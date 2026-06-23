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    ఏడాదిలో 28% పతనమైన నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్: ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?

    గడిచిన ఏడాది కాలంలో నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ ఏకంగా 28 శాతం మేర పతనమవడంతో ఇన్వెస్టర్లలో గందరగోళం నెలకొంది. ఐటీ ఇండెక్స్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయమా కాదా అనే అంశంపై మార్కెట్ నిపుణుల భిన్న విశ్లేషణలు మీకోసం.

    Published on: Jun 23, 2026 4:56 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    భారత ఐటీ రంగ షేర్లలో కొనసాగుతున్న క్షీణత ఇన్వెస్టర్లను ఆలోచనలో పడేసింది. ఏడాది కాలంలో నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ (Nifty IT Index) దాదాపు 28 శాతం మేర పడిపోవడంతో, ఈ రంగ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఇది సరైన సమయమా అనే చర్చ మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. అంతర్జాతీయ ఐటీ దిగ్గజం యాక్సెంచర్ (Accenture) ఇటీవల తన వృద్ధి అంచనాలను తగ్గించడం, అంతర్జాతీయంగా టెక్నాలజీ బడ్జెట్‌లపై కోతలు, సాంప్రదాయ ఐటీ సేవలపై ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) చూపుతున్న ప్రభావం ఈ ఆందోళనలను మరింత తీవ్రం చేశాయి.

    ఏడాదిలో 28% పతనమైన నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్: ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?
    ఏడాదిలో 28% పతనమైన నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్: ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?

    ఐటీ ఇండెక్స్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి సురక్షితమేనా?

    సెక్టోరల్ ఫండ్స్ అనేవి మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులకు ఎక్కువగా లోనవుతుంటాయి. అందువల్ల ఐటీ ఇండెక్స్ ఫండ్స్‌ను పోర్ట్‌ఫోలియోలో ప్రధాన పెట్టుబడిగా (Core Holding) మార్చుకోకూడదని మార్కెట్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుత పతనం కొనుగోలుకు మంచి అవకాశమా అనే విషయంలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

    సామ్కో మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మేనేజర్ నిరాలి భన్సాలీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అప్రమత్తత అవసరమన్నారు.

    "దశాబ్దాలుగా భారతీయ ఐటీ కంపెనీలు తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన మానవ వనరుల అవుట్‌సోర్సింగ్, అప్లికేషన్ మెయింటెనెన్స్, డిజిటల్ ట్రాన్స్‌ఫార్మేషన్ ప్రాజెక్టులపైనే ఆధారపడి లాభాలు గడించాయి. కానీ, ఏఐ సాంకేతికత వేగంగా విస్తరిస్తుండటంతో ఈ సాంప్రదాయ ఆదాయ వనరులకు ఆటంకం కలుగుతోంది. అందువల్ల రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు ఐటీ ఇండెక్స్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు ఆచితూచి అడుగు వేయాలి" అని నిరాలి భన్సాలీ స్పష్టం చేశారు.

    మరోవైపు, ఫోన్‌పేకు చెందిన 'షేర్.మార్కెట్' క్వాంట్ రీసెర్చర్ నిశ్చల్ జైన్ దీనిని ఒక దీర్ఘకాలిక అవకాశంగా చూస్తున్నారు. "ఐటీ రంగంలో ఇప్పుడు ఆందోళన చెందడం కంటే క్రమశిక్షణతో కూడిన వ్యూహం అవసరం. ఒకేసారి భారీగా కాకుండా సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ (SIP) పద్ధతిలో దేశీయ ఐటీ దిగ్గజాల షేర్లను తక్కువ ధరల వద్ద కొనుగోలు చేయడం ద్వారా భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలు ఆర్జించవచ్చు" అని నిశ్చల్ జైన్ సూచించారు.

    ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అంటే కేవలం కొన్ని కంపెనీల పందేమా?

    ఆనంద్ రాఠీ షేర్ అండ్ స్టాక్ బ్రోకర్స్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ తన్వి కంచన్ అభిప్రాయం ప్రకారం, నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం అంటే కేవలం కొన్ని పెద్ద కంపెనీలపైనే పరిమితం కావడం. ఈ ఇండెక్స్ బరువులో (Index Weight) అత్యధిక భాగం టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్, హెచ్‌సీఎల్ టెక్, విప్రో, టెక్ మహీంద్రా, ఎల్‌టిఐమైండ్‌ట్రీ వంటి ఐదారు పెద్ద కంపెనీలదే ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది వైవిధ్యమైన (Diversified) టెక్నాలజీ పెట్టుబడి కాదని ఇన్వెస్టర్లు గ్రహించాలి.

    సహి (Sahi) రీసెర్చ్ హెడ్ గౌరవ్ అరోరా సైతం దీనిని ఒక తాత్కాలిక వ్యూహాత్మక (Tactical) పెట్టుబడిగా మాత్రమే చూడాలన్నారు. 2026లో ఈ సూచీ దాదాపు 32 శాతం పడిపోయిన తర్వాత, ప్రస్తుతం చారిత్రక సగటు కంటే తక్కువగా, అంటే 19 రెట్ల ఆదాయాల (19x earnings) వద్ద ట్రేడవుతోంది. 3 నుండి 5 ఏళ్ల కాలపరిమితి కలిగి ఉండి, నష్టభయాన్ని భరించగలిగే ఇన్వెస్టర్లకు సిప్ (SIP) ద్వారా క్రమంగా కొనుగోలు చేయడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయమని, అయితే త్వరితగతిన లాభాలు ఆశించేవారికి ఇది ఎంతమాత్రం సరికాదని ఆయన వివరించారు.

    యాక్సెంచర్ ఇచ్చిన షాక్ ఏంటి?

    గ్లోబల్ ఐటీ మార్కెట్ హెల్త్ ఎలా ఉందో చెప్పడానికి యాక్సెంచర్ తాజా నివేదిక ఒక ఉదాహరణ. యాక్సెంచర్ జూన్ 2026 ఫలితాలలో బుకింగ్స్ 13 శాతం తగ్గాయి. కంపెనీ తన వృద్ధి అంచనాను 3-4 శాతానికి పరిమితం చేసింది. అంతర్జాతీయ క్లయింట్లు తమ ఐటీ బడ్జెట్‌లను తాత్కాలికంగా హోల్డ్‌లో పెట్టారని, ఏఐ సాంకేతికతను తమ వ్యాపారాల్లో ఎలా ఉపయోగించాలో అంచనా వేసేందుకే ఈ విరామమని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కూడా క్లయింట్ల నిర్ణయాలను ఆలస్యం చేస్తున్నాయి.

    ఐటీ రంగానికి ఏఐ ముప్పా.. అవకాశమా?

    జనరేటివ్ ఏఐ (Generative AI) రాకతో సాంప్రదాయ ఐటీ సేవలైన కోడింగ్ మెయింటెనెన్స్, సాఫ్ట్‌వేర్ టెస్టింగ్ వంటి విభాగాల్లో ఏటా 2-3 శాతం ఆదాయ క్షీణత ఉండవచ్చని తన్వి కంచన్ అంచనా వేశారు. అయితే, లాంగ్ టర్మ్‌లో ఇది ఒక పెద్ద అవకాశంగా మారనుంది.

    2030 నాటికి క్లౌడ్ మైగ్రేషన్, డేటా ఇంజనీరింగ్, జనరేటివ్ ఏఐ అప్లికేషన్ల ద్వారా భారత ఐటీ రంగానికి అదనంగా 300 నుంచి 400 బిలియన్ డాలర్ల కొత్త మార్కెట్ అందుబాటులోకి రానుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న 280-285 బిలియన్ డాలర్ల పరిశ్రమ పరిమాణం కంటే ఇది చాలా పెద్దది కావడం గమనార్హం.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/ఏడాదిలో 28% పతనమైన నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్: ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?
    Home/News/ఏడాదిలో 28% పతనమైన నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్: ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?
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