లో ఎలక్ట్రానిక్ హెల్త్ రికార్డ్స్ సంస్థ 'సెర్నర్' (Cerner) ను కొనుగోలు చేయడానికి ముందు ఉన్న స్థాయి కంటే స్వల్పంగా తగ్గిపోయింది. అప్పట్లో ఒరాకిల్ $28 బిలియన్ డాలర్ల భారీ డీల్తో సెర్నర్ను కైవసం చేసుకుంది. ఆ సమయంలో సెర్నర్ కాన్సాస్ సిటీ ప్రధాన కార్యాలయ పరిధిలోని వేలాది మంది ఉద్యోగులు ఒరాకిల్లో చేరారు. ఇప్పుడు వారిపై కూడా ఈ లేఆఫ్స్ ప్రభావం పడింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More