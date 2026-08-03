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    క్యూ1 ఫలితాలతో దూసుకెళ్తున్న పార్క్ మెడి వరల్డ్ షేరు: రికార్డు స్థాయికి సమీపంలో

    తొలి త్రైమాసికంలో (Q1FY27) అద్భుత ఆర్థిక ఫలితాలు సాధించడంతో పార్క్ మెడి వరల్డ్ షేరు వరుసగా నాలుగో రోజు లాభాల బాట పట్టింది. నికర లాభంలో 35 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేయడంతో పాటు ఉత్తరాఖండ్‌లో కొత్త ఆసుపత్రి ప్రారంభంతో షేరు ధర ఆల్-టైమ్ రికార్డుకు దగ్గరగా చేరింది.

    Published on: Aug 3, 2026, 11:27:42 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    హెల్త్‌కేర్ రంగానికి చెందిన ప్రముఖ కంపెనీ పార్క్ మెడి వరల్డ్ లిమిటెడ్ స్టాక్ మార్కెట్‌లో జోరు చూపిస్తోంది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికం (Q1FY27) ఫలితాలు అద్భుతంగా ఉండటంతో సోమవారం ఉదయం ట్రేడింగ్‌లో కంపెనీ షేరు ధర వరుసగా నాలుగో రోజూ లాభాల్లో పయనించింది.

    క్యూ1 ఫలితాలతో దూసుకెళ్తున్న పార్క్ మెడి వరల్డ్ షేరు: రికార్డు స్థాయికి సమీపంలో
    క్యూ1 ఫలితాలతో దూసుకెళ్తున్న పార్క్ మెడి వరల్డ్ షేరు: రికార్డు స్థాయికి సమీపంలో

    ఎన్ఎస్ఈలో (NSE) ఈ షేరు రూ.299 వద్ద ప్రారంభమై, ట్రేడింగ్ వ్యవధిలో రూ.300.60 గరిష్ఠ స్థాయిని తాకింది. ఇది ఈ కంపెనీ ఆల్-టైమ్ రికార్డు గరిష్ఠ స్థాయి అయిన రూ.305 కంటే కేవలం రూ.4.40 మాత్రమే తక్కువ. 2026 ఏప్రిల్ - జూన్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ నికర లాభంలో ఏకంగా 35 శాతానికి పైగా వృద్ధి నమోదవడం ఇన్వెస్టర్లలో ఉత్సాహాన్ని నింపింది.

    ఆకట్టుకున్న క్యూ1 ఆర్థిక ఫలితాలు

    కంపెనీ ప్రకటించిన అన్‌ఆడిటెడ్ స్టాండ్‌అలోన్ ఫలితాల ప్రకారం, ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికంలో నిర్వహణ ఆదాయం క్రితం ఏడాదితో పోలిస్తే 19 శాతం పెరిగి రూ.475.70 కోట్లకు చేరింది. ఎబిటా (EBITDA) 20 శాతం పెరిగి దాదాపు రూ.126 కోట్లుగా నమోదైంది. ఎబిటా మార్జిన్ 20 బేసిస్ పాయింట్లు పెరిగి 26.5 శాతానికి చేరింది.

    ఇక కంపెనీ నికర లాభం గత ఏడాదితో పోలిస్తే 35 శాతం వృద్ధితో రూ.88.60 కోట్లకు చేరింది. నికర లాభాల మార్జిన్ కూడా 220 బేసిస్ పాయింట్లు పెరిగి 18.6 శాతంగా నమోదైంది. వ్యాపార విస్తరణలో భాగంగా 2026 క్యాలెండర్ సంవత్సరంలో అదనంగా 1,490 పడకలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 2025లోని 3,250 పడకలతో పోలిస్తే ఇది 46 శాతం వృద్ధి కావడం విశేషం.

    ఉత్తరాఖండ్‌లోకి గ్రాండ్ ఎంట్రీ

    ఆర్థిక ఫలితాలతో పాటు కంపెనీ విస్తరణ ప్రణాళికలు కూడా మార్కెట్‌లో సానుకూల ప్రభావం చూపాయి. ఆదివారం (ఆగస్టు 2, 2026) రోజున ఎక్స్ఛేంజీలకు ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, ఉత్తరాఖండ్‌లోని రుద్రాపూర్‌లో 330 పడకల సామర్థ్యంతో కూడిన 'ది మెడిసిటీ హాస్పిటల్'ను పార్క్ గ్రూప్ ప్రారంభించింది. కుమావూన్ ప్రాంతంలోనే అత్యంత పెద్దదైన ఈ బహుళ సూపర్‌స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రితో పార్క్ గ్రూప్ తమ కార్యకలాపాలను ఉత్తర భారతదేశంలోని ఆరు రాష్ట్రాలకు విస్తరించింది.

    "రుద్రాపూర్‌లో 'ది మెడిసిటీ హాస్పిటల్' ప్రారంభించడం మా విస్తరణ వ్యూహంలో అత్యంత కీలకమైన ఘట్టం. ఉత్తర భారతదేశంలోనే అగ్రగామి సూపర్‌ స్పెషాలిటీ హెల్త్‌కేర్ ప్లాట్‌ఫామ్‌గా మా స్థానాన్ని ఇది మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. అత్యుత్తమ వైద్యసేవలకు కొరత ఉన్న కుమావూన్ ప్రాంతంలో రోగులకు నాణ్యమైన వైద్యాన్ని అందించడమే మా లక్ష్యం" అని పార్క్ మెడి వరల్డ్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అంకిత్ గుప్తా తెలిపారు.

    అధునాతన మౌలిక వసతులు, అగ్రశ్రేణి వైద్యులతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఆసుపత్రి ద్వారా రాబోయే రోజుల్లో కంపెనీ ఆదాయం, లాభాలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/క్యూ1 ఫలితాలతో దూసుకెళ్తున్న పార్క్ మెడి వరల్డ్ షేరు: రికార్డు స్థాయికి సమీపంలో
    Home/News/క్యూ1 ఫలితాలతో దూసుకెళ్తున్న పార్క్ మెడి వరల్డ్ షేరు: రికార్డు స్థాయికి సమీపంలో
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