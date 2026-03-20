    కోయంబత్తూర్‌లో యాక్సెంచర్ భారీ విస్తరణ: టైడల్ పార్క్‌లో లక్ష చదరపు అడుగులకు పైగా ఆఫీస్ స్పేస్ లీజుకు!

    ఐటీ దిగ్గజం యాక్సెంచర్ కోయంబత్తూర్‌లోని టైడల్ పార్క్‌లో అదనంగా 1.09 లక్షల చదరపు అడుగుల స్థలాన్ని లీజుకు తీసుకుంది. దీని కోసం నెలకు రూ. 83.75 లక్షల అద్దె చెల్లించనుంది. దీంతో కోయంబత్తూర్‌లో కంపెనీ మొత్తం కార్యాలయ విస్తీర్ణం 1.53 లక్షల చదరపు అడుగులకు చేరింది.

    Published on: Mar 20, 2026 8:53 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    తమిళనాడులోని ప్రముఖ పారిశ్రామిక నగరం కోయంబత్తూర్.. ఇప్పుడు ఐటీ కంపెనీలకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా మారుతోంది. ప్రముఖ ఐటీ దిగ్గజం యాక్సెంచర్ (Accenture) ఇక్కడ తన కార్యకలాపాలను భారీగా విస్తరిస్తోంది. నగరంలోని ప్రఖ్యాత 'టైడల్ పార్క్' (Tidel Park) లో అదనంగా 1.09 లక్షల చదరపు అడుగుల కార్యాలయ స్థలాన్ని ఈ సంస్థ లీజుకు తీసుకుంది.

    కోయంబత్తూర్‌లో యాక్సెంచర్ భారీ విస్తరణ: టైడల్ పార్క్‌లో లక్ష చదరపు అడుగులకు పైగా ఆఫీస్ స్పేస్ లీజుకు! (REUTERS)
    రియల్ ఎస్టేట్ డేటా అనలిటిక్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ 'ప్రాప్‌స్టాక్' (Propstack) సేకరించిన పత్రాల ప్రకారం ఈ లీజు ఒప్పందానికి సంబంధించిన కీలక వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

    అద్దె, డిపాజిట్ వివరాలు

    యాక్సెంచర్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈ కొత్త కార్యాలయ స్థలం కోసం ఐదేళ్ల కాలానికి ఒప్పందం చేసుకుంది.

    • నెలవారీ అద్దె: రూ. 83.75 లక్షలు.
    • సెక్యూరిటీ డిపాజిట్: రూ. 7.58 కోట్లు.
    • వార్షిక పెంపు: ప్రతి ఏటా అద్దె 5 శాతం పెరుగుతుంది.
    • లీజు ప్రారంభం: ఈ ఒప్పందం డిసెంబర్ 15, 2025 నుంచి అమలులోకి వచ్చింది.
    • లాక్-ఇన్ పీరియడ్: రెండున్నరేళ్ల (2028 వరకు) పాటు ఈ ప్రాంగణాన్ని ఖాళీ చేయకుండా ఉండేలా లాక్-ఇన్ పీరియడ్ విధించారు.

    మొత్తం 1.53 లక్షల చదరపు అడుగులకు విస్తరణ

    గతంలో యాక్సెంచర్ ఇదే టైడల్ పార్క్ నాలుగో అంతస్తులో సుమారు 44,372 చదరపు అడుగుల స్థలాన్ని కలిగి ఉంది. తాజా ఒప్పందంతో రెండో అంతస్తులోని 1.09 లక్షల చదరపు అడుగుల స్థలం కూడా తోడైంది. వెరసి, కోయంబత్తూర్ టైడల్ పార్క్‌లో యాక్సెంచర్ మొత్తం కార్యాలయ విస్తీర్ణం ఇప్పుడు 1.53 లక్షల చదరపు అడుగులకు చేరుకుంది. ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా సంస్థకు 9 ఫోర్-వీలర్, 149 టూ-వీలర్ పార్కింగ్ స్లాట్లు కేటాయించారు.

    ఐటీ హబ్‌గా మారుతున్న కోయంబత్తూర్

    కేవలం యాక్సెంచర్ మాత్రమే కాదు, అనేక ఇతర అంతర్జాతీయ సంస్థలు కూడా కోయంబత్తూర్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాయి.

    • స్టేట్ స్ట్రీట్: ఇటీవల 2.1 లక్షల చదరపు అడుగుల స్థలాన్ని లీజుకు తీసుకుంది.
    • బాష్ (Bosch): 2023-24 మధ్య కాలంలో దాదాపు 3.25 లక్షల చదరపు అడుగుల స్థలం కోసం ఒప్పందాలు చేసుకుంది.
    • ఇన్ఫోసిస్: సుమారు 2.56 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో తన కార్యకలాపాలను సాగిస్తోంది.

    వీటితో పాటు డెలాయిట్ (Deloitte), అమెజాన్ (Amazon) వంటి సంస్థలు కూడా ఇక్కడ తమ ఉనికిని చాటుకుంటున్నాయి.

    టైర్-2 నగరాల హవా

    బెంగళూరు, ముంబై, ఢిల్లీ వంటి మెట్రో నగరాలకు భిన్నంగా కంపెనీలు ఇప్పుడు కోయంబత్తూర్, మైసూర్, భువనేశ్వర్ వంటి టైర్-2 నగరాల వైపు చూస్తున్నాయి. నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరులు అందుబాటులో ఉండటం, తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులు, ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు మరియు హైబ్రిడ్ పని విధానం వంటివి ఈ నగరాల వృద్ధికి ప్రధాన కారణాలని రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా టెక్ స్టార్టప్‌లు ఈ నగరాల్లో ఆఫీస్ స్పేస్ కోసం ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. యాక్సెంచర్ కొత్తగా ఎంత స్థలాన్ని లీజుకు తీసుకుంది?

    యాక్సెంచర్ కోయంబత్తూర్‌లోని టైడల్ పార్క్‌లో అదనంగా 1.09 లక్షల చదరపు అడుగుల స్థలాన్ని లీజుకు తీసుకుంది.

    2. ఈ కార్యాలయ స్థలానికి నెలవారీ అద్దె ఎంత?

    ఈ కొత్త స్పేస్ కోసం యాక్సెంచర్ నెలకు రూ. 83.75 లక్షల అద్దె చెల్లిస్తోంది.

    3. కోయంబత్తూర్ వంటి నగరాలకు ఐటీ కంపెనీలు ఎందుకు తరలివస్తున్నాయి?

    మెట్రో నగరాలతో పోలిస్తే తక్కువ అద్దెలు, నైపుణ్యం ఉన్న ఉద్యోగులు స్థానికంగా దొరకడం, మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాల కారణంగా కంపెనీలు ఇక్కడికి వస్తున్నాయి.

