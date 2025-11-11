Edit Profile
    PhysicsWallah IPO సబ్​స్క్రిప్షన్​ ఓపెన్​- అప్లై చేయాలా? వద్దా? జీఎంపీ ఎంత?

    ఎడ్‌టెక్ కంపెనీ ఫిజిక్స్​ వాలా ఐపీఓ సబ్​స్క్రిప్షన్​ ప్రారంభమైంది. రూ. 3,400 కోట్ల నిధులను సమకూర్చడమే లక్ష్యంగా ఈ ఐపీఓను తీసుకొచ్చింది సంస్థ. మరి ఈ ఐపీఓకి అప్లై చేయాలా? వద్దా? నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే..

    Published on: Nov 11, 2025 11:04 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఎడ్‌టెక్ రంగంలో ప్రముఖ సంస్థ అయిన ఫిజిక్స్​ వాలా లిమిటెడ్ మంగళవారం (నవంబర్ 11) తన ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (ఐపీఓ) సబ్​స్క్రిప్షన్​ని ప్రారంభించింది. ఈ ఐపీఓ ద్వారా ఈ కంపెనీ రూ. 3,400 కోట్లకు పైగా నిధులు సేకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది సంస్థ. ఈ సంస్థ పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే కోర్సులను, ఇతర నైపుణ్యాల పెంపుదల కోర్సులను అందిస్తోంది. ఫిజిక్స్​ వాలా ఐపీఓ పబ్లిక్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కోసం నవంబర్ 13 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. మరి ఈ ఐపీఓకి అప్లై చేయాలా? వద్దా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు? ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    ఫిజిక్స్​ వాలా ఐపీఓ వివరాలు..
    ఫిజిక్స్​ వాలా ఐపీఓ వివరాలు..

    ఫిజిక్స్​ వాలా ఐపీఓ కీలక తేదీలు, ధర వివరాలు..

    ఫిజిక్స్​ వాలా అలాట్‌మెంట్ తేదీ: నవంబర్ 14న కేటాయింపులు జరగవచ్చు.

    ఫిజిక్స్​ వాలా లిస్టింగ్ డేట్​: నవంబర్ 18న స్టాక్ ఎక్స్​ఛేంజీలలో లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఫిజిక్స్​ వాలా షేర్లు బీఎస్​ఈ, ఎన్​ఎస్​ఈ రెండింటిలోనూ ట్రేడ్ అవుతాయి.

    ప్రైజ్​ బ్యాండ్​: ఫిజిక్స్​ వాలా ఐపీఓ ధరల శ్రేణిని ఒక్కో షేరుకు రూ. 103 నుంచి రూ. 109గా నిర్ణయించారు.

    నిధుల సేకరణ: ధరల శ్రేణిలో గరిష్ట ధరకు (రూ. 109) వద్ద, కంపెనీ రూ. 3,480 కోట్లు సేకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ బుక్-బిల్డింగ్ ఇష్యూలో రూ. 3,100 కోట్ల విలువైన 28.44 కోట్ల ఈక్విటీ షేర్ల ఫ్రెష్ ఇష్యూ, రూ. 380 కోట్ల విలువైన 3.49 కోట్ల ఈక్విటీ షేర్ల ఆఫర్-ఫర్-సేల్ భాగం ఉన్నాయి.

    లాట్ సైజు: ఒక దరఖాస్తుకు కనీసం 137 షేర్లు లాట్ సైజుగా ఉంది. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు కనీసం రూ. 14,933 పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది.

    నిర్వాహకులు: కోటక్ మహీంద్రా క్యాపిటల్ కో. లిమిటెడ్ బుక్ రన్నింగ్ లీడ్ మేనేజర్‌గా వ్యవహరిస్తుండగా, ఎంయూఎఫ్​జీ ఇంటిమ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఫిజిక్స్​ వాలా ఐపీఓ రిజిస్ట్రార్‌గా ఉంది.

    ఫిజిక్స్​ వాలా ఐపీఓ సబ్‌స్క్రిప్షన్ స్టేటస్..

    బిడ్డింగ్ ప్రక్రియలో మొదటి రోజు, మంగళవారం ఉదయం 10:25 గంటల నాటికి ఎన్​ఎస్​ఈ డేటా ప్రకారం, ఫిజిక్స్​ వాలా ఐపీఓ ఇప్పటివరకు 1% సబ్‌స్క్రైబ్ అయింది.

    రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు: 7%

    నాన్-ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్లు: 1%

    క్వాలిఫైడ్ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్స్: ఈ విభాగం ఇంకా బిడ్డింగ్‌ను ప్రారంభించాల్సి ఉంది.

    ఫిజిక్స్​ వాలా ఐపీఓ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం..

