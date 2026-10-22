పేటీఎం, ఏయూ బ్యాంక్ ధమాకా ఆఫర్.. తొలి ఫ్యామిలీ లాంజ్ యాక్సెస్ క్రెడిట్ కార్డ్
పేటీఎం, ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ భాగస్వామ్యంతో భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఫ్యామిలీ లాంజ్ యాక్సెస్ రూపే క్రెడిట్ కార్డ్ను అందుబాటులోకి తెచ్చాయి. ఎలాంటి వార్షిక రుసుము లేని ఈ కార్డ్ ద్వారా యూపీఐ లావాదేవీలపై రివార్డులు, ఏడాదికి 12 ఫ్రీ ఎయిర్పోర్ట్ లాంజ్ విజిట్స్ పొందవచ్చు.
పేటీఎం (వన్ 97 కమ్యూనికేషన్స్ లిమిటెడ్), ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ (AU SFB) సంయుక్తంగా ఒక నూతన క్రెడిట్ కార్డ్ను ఆవిష్కరించాయి. భారతదేశంలోనే తొలిసారిగా కుటుంబ సమేతంగా ఎయిర్పోర్ట్ లాంజ్ సదుపాయాన్ని పొందే వెసులుబాటుతో 'పేటీఎం ఏయూ ఎస్ఎఫ్బీ క్రెడిట్ కార్డ్' (Paytm AU SFB Credit Card) పేరుతో ఈ రూపే (RuPay) కార్డ్ను బుధవారం ముంబైలో విడుదల చేశాయి.
డిజిటల్ లావాదేవీలు ఎక్కువగా జరిపే నేటితరం వినియోగదారులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ లైఫ్టైమ్ ఫ్రీ (ఎలాంటి జాయినింగ్ లేదా వార్షిక రుసుము లేని) కార్డ్ను రూపొందించినట్లు బ్యాంక్ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ఈ కార్డ్ ప్రత్యేకతలు, ఆఫర్లు ఇవే
రివార్డు పాయింట్లు: పేటీఎం యూపీఐ ద్వారా జరిపే నిత్య జీవిత ఖర్చులు, కిరాణా సామాగ్రి కొనుగోళ్లు, క్యాబ్ బుకింగ్స్ వంటి అర్హత కలిగిన లావాదేవీలపై 2 శాతం వరకు రివార్డు పాయింట్లు లభిస్తాయి.
ట్రావెల్, గోల్డ్ కొనుగోళ్లపై క్యాష్బ్యాక్: పేటీఎం యాప్ ద్వారా చేసే ట్రావెల్ బుకింగ్స్, పేటీఎం గోల్డ్ (డిజిటల్ బంగారం) కొనుగోళ్లపై ఏకంగా 5 శాతం రివార్డులు సొంతం చేసుకోవచ్చు.
రివార్డుల వినియోగం: ఒక రివార్డు పాయింట్ విలువ ఒక రూపాయికి సమానం. ఈ పాయింట్లను పేటీఎం గోల్డ్ కొనుగోలుకు, వివిధ రకాల గిఫ్ట్ వోచర్లు పొందడానికి లేదా బిల్లుల చెల్లింపులకు సులభంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.
కుటుంబ సమేతంగా ఎయిర్పోర్ట్ లాంజ్ యాక్సెస్
ఈ క్రెడిట్ కార్డ్లో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన అంశం 'ఫ్యామిలీ ఎయిర్పోర్ట్ లాంజ్ యాక్సెస్'. పేటీఎం యాప్ ద్వారా రౌండ్ ట్రిప్ ఫ్లైట్ టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నప్పుడు, ఒకేసారి నలుగురు కుటుంబ సభ్యులు ఎయిర్పోర్ట్ లాంజ్ సదుపాయాన్ని పొందవచ్చు.
సంవత్సరానికి గరిష్ఠంగా 12 ఉచిత లాంజ్ సందర్శనలు లభిస్తాయి. ఫిజికల్ కార్డ్ను వెంట తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా, యాప్లోని క్యూఆర్ (QR) కోడ్ ద్వారా చాలా సులభంగా లాంజ్ ప్రవేశం పొందవచ్చని బ్యాంక్ ప్రతినిధులు తెలిపారు.
కార్డ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎలా?
- ముందుగా మీ మొబైల్లోని పేటీఎం (Paytm) యాప్ను ఓపెన్ చేసి 'Credit Card' అని సెర్చ్ చేయాలి.
- అనంతరం స్క్రీన్పై కనిపించే 'Get Credit Card' ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- అందులో 'Paytm AU SFB Credit Card'ను ఎంచుకోవాలి.
- 'Apply Now'పై క్లిక్ చేసి, మీ వ్యక్తిగత, ఉద్యోగ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
- వీడియో కేవైసీ (KYC) ప్రక్రియ మరియు ధృవీకరణ పూర్తి చేయాలి.
- దరఖాస్తు సమర్పించిన తర్వాత, దాని పురోగతిని (Status) పేటీఎం యాప్లోనే ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు.
యూపీఐ, డిజిటల్ చెల్లింపుల వ్యవస్థలో తమ ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి, మొబైల్ ఆధారిత లావాదేవీలు ఎక్కువగా చేసే వినియోగదారులకు మరింత చేరువ కావడానికి ఈ భాగస్వామ్యం ఎంతగానో దోహదపడుతుందని ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ వర్గాలు ధీమా వ్యక్తం చేశాయి. ఇటీవల సార్వత్రిక బ్యాంకుగా (Universal Bank) మారేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ నుంచి ప్రాథమిక అనుమతి పొందిన సంస్థగా ఏయూ బ్యాంక్ నిలిచిన విషయం విదితమే.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More