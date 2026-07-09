దూసుకెళ్లిన పీసీ జువెలర్ షేరు.. అప్పుల విముక్తి దిశగా కీలక అడుగు
పీసీ జువెలర్ తమ బ్యాంకుల కన్సార్టియంలోని ఇద్దరు రుణదాతల బకాయిలను పూర్తిగా చెల్లించడంతో గురువారం నాటి ట్రేడింగ్లో కంపెనీ షేరు ధర 13 శాతం కంటే ఎక్కువ పెరిగింది. ప్రస్తుత త్రైమాసికంలోనే (జూలై-సెప్టెంబర్) పూర్తిగా అప్పుల్లేని కంపెనీగా అవతరించాలనే లక్ష్యానికి అనుగుణంగా సంస్థ ఈ అడుగు వేసింది.
జువెలరీ రంగంలోని ప్రముఖ సంస్థ పీసీ జువెలర్ లిమిటెడ్ (PC Jeweller Ltd) అప్పుల రహిత సంస్థగా మారే దిశగా మరో కీలక మైలురాయిని అధిగమించింది. తమ బ్యాంకుల కన్సార్టియంలోని ఇద్దరు రుణదాతలకు సంబంధించిన బకాయిలను పూర్తిగా చెల్లించినట్లు కంపెనీ ప్రకటించడంతో గురువారం (జూలై 9) నాటి ట్రేడింగ్లో పీసీ జువెలర్ షేరు ధర 13 శాతానికి పైగా పెరిగింది. వరుసగా రెండో సెషన్లోనూ ఈ షేరు లాభాల బాటలో పయనించడం గమనార్హం.
సెప్టెంబర్ 30, 2024న బ్యాంకుల కన్సార్టియంతో కుదుర్చుకున్న సెటిల్మెంట్ ఒప్పందంలో భాగంగా ఈ చెల్లింపులు జరిగినట్లు జూలై 7న స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్లో కంపెనీ తెలిపింది. మొత్తం 14 బ్యాంకుల కన్సార్టియంలో ఇద్దరు రుణదాతల అప్పులను పూర్తిగా తీర్చేశామని, ఇది కంపెనీ పునరుద్ధరణ (Turnaround) ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి అని పేర్కొంది.
"ప్రస్తుత త్రైమాసికంలోనే పూర్తిగా అప్పుల్లేని కంపెనీగా మారాలనే లక్ష్యానికి అనుగుణంగా, 14 కన్సార్టియం బ్యాంకుల్లో 2 బ్యాంకులకు సంబంధించిన మొత్తం బకాయిలను విజయవంతంగా చెల్లించామని తెలపడానికి కంపెనీ సంతోషిస్తోంది" అని పీసీ జువెలర్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్లో వెల్లడించింది.
మొదటి త్రైమాసికంలో బలమైన రెవెన్యూ వృద్ధి
వ్యాపార వృద్ధి పరంగా చూస్తే, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (FY27) మొదటి త్రైమాసికంలో పీసీ జువెలర్ కన్సాలిడేటెడ్ రెవెన్యూ ఏడాది ప్రాతిపదికన (YoY) సుమారు 21 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. తన బ్యాంక్ అప్పులను ఇప్పటికే 90 శాతం కంటే ఎక్కువ తగ్గించుకున్నట్లు మరియు జూలై-సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో అప్పుల్లేని కంపెనీగా మారే మార్గంలో ఉన్నట్లు కంపెనీ పునరుద్ఘాటించింది. జూన్ త్రైమాసికంలో ఉమ్మడి సెటిల్మెంట్ ఒప్పందం కింద బ్యాంకులకు చెల్లించాల్సిన అప్పును అదనంగా మరో 24 శాతం తగ్గించుకోవడం ద్వారా సంస్థ తన బ్యాలెన్స్ షీట్ను మరింత బలోపేతం చేసుకుంది.
వాటా దక్కించుకున్న యునికో గ్లోబల్ ఫండ్
ఇదే ఏడాది ప్రారంభంలో 'యునికో గ్లోబల్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్ లిమిటెడ్' (UNICO Global Opportunities Fund) తమ వారెంట్లను ఈక్విటీ షేర్లుగా మార్చుకోవడం ద్వారా పీసీ జువెలర్లో 5.57 శాతం వాటాను దక్కించుకుంది. నాలుగు విడతలుగా (జూలై 2025, సెప్టెంబర్ 2025, ఫిబ్రవరి 2026, మార్చి 2026) ఈ వారెంట్ల మార్పిడి జరిగింది. దీనివల్ల పీసీ జువెలర్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 6,80,24,72,640 షేర్ల నుండి 8,36,85,87,325 షేర్లకు పెరిగింది. అన్ని కన్వర్టిబుల్ సెక్యూరిటీల మార్పిడి పూర్తయితే కంపెనీ పూర్తి డైల్యూటెడ్ షేర్ క్యాపిటల్ 9,95,69,56,357 షేర్లుగా ఉంటుంది.
షేరు ప్రదర్శన ఇలా..
బీఎస్ఈ (BSE) లో ఈ జువెలరీ స్టాక్ గరిష్టంగా 13.4 శాతం పెరిగి ₹10.93 వద్ద ఇంట్రాడే హైని తాకింది. జూలై 2025లో ఈ షేరు తన 52 వారాల గరిష్ట స్థాయి ₹19.43ని తాకగా, మార్చి 2026లో 52 వారాల కనిష్ట స్థాయి ₹7.45కి పడిపోయింది. గత ఒక వారంలో 10.5 శాతం, నెల రోజుల్లో 23 శాతం, మూడు నెలల్లో 18 శాతం చొప్పున లాభపడినప్పటికీ, గత ఏడాది కాలంలో ఈ షేరు 41 శాతం నష్టపోయింది. అయితే, దీర్ఘకాలంలో (5 ఏళ్లలో) 308 శాతం పెరిగి ఇన్వెస్టర్లకు మల్టీబ్యాగర్ రిటర్న్స్ అందించడం విశేషం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More