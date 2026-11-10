యూసీసీ అంటే హిందూ సివిల్ కోడ్ రుద్దడమే: దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ సర్కార్పై అసదుద్దీన్ ఒవైసీ మండిపాటు
మహారాష్ట్రలో ప్రతిపాదిత యూనిఫాం సివిల్ కోడ్ (యూసీసీ) ముసుగులో హిందూ సివిల్ కోడ్ను నాన్-హిందూ వర్గాలపై రుద్దేందుకు కుట్ర జరుగుతోందని ఏఐఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఒవైసీ ఆరోపించారు. శాసనసభలో దీనిని తీవ్రంగా అడ్డుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.
మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్న యూనిఫాం సివిల్ కోడ్ (యూసీసీ)పై ఎంఐఎం (AIMIM) అధినేత, హైదరాబాద్ లోక్సభ సభ్యుడు అసదుద్దీన్ ఒవైసీ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. యూసీసీ పేరుతో ఇతర మతాల ప్రజలపై ‘హిందూ సివిల్ కోడ్’ను బలవంతంగా రుద్దేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఆయన మండిపడ్డారు. మంగళవారం నాడు విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడిన ఆయన.. బీజేపీ, దాని భాగస్వామ్య పక్షాలు ఏలుతున్న మహారాష్ట్రలో యూసీసీ అమలును, చట్టసభల్లో దాని బిల్లు ఆమోదాన్ని తమ పార్టీ శక్తివంచన లేకుండా అడ్డుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు.
"దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో యూసీసీని అమలు చేయాలని తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది" అని ఒవైసీ పేర్కొన్నారు. యూసీసీ అమలు ప్రక్రియలో భాగంగా మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన ప్రశ్నావళిపై ఆయన తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఆ ప్రశ్నావళిలో 'హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ' (HUF) గురించి ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదని, యూసీసీ అసలు నిర్వచనంపై ప్రభుత్వం మౌనం వహిస్తోందని విమర్శించారు.
మత విశ్వాసాలు, ప్రాథమిక హక్కులపై దాడి
గుజరాత్, అస్సాం, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రాల్లో జరిగింది ఇదేనని, ఇప్పుడు అదే తరహాలో మహారాష్ట్రలోనూ యూసీసీ తెచ్చి ముస్లింలు, ఇతర నాన్-హిందూ వర్గాలపై హిందూ సివిల్ కోడ్ను అమలు చేయాలని చూస్తున్నారని ఒవైసీ ఆరోపించారు. హిందూ వివాహ చట్టం, హిందూ వారసత్వ చట్టం, భారతీయ వారసత్వ చట్టాలను ఇతరులపై రుద్దడానికి జరుగుతున్న కుట్రలో ఇది భాగమని పేర్కొన్నారు.
"మా నిరసన కేవలం యూసీసీకే కాదు, ముఖ్యంగా బీజేపీ తీసుకొస్తున్న యూసీసీ విధానాలకు వ్యతిరేకం. రాజ్యాంగంలోని ప్రాథమిక హక్కుల రక్షణ పొందుతున్న మా ప్రధాన మత విశ్వాసాలు, ఆచారాలను లాక్కోవడానికే ఈ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి" అని హైదరాబాద్ ఎంపీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ముస్లిం మహిళల హక్కులకు భంగం
ప్రతిపాదిత యూసీసీ కింద విడాకుల ప్రక్రియను హిందూ వివాహ చట్టం ప్రకారం నిర్వచిస్తున్నారని, ఇందులో కోర్టు ఆదేశిత ఏడాదిపాటు విడిపోయి ఉండే నిబంధన ఉంచారని ఒవైసీ వివరించారు. అయితే ఇస్లాం ధర్మం మహిళలకు 'ఖులా' (విడాకులు తీసుకునే హక్కు) ద్వారా ప్రత్యేక హక్కులను కల్పించిందని ఆయన గుర్తుచేశారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం త్రిపుల్ తలాక్ను శిక్షార్హమైన నేరంగా మార్చిన తర్వాత, భార్యలను వదిలేసి వెళ్లే పురుషుల సంఖ్య పెరిగిపోయిందని, ఇది ముస్లిం మహిళలపై తీవ్ర ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. భాగస్వామి జీవించి ఉండగానే బహుళ సంబంధాలలో (multiple relationships) ఉండే వారిపై ఎలాంటి చట్టపరమైన చర్యలు ఎందుకు తీసుకోరని ఆయన ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు.
విపక్షాల వైఖరిపై విమర్శలు
తమ పార్టీని బీజేపీ 'బీ-టీమ్' అని విమర్శిస్తున్న ప్రతిపక్షాలకు ఒవైసీ గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. మహారాష్ట్రలో గతంలో జరిగిన ఎన్నికల సమయంలో ప్రతిపక్షాలతో పొత్తు పెట్టుకోవడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పినా, వారి నుంచి ఎలాంటి సానుకూల స్పందన రాలేదని తెలిపారు.
2027 ప్రారంభంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న ఉత్తరప్రదేశ్లో సమాజ్వాదీ పార్టీతో కలిసి పనిచేయడానికి ఏఐఎంఐఎం సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ, సమాజ్వాదీ పార్టీ (లాల్ టోపీ) నేతలు తనను ' రావణాసురుడు' అని సంబోధించారని ఒవైసీ గుర్తుచేశారు.
రాజ్యాంగబద్ధంగానే యూసీసీ: సీఎం ఫడ్నవీస్
మరోవైపు, యూసీసీ ముసాయిదాను రూపొందించాలన్న తమ ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ తీవ్రంగా సమర్థించుకున్నారు. యూసీసీ అమలు దిశగా రాష్ట్రాలు పనిచేయాలని భారత రాజ్యాంగమే స్వయంగా ఆదేశిస్తోందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఒవైసీ, కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ విమర్శలకు ఫడ్నవీస్ బదులిస్తూ.. యూసీసీ అనేది రాజ్యాంగంలోని ఆదేశిక సూత్రాల్లో (Directive Principles of State Policy) భాగమని పేర్కొన్నారు. పొరుగు దేశాల్లో కనిపించిన తరహా వీధిపోరాటాలు, నిరసనలను ఇక్కడ కూడా రెచ్చగొట్టేందుకు ప్రతిపక్షాలు కుట్ర పన్నుతున్నాయని సీఎం తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More