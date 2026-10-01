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పాలసీ బజార్ షేర్ల దారుణ పతనం: 6 రోజుల్లో 48 శాతం క్షీణత

పాలసీబజార్ మాతృసంస్థ 'పిబి ఫిన్‌టెక్' షేర్లు ఆరు రోజుల్లో ఏకంగా 48 శాతం పడిపోయి రూ.980 వద్దకు చేరాయి. ఐఆర్‌డీఏఐ ప్రతిపాదించిన కొత్త ఇన్సూరెన్స్ కమిషన్ నిబంధనల భయాలతో భారీగా అమ్మకాల ఒత్తిడి నెలకొనడంతో మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్లకు కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలింది.

Published on: Oct 1, 2026, 20:16:11 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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ఈక్విటీ మార్కెట్లో ఇన్సూరెన్స్ అగ్రిగేటర్ పాలసీబజార్, పైసాబజార్ మాతృసంస్థ 'పిబి ఫిన్‌టెక్' (PB Fintech) షేర్లు తీవ్రమైన అమ్మకాల ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. అక్టోబర్ 1 నాటి ట్రేడింగ్‌లో ఈ షేరు మరో 8 శాతం క్షీణించి రూ.980కి పడిపోయింది. దీంతో వరుసగా ఆరు ట్రేడింగ్ సెషన్లలో ఈ స్టాక్ ఏకంగా 48 శాతం నష్టపోయింది. 2021 నవంబర్‌లో స్టాక్ మార్కెట్లలో లిస్ట్ అయిన తర్వాత పిబి ఫిన్‌టెక్ ఎదుర్కొన్న అత్యంత సుదీర్ఘమైన, దారుణమైన క్షీణత ఇదే. గురువారం నాటి ఇంట్రాడే సెషన్‌లో కంపెనీ ఐపీఓ (IPO) ఆఫర్ ధర కంటే కిందికి పడిపోయి, ముగింపు సమయానికి స్వల్పంగా కోలుకుంది. 2022లో నమోదైన 53 శాతం పతనం తర్వాత, మళ్లీ ఆ స్థాయిలో ఏడాది వ్యవధిలో భారీగా పడిపోవడం ఇదే తొలిసారి.

పాలసీ బజార్ షేర్ల దారుణ పతనం: 6 రోజుల్లో 48 శాతం క్షీణత
పాలసీ బజార్ షేర్ల దారుణ పతనం: 6 రోజుల్లో 48 శాతం క్షీణత

ఐఆర్‌డీఏఐ కొత్త నిబంధనల భయాలు

భారత ఇన్సూరెన్స్ నియంత్రణ మండలి (IRDAI) ఇటీవల ప్రకటించిన కొత్త ఇన్సూరెన్స్ కమిషన్ నిబంధనల ప్రతిపాదనలే ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణం. డిసెంబర్‌లో ఆమోదం పొందిన ఇన్సూరెన్స్ సవరణ బిల్లు 2025 తదనంతరం, బీమా ఏజెంట్లు, బ్రోకర్ల కమిషన్లపై పరిమితులు విధించేలా ఐఆర్‌డీఏఐ ప్రతిపాదనలు విడుదల చేసింది. ఈ కమిషన్ కోతల వల్ల పిబి ఫిన్‌టెక్ నికర లాభాలు, ఆదాయంపై గతంలో అంచనా వేసిన దానికంటే తీవ్ర ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు కంపెనీ రాబడి అంచనాలను తగ్గించాయి.

మ్యూచువల్ ఫండ్లకు రూ.11,726 కోట్ల నష్టం

ఈ షేర్ల ఊచకోత దేశీయ మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థలకు, ఇతర ఇన్వెస్టర్లకు తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చింది. జూన్ త్రైమాసికం ముగిసేనాటికి 37 మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థలు కంపెనీలో 28.32 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. గతేడాది ఇదే సమయానికి ఉన్న 15.86 శాతం వాటాతో పోలిస్తే ఇది దాదాపు రెట్టింపు. ప్రస్తుత పతనంతో మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థలకు దాదాపు రూ.11,726 కోట్ల వరకు నోషనల్ నష్టం వాటిల్లింది. హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ మ్యూచువల్ ఫండ్ (4.87%), మిరే అసెట్ లార్జ్ & మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ (3.45%), టాటా డిజిటల్ ఇండియా ఫండ్ (1.82%) వంటి ఫండ్లు ఈ కంపెనీలో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టాయి. కాగా రీటైల్ ఇన్వెస్టర్లు 37.3 శాతం, విదేశీ పోర్ట్‌ఫోలియో ఇన్వెస్టర్లు (FII) 22.1 శాతం వాటాలను కలిగి ఉన్నారు.

బ్రోకరేజ్ సంస్థల లక్ష్యధరల కోత

పరిస్థితులను సమీక్షించిన అంతర్జాతీయ, దేశీయ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు పిబి ఫిన్‌టెక్ లక్ష్యధరలను (Target Prices) గణనీయంగా తగ్గించాయి:

జెఫరీస్ (Jefferies): ఈ స్టాక్ లక్ష్యధరను 25 శాతం తగ్గించి రూ.1,540గా నిర్ణయించింది.

బెర్న్‌స్టెయిన్ (Bernstein): గతంలో రూ.2,310గా ఉన్న లక్ష్యధరను ఏకంగా 53 శాతం కోత విధించి రూ.1,085కి కుదించింది. కొత్త నిబంధనల వల్ల జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ నుంచి వచ్చే ఆదాయం కంపెనీ ప్రస్తుతం చేస్తున్న వ్యయాలకు కూడా సరిపోకపోవచ్చని స్పష్టం చేసింది.

హెచ్‌ఎస్‌బీసీ (HSBC): 'హోల్డ్' రేటింగ్‌ను కొనసాగిస్తూ లక్ష్యధరను రూ.2,100 నుంచి రూ.1,150కి తగ్గించింది.

మోతీలాల్ ఓస్వాల్ (Motilal Oswal): 'న్యూట్రల్' రేటింగ్‌తో లక్ష్యధరను 37 శాతం తగ్గించి రూ.1,150కి పరిమితం చేసింది.

కొత్త కమిషన్ నిబంధనలు ఆర్థిక సంవత్సరం 2028 (FY28) నుంచి అమల్లోకి వచ్చే అవకాశముంది. అక్టోబర్ నెలలో సేకరించే అభిప్రాయాల ఆధారంగా ఐఆర్‌డీఏఐ ప్రతిపాదిత డ్రాఫ్ట్‌లో మార్పులు చేర్పులు చేసే అవకాశం ఉంది.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/పాలసీ బజార్ షేర్ల దారుణ పతనం: 6 రోజుల్లో 48 శాతం క్షీణత
Home/News/పాలసీ బజార్ షేర్ల దారుణ పతనం: 6 రోజుల్లో 48 శాతం క్షీణత
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