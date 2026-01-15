Edit Profile
    TG New Sarpanches : ఈనెల 19 నుంచి కొత్త సర్పంచులకు శిక్షణ

    రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచులకు శిక్షణ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ నెల 19 నుంచి వచ్చే నెల 21 వరకు శిక్షణ తరగతులు ఉండనున్నాయి. రాష్ట్ర గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ (టీజీఐఆర్డీ) ఆధ్వర్యంలో జిల్లాల వారీగా వీటిని నిర్వహిస్తారు.

    Published on: Jan 15, 2026 1:36 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    రాష్ట్రంలో కొత్తగా సర్పంచ్ లు ఎన్నికైన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటికే వారంతా ప్రమాణస్వీకారాలు చేయటంతో బాధ్యతలు కూడా స్వీకరించారు. అయితే కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచ్ లకు శిక్షణ ఇవ్వాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

    కొత్త సర్పంచులకు శిక్షణ - ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు
    కొత్త సర్పంచులకు శిక్షణ - ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు

    ఈనెల 19 నుంచి ట్రైనింగ్….

    ఇందులో భాగంగా కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచులకు ఈ నెల 19 నుంచి వచ్చే నెల 21 వరకు శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించనుంది. రాష్ట్ర గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో జిల్లాల వారీగా వీటిని పూర్తి చేస్తారు. ఇందుకోసం ఏర్పాట్లు సిద్ధమవుతున్నాయి.

    ఇటీవలే జరిగిన గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో భాగంగా 12,702 గ్రామాలకు నూతనంగా సర్పంచులు ఎన్నికయ్యారు. వీరందరికీ శిక్షణ ఇవ్వాలని సర్కార్ నిర్ణయించింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలు, నిధుల పంపిణీ నిబంధనలతో పాటు పలు అంశాలపై అవగాహన కల్పిస్తారు. వీరికి శిక్షణ ఇచ్చే అధికారులు, సిబ్బందిని కూడా నియమించారు.

    శిక్షణలో భాగంగా తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్‌ చట్టంపై పూర్తిస్థాయిలో అవగాహన కల్పిస్తారు. ప్రతి జిల్లాలోని సర్పంచులను బృందాలు నిర్వహిస్తారు. నిధుల రాబడి, జాయింట్ చెక్ పవర్ తో పాటు మరికొన్ని అంశాలపై అవగాహన తరగతులు చేపడుతారు.

    సర్పంచుల శిక్షణ పూర్తయిన తర్వాత ఉప సర్పంచులు, వార్డు సభ్యులకు డివిజన్, మండల కేంద్రాల్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వనున్నారు. ఆ దిశగా కూడా పంచాయతీ రాజ్ శాఖ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. గ్రామసభల నిర్వహణ, పంచాయతీ సమావేశాలు, జనన, మరణాల నమోదు, ప్రజారోగ్యం, పారిశుద్ధ్యం, ఉపాధి హామీ పథకం అమలతో పాటు ఇతర అంశాలపై శిక్షణ ఇస్తారు.