    ఫిజిక్స్​ వాలా షేర్లు అన్‌లిస్టెడ్ మార్కెట్‌లో నిశ్శబ్ద ధోరణిని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. మార్కెట్ నిపుణుల ప్రకారం, ఈ రోజు ఫిజిక్స్​ వాలా ఐపీఓ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం రూ. 3 గా ఉంది. దీని అర్థం, ఇష్యూ ధర కంటే ఒక్కో షేరుకు రూ. 3 ఎక్కువగా గ్రే మార్కెట్‌లో ట్రేడ్ అవుతోంది.

    ఐపీఓ ధర (రూ. 109) కంటే 2.75% ప్రీమియంతో గ్రే మార్కెట్‌లో ఈ స్టాక్ రూ. 112 వద్ద అందుబాటులో ఉన్నట్లు ఈ జీఎంపీ సూచిస్తోంది.

    ఫిజిక్స్​ వాలా ఐపీఓ సమీక్ష: పెట్టుబడి పెట్టడం సరైనదేనా?

    ఫిజిక్స్​ వాలా పోటీ పరీక్షలు, అప్‌స్కిల్లింగ్ కోర్సుల కోసం శిక్షణను అందిస్తుంది. ఆన్‌లైన్, టెక్-ఎనేబుల్డ్ ఆఫ్‌లైన్ కేంద్రాలు లేదా హైబ్రిడ్ కేంద్రాల ద్వారా కంపెనీ సేవలను అందిస్తుంది. భారతదేశంలో ఆదాయం పరంగా చూస్తే ఇది టాప్ 5 ఎడ్‌టెక్ కంపెనీలలో ఒకటిగా ఉంది. జులై 2025 నాటికి దీని ప్రధాన యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో 13.7 మిలియన్ల మంది సబ్‌స్క్రైబర్‌లు ఉన్నారు.

    గత మూడేళ్లలో, ఫిజిక్స్​ వాలా అమ్మకాలు, ఎబిట్​డా సీఏజీఆర్​ వరుసగా 96.9%, 88.8% గా ఉన్నాయి. అయితే, అధిక తరుగుదల ఖర్చులు, ఆర్థిక ఆస్తులపై నష్టం కారణంగా కంపెనీ నికర నష్టం ఎఫ్​వై23లో రూ. 81 కోట్ల నుంచి ఎఫ్​వై25లో రూ. 216 కోట్లకు పెరిగింది.

    బ్రోకరేజ్ సంస్థల అభిప్రాయాలు:

    "గరిష్ట ధరల శ్రేణి వద్ద, ఫిజిక్స్​ వాలా 10.8ఎక్స్​ ఎఫ్​వై25 పీ/ఎస్​ వద్ద విలువైనదిగా ఉంది. పోస్ట్-ఇష్యూ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రూ. 3,11,699 మిలియన్లుగా ఉంటుంది. మెరుగైన సాంకేతికత, లక్షిత మార్కెటింగ్, నిపుణుల నేతృత్వంలోని అధిక-నాణ్యత కంటెంట్ ద్వారా వినియోగదారులను చెల్లింపు కస్టమర్‌లుగా మార్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఫిజిక్స్​ వాలా ఐపీఓ పూర్తి ధరకు లభిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది, దీనికి 'సబ్‌స్క్రైబ్ - దీర్ఘకాలికం' రేటింగ్‌ను ఇస్తున్నాము" ఆనంద్ రాఠీ అని పేర్కొంది.

    "ఫిజిక్స్​ వాలా ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్ వ్యాపార విభాగాలలో సంవత్సరాలుగా గణనీయమైన వృద్ధిని ప్రదర్శించింది. గరిష్ట ధరల వద్ద, పోస్ట్-ఇష్యూ మూలధనం ఆధారంగా ఫిజిక్స్​ వాలా ఐపీఓ ఈవీ/సేల్స్​ మల్టిపుల్ 10.7ఎక్స్​ వద్ద విలువైనదిగా ఉంది. ఫిజిక్స్​ వాలా వాల్యుయేషన్​ కొంచెం అధికంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, బలమైన వ్యాపార పునాది, అగ్రశ్రేణి/వ్యాపార విస్తరణను పరిశీలిస్తే, ఎడ్‌టెక్ రంగంలో పెను మార్పులు తీసుకురావడానికి కంపెనీ సరైన స్థానంలో ఉంది. వ్యాపారం పెరిగేకొద్దీ, మధ్యస్థం నుంచి దీర్ఘకాలంలో లాభదాయకతను మేము ఆశిస్తున్నాము," అని ఇన్‌క్రెడ్ ఈక్విటీస్ తెలిపింది.

    ఇన్‌క్రెడ్ ఈక్విటీస్ ఈ ఐపీఓకు సబ్‌స్క్రైబ్ చేయాలని సిఫార్సు చేసింది.

    (గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు సంబంధం లేదు. ఏదైనా ఐపీఓలో ఇన్వెస్ట్​ చేసే ముందు సెబీ రిజిస్టర్డ్​ ఫైనాన్షియల్​ అడ్వైజర్​ని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

