ఐటీ రంగానికి ‘ఏఐ’ ముప్పు.. యాక్సెంచర్ దెబ్బకు కుప్పకూలిన భారత ఐటీ షేర్లు
గ్లోబల్ ఐటీ దిగ్గజం యాక్సెంచర్ త్రైమాసిక ఫలితాలు నిరాశపరచడంతో భారత ఐటీ కంపెనీల షేర్లు భారీగా పతనమయ్యాయి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఐటీ రంగాన్ని ఊహించిన దానికంటే వేగంగా దెబ్బతీస్తోందనే ఆందోళనలు మార్కెట్లో వ్యక్తమవుతున్నాయి.
గ్లోబల్ ఐటీ అవుట్సోర్సింగ్ దిగ్గజం యాక్సెంచర్ తాజాగా ప్రకటించిన త్రైమాసిక ఫలితాలు భారత ఐటీ రంగానికి గట్టి హెచ్చరికలు పంపాయి. గత రెండేళ్లలో ఎన్నడూ లేనంత అత్యల్పంగా యాక్సెంచర్ కొత్త ఆర్డర్ బుకింగ్స్ నమోదు కావడం ఇన్వెస్టర్లను ఆందోళనలోకి నెట్టింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సాంకేతికత ఐటీ సర్వీసెస్ రంగాన్ని ఊహించిన దానికంటే వేగంగా దెబ్బతీస్తోందనే సంకేతాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. యాక్సెంచర్ నిరాశాజనక గణాంకాల ప్రభావంతో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లలో ఐటీ షేర్ల అమ్మకాల పర్వం కొనసాగింది.
కుప్పకూలిన ఐటీ షేర్లు.. ఆరేళ్ల కనిష్టానికి
యాక్సెంచర్ కొత్త ఆర్డర్లు భారీగా తగ్గడంతో పాటు, రాబోయే రోజుల్లో వృద్ధి నెమ్మదిస్తుందని అంచనా వేయడంతో గురువారం ఆ కంపెనీ షేర్లు ఏకంగా 18% పతనమై తొమ్మిదేళ్ల కనిష్టానికి పడిపోయాయి. దీని ప్రభావం మరుసటి రోజే భారతీయ ఐటీ దిగ్గజాలపై పడింది.
శుక్రవారం ట్రేడింగ్లో భారతదేశపు అతిపెద్ద ఐటీ కంపెనీలైన టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (TCS) 6%, ఇన్ఫోసిస్ 5%, విప్రో 3.5% మేర నష్టపోయి దాదాపు ఆరేళ్ల కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయాయి. హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్ 4.3%, టెక్ మహీంద్రా 4.4% చొప్పున నష్టాలను చవిచూశాయి. అంతకుముందు అమెరికా మార్కెట్లలో నమోదైన భారత ఐటీ కంపెనీల షేర్లు (ADR) కూడా భారీగా నష్టపోయాయి. నాస్డాక్లో కాగ్నిజెంట్ 9% పడిపోగా, న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లో ఇన్ఫోసిస్ 8%, విప్రో 6% నష్టాన్ని మూటగట్టుకున్నాయి.
ఐటీ ఆదాయాన్ని మింగేస్తున్న ఏఐ
"ఏఐ సాంకేతికత ఐటీ సర్వీసెస్ ఆదాయాన్ని ఊహించిన దానికంటే చాలా వేగంగా మింగేయబోతోందని యాక్సెంచర్ షేర్ల పతనం సూచిస్తోంది" అని హెచ్డీఎఫ్సీ సెక్యూరిటీస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అమిత్ చంద్ర విశ్లేషించారు.
