ఖాళీగా 411 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు.. అదనపు కౌన్సెలింగ్ చేపట్టినా భర్తీ కాలేదు.. కారణాలివే
దేశవ్యాప్తంగా ఐదో రౌండ్ కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించినా 411 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ఖాళీగా మిగిలాయి. ప్రత్యేక కౌన్సెలింగ్ ద్వారా అవకాశం కల్పించినప్పటికీ సీట్లు నిండకపోవడానికి కారణం ఇక్కడ చూడండి.
వైద్య విద్య అభ్యసించాలని లక్షలాది మంది విద్యార్థులు కలలు కంటారు. తక్కువ ఫీజులతో కూడిన ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లోని పరిమిత సీట్ల కోసం తీవ్ర స్థాయిలో పోటీ పడుతుంటారు. అయితే, దేశవ్యాప్తంగా అదనపు రౌండ్ కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించిన తర్వాత కూడా 411 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు భర్తీ కాకుండా ఖాళీగా మిగిలిపోయాయి.
వైద్య కళాశాలల ప్రవేశాల కోసం కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించే మెడికల్ కౌన్సెలింగ్ కమిటీ (ఎంసీసీ) ఇటీవల 'స్పెషల్ స్ట్రే వేకెన్సీ' రౌండ్ చేపట్టింది. ఇందులో 948 ఖాళీ సీట్లను అందుబాటులో ఉంచగా, అభ్యర్థులకు 537 సీట్లను కేటాయించారు. అదనపు అవకాశం కల్పించినప్పటికీ మరో 411 సీట్లు ఖాళీగానే ఉండిపోయాయని 'టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా' నివేదిక వెల్లడించింది.
గత ఏడాదితో పోలిస్తే భారీగా పెరిగిన ఖాళీలు
ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఆకాశాన్నంటుతున్న ట్యూషన్ ఫీజుల కారణంగానే ఈ సీట్లు మిగిలిపోతున్నాయనే చర్చ జరుగుతోంది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈసారి ఖాళీగా మిగిలిన సీట్ల సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. గత ఏడాది కేవలం 60 నుంచి 70 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు మాత్రమే భర్తీ కాకుండా ఉండిపోయాయని ఒక ఆరోగ్య శాఖ అధికారి తెలిపారు.
"సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు మేము నాలుగు రౌండ్ల కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించాం. అయినా సీట్లు మిగలడంతో ఐదో రౌండ్ కూడా చేపట్టాం. అదనపు అవకాశం ఇచ్చినప్పటికీ 400కు పైగా సీట్లు భర్తీ కాలేదు" అని ఆ అధికారి పేర్కొన్నారు.
చుక్కలనంటుతున్న ప్రైవేటు ఫీజులు
సీట్లు ఖాళీగా ఉండటానికి అధిక ఫీజులే ప్రధాన కారణమని స్పష్టమవుతోంది. ప్రైవేటు వైద్య కళాశాలలు, డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయాల్లో వార్షిక ఫీజులు గతంలో సుమారు రూ. 15 లక్షలుగా ఉండేవి. ఇప్పుడు అవి ఏకంగా రూ. 25 లక్షల నుంచి రూ. 30 లక్షలకు పెరిగాయి.
"చాలా విద్యాసంస్థల్లో రూ.15 లక్షలుగా ఉన్న వార్షిక ఫీజులు రూ. 25 లక్షల నుంచి రూ. 30 లక్షలకు చేరాయి. ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలు, పేరున్న ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల్లోని సీట్లు పూర్తిగా నిండిపోతున్నాయి. కొన్ని ప్రైవేటు కాలేజీల్లోనే సీట్లు ఖాళీగా ఉంటున్నాయి. ఆయా సంస్థలు తమ ఫీజుల విధానాన్ని, బోధనా ప్రమాణాలను, మౌలిక సదుపాయాలను సమీక్షించుకోవాలి. ఫీజులు ఇంత భారీగా ఉంటే, కొత్తగా ఎన్ని సీట్లు పెంచినా విద్యార్థులు భరించలేరు కాబట్టి ప్రయోజనం ఉండదు" అని సదరు అధికారి వివరించారు.
కర్ణాటకలో 50 శాతం ఫీజుల కోత
మరోవైపు, సీట్లు భర్తీ కాకపోవడంతో కర్ణాటకలోని ప్రైవేటు వైద్య కళాశాలలు మేనేజ్మెంట్ కోటా ఫీజులను 50 శాతం వరకు తగ్గించాయి. కొన్ని కాలేజీలు ఎంబీబీఎస్ కోర్సు మొత్తం ఖర్చును దాదాపు సగానికి తగ్గించినట్లు సమాచారం. వైద్య విద్య కోసం భారీ మొత్తంలో ఫీజులు చెల్లించేందుకు విద్యార్థులు, వారి కుటుంబాలు వెనకడుగు వేస్తున్నాయనడానికి ఈ పరిణామం నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.
సాధారణ ప్రవేశాల ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత కూడా కర్ణాటకలో సుమారు 190 అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ (యూజీ) మేనేజ్మెంట్ కోటా సీట్లు ఖాళీగా మిగిలిపోయాయి. విద్యార్థులను ఆకర్షించేందుకు ఆయా కళాశాలలు ఫీజుల్లో రాయితీలను ప్రకటించాయని 'డెక్కన్ హెరాల్డ్' కథనం పేర్కొంది. కొన్ని కాలేజీల్లో మొత్తం కోర్సు ఫీజును సుమారు రూ.1.26 కోట్ల నుంచి దాదాపు రూ.65 లక్షలకు తగ్గించినట్లు తెలిపింది. ఇతర కేటగిరీల్లోని సీట్లను తక్కువ ఫీజులకే అందించాల్సి రావడంతో, కళాశాలల నిర్వహణ కోసం మేనేజ్మెంట్, ఎన్ఆర్ఐ కోటాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయంపైనే యాజమాన్యాలు ఆధారపడతాయి. ఈ కోటా సీట్లు ఖాళీగా మిగిలితే భారీ ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లుతుందనే ఉద్దేశంతోనే ప్రైవేటు కళాశాలలు ఫీజుల కోతకు మొగ్గు చూపాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More