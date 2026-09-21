పైన్ ల్యాబ్స్ షేరుపై మోతీలాల్ ఓస్వాల్ బిగ్ టార్గెట్: 72% పెరిగే ఛాన్స్
మర్చంట్ పేమెంట్స్ దిగ్గజం పైన్ ల్యాబ్స్ షేరుపై ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ కవరేజ్ ప్రారంభించింది. బుల్ కేస్లో ఈ షేరు 72 శాతం వరకు పెరిగి రూ. 330 మార్కును తాకొచ్చని అంచనా వేస్తూ 'బై' (BUY) రేటింగ్ కేటాయించింది.
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లో ఫిన్టెక్ రంగానికి చెందిన పైన్ ల్యాబ్స్ (Pine Labs) షేర్లు లాభాల్లో ముగిశాయి. ప్రముఖ దిగ్గజ బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ (MOFSL) ఈ స్టాక్పై పాజిటివ్ రిపోర్టును విడుదల చేయడమే ఇందుకు కారణం. భారత డిజిటల్ చెల్లింపుల వ్యవస్థ వేగంగా విస్తరిస్తుండటంతో పైన్ ల్యాబ్స్ భారీగా ప్రయోజనం పొందుతుందని సంస్థ విశ్లేషించింది. బుల్ కేస్లో ఈ షేరు ఏకంగా 72 శాతం లాభాలను అందిస్తుందని అంచనా వేసింది.
రూ. 250 మూల టార్గెట్.. బుల్ కేస్లో రూ. 330
పైన్ ల్యాబ్స్ షేరుకు మోతీలాల్ ఓస్వాల్ 'బై' (BUY) రేటింగ్ కేటాయించింది. సాధారణ పరిస్థితుల్లో (బేస్ కేస్) ఒక్కో షేరు టార్గెట్ ధరను రూ. 250గా నిర్ణయించింది (FY28E EV/EBITDA కు 25 రెట్ల వ్యాల్యుయేషన్ ఆధారంగా).
బుల్ కేస్ (Bull Case): వ్యాపారం ఊహించిన దానికంటే వేగంగా పుంజుకుంటే, షేరు ధర ఏకంగా 72 శాతం పెరుగుదలతో రూ. 330కి చేరుకుంటుందని బ్రోకరేజ్ పేర్కొంది.
బేర్ కేస్ (Bear Case): ఒకవేళ మార్కెట్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురైతే, షేరు 27 శాతం క్షీణించి రూ. 140 స్థాయికి పడిపోవచ్చని అంచనా వేసింది.
ఆదాయంలో బలమైన వృద్ధి అంచనాలు
ఆర్థిక సంవత్సరం 2026-28 (FY26-28E) కాలానికి పైన్ ల్యాబ్స్ వార్షిక ఆదాయ చక్రవడ్డీ వృద్ధి రేటు (CAGR) సాధారణంగా 24 శాతంగా నమోదు కావచ్చని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ తెలిపింది.
"డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వృద్ధి, అఫోర్డబిలిటీ సొల్యూషన్స్ (ఈఎంఐ వంటివి), ఆన్లైన్ పేమెంట్స్లో బలమైన డిమాండ్, ఐఏపీ (IAP) బిజినెస్ వేగంగా విస్తరించడం కంపెనీకి సానుకూలంగా మారనుంది" అని బ్రోకరేజ్ స్పష్టం చేసింది.
వివిధ పరిస్థితుల్లో కంపెనీ ఆదాయ వృద్ధి అంచనాలు (FY26-28 CAGR):
- బేస్ కేస్ అంచనా: ~24%
- బుల్ కేస్ అంచనా: 29%
- బేర్ కేస్ అంచనా: 18%
అలాగే ఈ కాలంలో కంపెనీ సర్దుబాటు చేసిన ఎబిటా (Adj. EBITDA) 46 శాతం, నికర లాభం (PAT) ఏకంగా 129 శాతం వార్షిక వృద్ధి నమోదు చేసే అవకాశముందని విశ్లేషించింది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2024లో 9 శాతంగా ఉన్న ఎబిటా మార్జిన్, 2028 నాటికి 28.7 శాతానికి మెరుగుపడుతుందని అంచనా వేసింది.
ఎండీఆర్ (MDR) నిబంధనలతో పెరగనున్న లాభాలు
కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ (MDR) నిబంధనలు వచ్చే అక్టోబర్ 15, 2026 నుంచి అమలులోకి రానున్నాయి. అధిక విలువ కలిగిన యూపీఐ పి2ఎమ్ (P2M - మర్చంట్) లావాదేవీలపై ఎండీఆర్ వర్తింపజేయడం పైన్ ల్యాబ్స్కు అనుకూలంగా మారనుంది. మర్చంట్ అక్వైరింగ్ రంగానికంటే విస్తృతమైన పేమెంట్ నెట్వర్క్ ఈ కంపెనీ సొంతం కావడంతో, లావాదేవీల ఆధారిత ఆదాయాలు పెరిగి ఆపరేటింగ్ మార్జిన్లు మెరుగవుతాయని బ్రోకరేజ్ అంచనా వేసింది.
షేరు ప్రస్తుత మార్కెట్ పనితీరు
సోమవారం ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (బీఎస్ఈ)లో పైన్ ల్యాబ్స్ షేరు ధర 0.68 శాతం పెరిగి రూ. 193.55 వద్ద స్థిరపడింది. కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రూ. 22,332.92 కోట్లుగా నమోదు కాగా, రోజంతా రూ. 195.70 గరిష్టాన్ని, రూ. 191.15 కనిష్టాన్ని తాకింది.
- 52 వారాల గరిష్టం: రూ. 283.70 (నవంబర్ 14, 2025)
- 52 వారాల కనిష్టం: రూ. 134.75 (మే 27, 2026)
ఇటీవలి రాబడులు: గత మూడు నెలల్లో ఈ షేరు 27 శాతం, ఆరు నెలల్లో 17.66 శాతం మేర సానుకూల రాబడులను అందించింది.
కంపెనీకి ఉన్న దీర్ఘకాలిక కార్పొరేట్ క్లయింట్ల అనుబంధం, స్కేలబుల్ సాంకేతికత, సాంప్రదాయ పేమెంట్ గేట్వేలకు మించిన రాబడి మార్గాలు రాబోయే రోజుల్లో సంస్థ వృద్ధిని నడిపిస్తాయని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం మార్కెట్ అధ్యయనం, బ్రోకరేజ్ నివేదికల ఆధారంగా అందించినది మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు లాభనష్టాలతో కూడుకున్నవి. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు నమోదిత ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More