Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Ind vs Pak:ఎలాగో గెలవలేరు-టీవీలు పగలగొట్టడం, ముఖానికి కేక్ రాయడం తప్ప ఏం చేస్తారు? వైరల్ గా పాకిస్థాన్ ఫ్యాన్స్ వీడియోలు

    ఇండియా మీద గెలవడం చేత కాదు, ఎప్పుడూ ఓడిపోతారని పాకిస్థాన్ టీమ్ మీద అక్కడి ఫ్యాన్స్ ఫైర్ అవుతున్నారు. టీ20 ప్రపంచకప్ లో ఇండియా చేతిలో పాకిస్థాన్ ఓటమి తట్టుకోలేక కోపంతో టీవీలను పగలగొట్టారు. ఓ యూట్యూబర్ తన సోదరి ముఖానికి కేక్ రాశాడు. 

    Published on: Feb 16, 2026 12:27 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్ పై మరోసారి ఇండియాకు తిరుగులేదని భారత క్రికెట్ వీరులు చాటారు. టీ20 ప్రపంచకప్ లో ఆదివారం (ఫిబ్రవరి 15) జరిగిన మ్యాచ్ లో పాకిస్థాన్ ను ఇండియా చిత్తు చేసింది. ఈ మ్యాచ్ లో కనీసం పోటీ కూడా ఇవ్వకుండా పాక్ సరెండర్ అయిపోయింది. తమ టీమ్ ఆట పట్ల పాకిస్థాన్ ఫ్యాన్స్ కోపంతో ఊగిపోతున్నారు. టీవీలు పగలగొడుతున్నారు. సెన్స్ మరిచి ప్రవర్తిస్తున్నారు.

    టీవీ పగలగొడుతున్న పాకిస్థాన్ ఫ్యాన్ (Facebook/WaQar Azam)
    టీవీ పగలగొడుతున్న పాకిస్థాన్ ఫ్యాన్ (Facebook/WaQar Azam)

    టీవీ పగలగొట్టిన ఫ్యాన్

    టీ20 ప్రపంచకప్ లో పాకిస్థాన్ ను ఇండియా చిత్తుచేసింది. 61 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది. పాకిస్థాన్ ఘోర పరాజయంతో తీవ్ర నిరాశకు గురైన ఒక పాకిస్థానీ అభిమాని తన టీవీ సెట్‌ను పగలగొట్టాడు. ఆన్‌లైన్‌లో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో తన జట్టు ఓటమికి కోపంతో క్రికెట్ బ్యాట్‌తో టీవీని ఓ ఫ్యాన్ పగలగొట్టాడు. ఫేస్ బుక్ లో వఖార్ అజమ్ అనే అకౌంట్లో ఈ వీడియో అప్ లోడ్ చేశాడు.

    కోపంతో

    ‘‘భారత్ మళ్ళీ పాకిస్థాన్‌ను ఓడించింది. నేను కోపంతో నా టీవీని పగలగొట్టాను’’ అని అజమ్ తన ఫేస్‌బుక్ వీడియోకి క్యాప్షన్ ఇచ్చాడు. ఖాళీ గదిలో అతను తన టీవీ సెట్‌ను కిందపడేసి బ్యాట్ తో కొట్టాడు. టీవీని చాలాసార్లు అలాగే కొట్టాడు. ఇప్పుడీ వీడియో వైరల్ గా మారింది.

    పోరాటం లేకుండా

    కనీసం పోరాటం లేకుండా తమ టీమ్.. ఇండియా ముందు తలవంచడంతో పాకిస్థాన్ ఫ్యాన్స్ తీవ్ర నిరాశ చెందుతున్నారు. ‘‘ఇది ఇప్పుడు ఒక నార్మల్ విషయం అయిపోయింది. మ్యాచ్ లో కనీసం మా టీమ్ పోరాడుతుందని అనుకున్నాం. ఎక్కడో గెలుపు మీద ఆశ ఉండేది. కానీ ఇండియా చేతిలో ఓటమి కామన్ అయిపోయింది. బుమ్రా బౌలింగ్ కు మన దగ్గర ఆన్సర్ లేదు. హార్దిక్ ను ఎదుర్కోలేం. ఎప్పటిలాగే ఇండియా బాగా ఆడింది. ఈ విషయాన్ని మేం ఒప్పుకొంటాం’’ అని ఓ పాకిస్థాన్ ఫ్యాన్ ఏఎన్ఐకి తెలిపాడు.

    సిస్టర్ ముఖానికి కేక్

    ఇంటర్నెట్ లో వైరల్ అవుతున్న మరో వీడియోలో పాకిస్థాన్ ఓడిపోయిందనే అసహనంతో ఓ ఫ్యాన్ తన సిస్టర్ ముఖానికి కోపంతో కేక్ పూశాడు. ఇండియా మీద పాక్ గెలిస్తే సంబరాలు చేసుకోవచ్చని ముందుగానే ఆ యూట్యూబర్ కేక్ తెచ్చి పెట్టుకున్నాడు. ఫ్యామిలీతో కలిసి మ్యాచ్ చూశాడు. కానీ పాక్ ఓడిపోవడంతో కోపంతో ఆ కేక్ ను సోదరి ముఖంపై పూశాడు. అప్పుడు అతని తల్లి వచ్చి ఆపింది. ఈ వీడియో ఇప్పుడు తెగ చక్కర్లు కొడుతోంది. అతనికి సెన్స్ లేదని నెటిజన్లు ఫైర్ అవుతున్నారు.

    8-1

    ఇప్పటివరకూ టీ20 ప్రపంచకప్ ల్లో ఇండియా, పాకిస్థాన్ 9 మ్యాచ్ లు ఆడాయి. ఇండియా 8 సార్లు గెలిచింది. 2021లో మాత్రమే పాక్ విజయం సాధించింది. ఇప్పుడు 2026 టీ20 ప్రపంచకప్ లో హ్యాట్రిక్ విజయాలతో ఇండియా సూపర్-8కు అర్హత సాధించింది.

    recommendedIcon
    News/News/Ind Vs Pak:ఎలాగో గెలవలేరు-టీవీలు పగలగొట్టడం, ముఖానికి కేక్ రాయడం తప్ప ఏం చేస్తారు? వైరల్ గా పాకిస్థాన్ ఫ్యాన్స్ వీడియోలు
    News/News/Ind Vs Pak:ఎలాగో గెలవలేరు-టీవీలు పగలగొట్టడం, ముఖానికి కేక్ రాయడం తప్ప ఏం చేస్తారు? వైరల్ గా పాకిస్థాన్ ఫ్యాన్స్ వీడియోలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes