    అన్నదాతలకు గుడ్ న్యూస్: మార్చి 13న పీఎం కిసాన్ నిధులు విడుదల.. 9 కోట్ల మందికి పైగా రైతులకు లబ్ధి

    మార్చి 13న పీఎం కిసాన్ 22వ విడత నిధులను ప్రధాని మోదీ విడుదల చేయనున్నారు. సుమారు రూ. 19,000 కోట్లు నేరుగా 9.32 కోట్ల మంది రైతుల ఖాతాల్లో జమ కానున్నాయి. ఖరీఫ్ సాగుకు ముందు ఈ నిధులు అందడం రైతులకు పెద్ద ఊరటనివ్వనుంది.

    Updated on: Mar 10, 2026 5:14 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది అన్నదాతలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి (PM-Kisan) పథకం 22వ విడత నిధులను మార్చి 13న విడుదల చేయనున్నట్లు కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ ప్రకటించింది. అస్సాంలోని గౌహతి వేదికగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ డిజిటల్ పద్ధతిలో ఒకే క్లిక్‌తో సుమారు రూ.19,000 కోట్లను రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి జమ చేయనున్నారు. ఈ విడత ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 9.32 కోట్ల మంది రైతులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది.

    అన్నదాతలకు గుడ్ న్యూస్: మార్చి 13న పీఎం కిసాన్ నిధులు విడుదల (Anuwar hazarika)
    అన్నదాతలకు గుడ్ న్యూస్: మార్చి 13న పీఎం కిసాన్ నిధులు విడుదల (Anuwar hazarika)

    ఖరీఫ్ సాగుకు సాయం

    ప్రస్తుతం ఖరీఫ్ సాగు సీజన్ ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో, ఈ నిధులు రైతులకు ఎంతో కీలకమని చెప్పాలి. విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగుమందులు వంటి సాగుకు అవసరమైన ముడి పదార్థాల కొనుగోలుకు ఈ నగదు సాయం ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ సీనియర్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.

    సాధారణంగా ప్రభుత్వం ఏటా మూడు విడతల్లో పీఎం కిసాన్ నిధులను విడుదల చేస్తుంది. తొలి విడత ఫిబ్రవరి లేదా మార్చిలో, రెండో విడత జూన్ లేదా జూలైలో, మూడో విడత అక్టోబర్‌లో పంపిణీ చేస్తారు. ఈ విడత కూడా నిర్ణీత సమయానికే అందుతుండటంతో రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    పథకం నేపథ్యం.. ఇప్పటిదాకా పంపిణీ ఇలా..

    2019 ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభమైన పీఎం కిసాన్ పథకం కింద అర్హులైన ప్రతి రైతుకు ఏటా రూ.6,000 చొప్పున మూడు సమాన విడతల్లో కేంద్రం సాయం అందిస్తోంది. నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లోకే నగదు బదిలీ (DBT) చేయడం ఈ పథకం ప్రత్యేకత. గత ఏడాది ఫిబ్రవరిలో (2025) 19వ విడత కింద రూ.22,000 కోట్లు విడుదల చేయగా, 2025 ఆగస్టులో 20వ విడత ద్వారా రూ.20,500 కోట్లు, నవంబర్‌లో 21వ విడతగా రూ.18,000 కోట్లు పంపిణీ చేశారు. 21వ విడత ముగిసే సమయానికి ప్రభుత్వం మొత్తం సుమారు రూ.4.09 లక్షల కోట్లను రైతులకు అందజేయడం గమనార్హం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. పీఎం కిసాన్ 22వ విడత ఎప్పుడు విడుదల అవుతుంది?

    మార్చి 13న గౌహతిలో జరిగే కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ ఈ నిధులను విడుదల చేస్తారు.

    2. ఈ విడతలో ఎంత మంది రైతులకు నగదు అందుతుంది?

    దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 9.32 కోట్ల మంది రైతుల ఖాతాల్లోకి నగదు జమ అవుతుంది.

    3. ఒక్కో రైతు ఖాతాలోకి ఎంత మొత్తం జమ అవుతుంది?

    ప్రతి అర్హత కలిగిన రైతు ఖాతాలో రూ.2,000 జమ అవుతాయి.

    4. 22వ విడత కోసం మొత్తం ఎంత బడ్జెట్ కేటాయించారు?

    ఈ విడత కోసం కేంద్రం సుమారు రూ.19,000 కోట్లు కేటాయించింది.

