    పద్మ అవార్డులు ప్రకటించిన కేంద్రం.. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వీరే!

    కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ అవార్డులు ప్రకటించింది. ఈసారి మొత్తం 45 మందికి పద్మశ్రీ అవార్డులు బహుకరించనుంది. తెలంగాణకు చెందిన మామిడి రామ రెడ్డికి పద్మశ్రీ అవార్డు దక్కింది.

    Published on: Jan 25, 2026 3:24 PM IST
    By Anand Sai
    గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మ అవార్డులను ప్రకటించింది. 45 మంది పద్మ అవార్డులు అందుకోనున్నారు. తెలంగాణకు చెందిన రామ రెడ్డి మామిడి.. పశు పోషణ, పాడి రంగంలో చేసిన విశేష సేవలకు పద్మశ్రీ పురస్కారం లభించింది. పశు పోషణ, పాడి రంగంలో సహకార సంస్థల ఆధారిత వృద్ధికి ఆయన మార్గదర్శకుడిగా నిలిచారు. సహ వికాస సంస్థ స్థాపకుడిగా రామ రెడ్డి మామిడి.. సహకార సంస్థలను ఏర్పాటు చేసి చాలా మందికి జీవనోపాధిని మెరుగుపరిచారు. పశుపోషణ, పాడి నిర్వహణ, ఆర్థిక పరిపాలన అంశాల్లో రైతులకు శిక్షణ అందించారు. మహిళల నేతృత్వంలోని సహకార సంస్థలను ప్రోత్సహిస్తూ, దూరదృష్టి కలిగిన వ్యక్తిగా తనదైన ముద్ర వేశారు.

    పద్మ అవార్డులు
    పద్మ అవార్డులు

    హైదరాబాద్ సీసీఎంబీ శాస్త్రవేత్త డా.కుమారస్వామి తంగరాజ్‌కు పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని ప్రకటించింది కేంద్రం. భారతీయ జనాభా జన్యు చరిత్రపై ఆయన మూడు దశాబ్దాలకు పైగా పరిశోధనలు చేశారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందారు. ఆఫ్రికా నుంచి జరిగిన మెుట్టమెుదటి మానవ వలసలపై పరిశోధన చేశారు. వీటితోపాటుగా అనేక పరిశోధనలు చేస్తూ.. కీలక విషయాలను తెలిపారు.

    పద్మ అవార్డులకు ఎంపికైన వారు

    • మామిడి రమా రెడ్డి
    • డా.కుమరస్వామి తంగరాజ్
    • అంకే గౌడ
    • ఆర్మిడా ఫెర్నాండెజ్
    • భగవాన్‌దాస్ రాక్వార్
    • భిక్ల్యా లడాక్యా ధిండా
    • బ్రిజ్ లాల్ భట్
    • బుధ్రి తాటి
    • చరణ్ హెంబ్రామ్
    • చిరంజీ లాల్ యాదవ్
    • ధార్మిక్లాల్ చునీలాల్ పాండ్యా
    • గఫ్రుద్దీన్ మేవాటి జోగి
    • హ్యాలీ వార్
    • ఇందర్‌జీత్ సింగ్ సిధు
    • కె. పాజనివేల్
    • కైలాష్ చంద్ర పంత్
    • ఖేం రాజ్ సుంద్రియాల్
    • కొల్లక్కాయిల్ దేవకి అమ్మ జి
    • మహేంద్ర కుమార్ మిశ్రా
    • మిర్ హాజిభాయ్ కాసంబాయ్
    • మోహన్ నగర్
    • నరేష్ చంద్ర దేవ్ వర్మ
    • నీలేష్ వినోద్‌చంద్ర మండలేవాలా
    • నూరుద్దీన్ అహ్మద్
    • ఓతువార్ తిరుత్తణి స్వామినాథన్
    • పద్మా గుర్మెట్
    • పొఖిలా లేఖ్తేపి
    • పున్నియమూర్తి నటేశన్
    • ఆర్. కృష్ణన్
    • రఘుపత్ సింగ్
    • రఘువీర్ తుకారాం ఖేడ్కర్
    • రాజస్థపతి కలియప్ప గౌండర్
    • రాంచంద్ర గోద్‌బోలే మరియు సునీతా గోద్‌బోలే
    • ఎస్. జి. సుశీలమ్మ
    • సంగ్యూసాంగ్ ఎస్. పొంగెనర్
    • షఫీ షౌక్
    • శ్రీరంగ్ దేవాబా లాడ్
    • శ్యామ్ సుందర్
    • సిమాంచల్ పాత్రో
    • సురేష్ హనగవాడి
    • తగా రామ్ భీల్
    • టేచి గుబిన్
    • తిరువారూరు భక్తవత్సలం
    • విశ్వ బంధు
    • యుమ్నామ్ జత్రా సింగ్
