ఎడ్టెక్ రంగంలో ప్రముఖ సంస్థ అయిన ఫిజిక్స్ వాలా లిమిటెడ్ మంగళవారం (నవంబర్ 11) తన ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (ఐపీఓ) సబ్స్క్రిప్షన్ని ప్రారంభించింది. ఈ ఐపీఓ ద్వారా ఈ కంపెనీ రూ. 3,400 కోట్లకు పైగా నిధులు సేకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది సంస్థ. ఈ సంస్థ పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే కోర్సులను, ఇతర నైపుణ్యాల పెంపుదల కోర్సులను అందిస్తోంది. ఫిజిక్స్ వాలా ఐపీఓ పబ్లిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం నవంబర్ 13 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. మరి ఈ ఐపీఓకి అప్లై చేయాలా? వద్దా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు? ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ఫిజిక్స్ వాలా అలాట్మెంట్ తేదీ: నవంబర్ 14న కేటాయింపులు జరగవచ్చు.
ఫిజిక్స్ వాలా లిస్టింగ్ డేట్: నవంబర్ 18న స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలలో లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఫిజిక్స్ వాలా షేర్లు బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈ రెండింటిలోనూ ట్రేడ్ అవుతాయి.
ప్రైజ్ బ్యాండ్: ఫిజిక్స్ వాలా ఐపీఓ ధరల శ్రేణిని ఒక్కో షేరుకు రూ. 103 నుంచి రూ. 109గా నిర్ణయించారు.
నిధుల సేకరణ: ధరల శ్రేణిలో గరిష్ట ధరకు (రూ. 109) వద్ద, కంపెనీ రూ. 3,480 కోట్లు సేకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ బుక్-బిల్డింగ్ ఇష్యూలో రూ. 3,100 కోట్ల విలువైన 28.44 కోట్ల ఈక్విటీ షేర్ల ఫ్రెష్ ఇష్యూ, రూ. 380 కోట్ల విలువైన 3.49 కోట్ల ఈక్విటీ షేర్ల ఆఫర్-ఫర్-సేల్ భాగం ఉన్నాయి.
లాట్ సైజు: ఒక దరఖాస్తుకు కనీసం 137 షేర్లు లాట్ సైజుగా ఉంది. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు కనీసం రూ. 14,933 పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది.
నిర్వాహకులు: కోటక్ మహీంద్రా క్యాపిటల్ కో. లిమిటెడ్ బుక్ రన్నింగ్ లీడ్ మేనేజర్గా వ్యవహరిస్తుండగా, ఎంయూఎఫ్జీ ఇంటిమ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఫిజిక్స్ వాలా ఐపీఓ రిజిస్ట్రార్గా ఉంది.
బిడ్డింగ్ ప్రక్రియలో మొదటి రోజు, మంగళవారం ఉదయం 10:25 గంటల నాటికి ఎన్ఎస్ఈ డేటా ప్రకారం, ఫిజిక్స్ వాలా ఐపీఓ ఇప్పటివరకు 1% సబ్స్క్రైబ్ అయింది.
రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు: 7%
నాన్-ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్లు: 1%
క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్స్: ఈ విభాగం ఇంకా బిడ్డింగ్ను ప్రారంభించాల్సి ఉంది.
ఫిజిక్స్ వాలా షేర్లు అన్లిస్టెడ్ మార్కెట్లో నిశ్శబ్ద ధోరణిని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. మార్కెట్ నిపుణుల ప్రకారం, ఈ రోజు ఫిజిక్స్ వాలా ఐపీఓ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం రూ. 3 గా ఉంది. దీని అర్థం, ఇష్యూ ధర కంటే ఒక్కో షేరుకు రూ. 3 ఎక్కువగా గ్రే మార్కెట్లో ట్రేడ్ అవుతోంది.
ఐపీఓ ధర (రూ. 109) కంటే 2.75% ప్రీమియంతో గ్రే మార్కెట్లో ఈ స్టాక్ రూ. 112 వద్ద అందుబాటులో ఉన్నట్లు ఈ జీఎంపీ సూచిస్తోంది.
ఫిజిక్స్ వాలా పోటీ పరీక్షలు, అప్స్కిల్లింగ్ కోర్సుల కోసం శిక్షణను అందిస్తుంది. ఆన్లైన్, టెక్-ఎనేబుల్డ్ ఆఫ్లైన్ కేంద్రాలు లేదా హైబ్రిడ్ కేంద్రాల ద్వారా కంపెనీ సేవలను అందిస్తుంది. భారతదేశంలో ఆదాయం పరంగా చూస్తే ఇది టాప్ 5 ఎడ్టెక్ కంపెనీలలో ఒకటిగా ఉంది. జులై 2025 నాటికి దీని ప్రధాన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో 13.7 మిలియన్ల మంది సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్నారు.
గత మూడేళ్లలో, ఫిజిక్స్ వాలా అమ్మకాలు, ఎబిట్డా సీఏజీఆర్ వరుసగా 96.9%, 88.8% గా ఉన్నాయి. అయితే, అధిక తరుగుదల ఖర్చులు, ఆర్థిక ఆస్తులపై నష్టం కారణంగా కంపెనీ నికర నష్టం ఎఫ్వై23లో రూ. 81 కోట్ల నుంచి ఎఫ్వై25లో రూ. 216 కోట్లకు పెరిగింది.
"గరిష్ట ధరల శ్రేణి వద్ద, ఫిజిక్స్ వాలా 10.8ఎక్స్ ఎఫ్వై25 పీ/ఎస్ వద్ద విలువైనదిగా ఉంది. పోస్ట్-ఇష్యూ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రూ. 3,11,699 మిలియన్లుగా ఉంటుంది. మెరుగైన సాంకేతికత, లక్షిత మార్కెటింగ్, నిపుణుల నేతృత్వంలోని అధిక-నాణ్యత కంటెంట్ ద్వారా వినియోగదారులను చెల్లింపు కస్టమర్లుగా మార్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఫిజిక్స్ వాలా ఐపీఓ పూర్తి ధరకు లభిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది, దీనికి 'సబ్స్క్రైబ్ - దీర్ఘకాలికం' రేటింగ్ను ఇస్తున్నాము" ఆనంద్ రాఠీ అని పేర్కొంది.
"ఫిజిక్స్ వాలా ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ వ్యాపార విభాగాలలో సంవత్సరాలుగా గణనీయమైన వృద్ధిని ప్రదర్శించింది. గరిష్ట ధరల వద్ద, పోస్ట్-ఇష్యూ మూలధనం ఆధారంగా ఫిజిక్స్ వాలా ఐపీఓ ఈవీ/సేల్స్ మల్టిపుల్ 10.7ఎక్స్ వద్ద విలువైనదిగా ఉంది. ఫిజిక్స్ వాలా వాల్యుయేషన్ కొంచెం అధికంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, బలమైన వ్యాపార పునాది, అగ్రశ్రేణి/వ్యాపార విస్తరణను పరిశీలిస్తే, ఎడ్టెక్ రంగంలో పెను మార్పులు తీసుకురావడానికి కంపెనీ సరైన స్థానంలో ఉంది. వ్యాపారం పెరిగేకొద్దీ, మధ్యస్థం నుంచి దీర్ఘకాలంలో లాభదాయకతను మేము ఆశిస్తున్నాము," అని ఇన్క్రెడ్ ఈక్విటీస్ తెలిపింది.
ఇన్క్రెడ్ ఈక్విటీస్ ఈ ఐపీఓకు సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని సిఫార్సు చేసింది.