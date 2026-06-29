9% పతనమైన పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ షేరు: ఇప్పుడు కొనవచ్చా?
ఐటీ రంగంలో ఒక్కసారిగా పెరిగిన అమ్మకాల ఒత్తిడితో పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ షేర్లు భారీగా పతనమై ఏడాది కనిష్టానికి చేరాయి. నగారో ఎస్ఈ కంపెనీని కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు యాజమాన్యం ప్రకటించినప్పటికీ, మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ప్రతికూలంగా ఉండటంతో ఇన్వెస్టర్లు విక్రయాలకే మొగ్గు చూపారు.
ఐటీ స్టాకుల్లో తీవ్ర అమ్మకాల ఒత్తిడి దేశీయ మార్కెట్లను కుదిపేస్తోంది. ఈ ప్రభావంతో ప్రముఖ ఐటీ సేవల సంస్థ పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ (Persistent Systems) షేర్లు సోమవారం (జూన్ 29) ఉదయం ట్రేడింగ్లో ఏకంగా 9 శాతం కుప్పకూలాయి. దీంతో ఈ షేరు ధర 52 వారాల కనిష్ట స్థాయి అయిన ₹4,404కు పడిపోయింది. ఇన్వెస్టర్లు వరుసగా విక్రయాలకు తెగబడటంతో ఒక్కసారిగా పతనం వైపు దూసుకెళ్లింది. ఇదే సమయంలో బీఎస్ఈ ఐటీ ఇండెక్స్ సైతం 1 శాతం మేర నష్టాన్ని చవిచూసింది.
రూ. 11 వేల కోట్ల భారీ డీల్
సుమారు 1.3 బిలియన్ డాలర్ల (దాదాపు రూ. 11,000 కోట్లు) భారీ వ్యయంతో నగారో ఎస్ఈ (Nagarro SE) సంస్థను కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ ప్రకటించింది. ఈ కొనుగోలులో భాగంగా ప్రతి షేరుకు 81 యూరోలు చెల్లించనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. ఈ మెగా డీల్ పూర్తి కావడానికి 2027 మార్చి వరకు గడువు ఉందని కంపెనీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ విలీన ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత ఉమ్మడి సంస్థ 'పర్సిస్టెంట్-నగారో గ్రూప్' పేరుతో సేవలు అందించనుంది. ఇంత పెద్ద సానుకూల వార్త వచ్చినప్పటికీ, ఐటీ రంగంలో నడుస్తున్న అమ్మకాల వెల్లువ కారణంగా ఈ షేరు నష్టాల బారిన పడక తప్పలేదు.
దేశంలోనే 7వ అతిపెద్ద ఐటీ సంస్థగా..
2010లో పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ స్టాక్ మార్కెట్లో అడుగుపెట్టిన తర్వాత చేపట్టిన అతిపెద్ద కొనుగోలు డీల్ ఇదే. ఈ విలీనం అనుకున్నట్లుగా సాగితే, దేశీయ ఐటీ రంగ సమీకరణాలు పూర్తిగా మారిపోనున్నాయి. ప్రస్తుత మార్కెట్ రేసులో ఉన్న ఎంఫసిస్ (Mphasis), కోఫోర్జ్ (Coforge) వంటి ప్రముఖ కంపెనీలను వెనక్కి నెట్టి, పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ దేశంలోనే ఏడో అతిపెద్ద ఐటీ సేవల సంస్థగా అవతరించే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?
భారీ కొనుగోలు ప్రకటన వెలువడిన తరుణంలో షేరు ధర పడిపోవడం ఇన్వెస్టర్లను ఆలోచనలో పడేసింది. అయితే, టెక్నికల్ విశ్లేషకుల ప్రకారం, 52 వారాల కనిష్ట స్థాయికి పడిపోవడంతో వాల్యుయేషన్ పరంగా ఈ స్టాక్ ఇప్పుడు ఆకర్షణీయమైన ధరలో లభిస్తోంది.
"నగారో కొనుగోలు దీర్ఘకాలంలో కంపెనీ ఆదాయ వృద్ధికి ఊతమిస్తుంది, అయితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ఒడిదొడుకుల దృష్ట్యా ఇన్వెస్టర్లు ఆచితూచి అడుగులు వేయడం మంచిది" అని మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
రాబోయే రోజుల్లో ఈ విలీన ప్రక్రియ పురోగతిని బట్టి షేరు ధరల్లో స్థిరత్వం వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలతో పెట్టుబడి పెట్టే వారికి ఈ పతనం ఒక మంచి అవకాశంగా మారవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More