ఆనంద్ రాఠీ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ లీడ్ ఐటీ అనలిస్ట్ సుశోవన్ నాయక్ మాట్లాడుతూ.. ఇన్వెస్టర్లకు ముఖ్యంగా మేనేజ్డ్ సర్వీసెస్ బుకింగ్స్ తగ్గడం నచ్చలేదని, ఇది మిగిలిన ఐటీ కంపెనీల భవిష్యత్తుకు అద్దం పడుతోందని అభిప్రాయపడ్డారు. యాక్సెంచర్ కొత్త ఆర్డర్లు తగ్గితే, భారతీయ ఐటీ కంపెనీలు కూడా సమీప కాలంలో పెద్దగా కొత్త డీల్స్ సాధించే అవకాశం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
జూన్ త్రైమాసికంలో యాక్సెంచర్ 1,932 కోట్ల డాలర్ల విలువైన కొత్త ఆర్డర్లను మాత్రమే సాధించింది. ఇది అంతకుముందు త్రైమాసికంతో పోలిస్తే 12.6% తక్కువ. గత ఆరు త్రైమాసికాల్లో ఇదే అత్యల్పం. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్, మెయింటెనెన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డిజిటల్ వర్క్తో కూడిన 'మేనేజ్డ్ సర్వీసెస్' విభాగం నుంచే కంపెనీకి 47% ఆర్డర్లు రాగా, మిగిలినవి కన్సల్టింగ్ విభాగం నుండి వచ్చాయి.
పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం
ఐరిష్ రాజధాని డబ్లిన్ కేంద్రంగా పనిచేసే యాక్సెంచర్, ఈ త్రైమాసికంలో 1,870 కోట్ల డాలర్ల ఆదాయాన్ని నమోదు చేసింది. ఇది త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన 3.74%, వార్షిక ప్రాతిపదికన 6% వృద్ధిని సూచిస్తున్నప్పటికీ, పశ్చిమాసియా (మిడిల్ ఈస్ట్) లో జరుగుతున్న యుద్ధం కంపెనీపై ప్రభావం చూపింది.
"మిడిల్ ఈస్ట్, యూరప్, ఆఫ్రికా (EMEA) ప్రాంతాల్లో కంపెనీలు నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ఆలస్యం చేయడం వల్ల మా అమ్మకాలపై దాదాపు 40 కోట్ల డాలర్ల ప్రభావం పడింది. కొన్ని పెద్ద మేనేజ్డ్ సర్వీసెస్ అవకాశాలు కంపెనీల సొంత కారణాల వల్ల 2027 ఆర్థిక సంవత్సరానికి వాయిదా పడ్డాయి" అని యాక్సెంచర్ సీఈఓ జూలీ స్వీట్ వెల్లడించారు.
పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల యాక్సెంచర్ దాదాపు 10 కోట్ల డాలర్ల ఆదాయాన్ని నష్టపోయింది. దీంతో తమ పూర్తి స్థాయి వార్షిక ఆదాయ వృద్ధి అంచనాను (Guidance) గతంలో చెప్పిన 3-5% నుండి 3-4%కి తగ్గించుకుంది.
కంపెనీల కొనుగోళ్లతో ఇన్వెస్టర్లలో గుబులు
మార్కెట్ చేజారిపోతుండటంతో యాక్సెంచర్ ముందస్తు జాగ్రత్తగా సైబర్ సెక్యూరిటీ రంగంలో ఉన్న డ్రాగోస్ (Dragos), నెట్రైజ్ (NetRise), రన్జీరో (runZero) అనే మూడు కంపెనీలను 420 కోట్ల డాలర్ల భారీ వ్యయంతో కొనుగోలు చేసింది. ఈ ఏడాది కొనుగోళ్ల బడ్జెట్ను కూడా 300 కోట్ల డాలర్ల నుండి 900 కోట్ల డాలర్లకు పెంచింది. ఇదే బాటలో భారతీయ ఐటీ కంపెనీలు కూడా 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో విలీనాలు, కొనుగోళ్ల కోసం 500 కోట్ల డాలర్లకు పైగా ఖర్చు చేశాయి. శతాబ్ద కాలంలో ఇదే అత్యధికం.
అయితే, ఈ విలీనాల వేగం ఇన్వెస్టర్లను భయపెడుతోంది. సాంప్రదాయ ఐటీ సర్వీసెస్ మార్కెట్ చాలా వేగంగా రూపాంతరం చెందుతోందని, అందుకే కంపెనీలు సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఏఐ సంస్థలను కొనుగోలు చేయాల్సి వస్తోందని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. సాంప్రదాయ ఐటీ ఆదాయ వనరులు ఎండిపోతుండటంతో, కంపెనీలు కేవలం ఇతర సంస్థల కొనుగోళ్ల ద్వారానే (Inorganic growth) వృద్ధిని చూపించగలవనే ఆందోళన ఇన్వెస్టర్లలో వ్యక్తమవుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More