పీఎం కిసాన్ 24వ విడత నిధులు : ఇంకో 5 రోజుల్లో రైతుల ఖాతాలో రూ.2000! ఈ తప్పులు ఉంటే డబ్బులు పడవు..
పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి 24వ విడత నిధుల విడుదలకు కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ ముహూర్తం ఖరారు చేసింది. అక్టోబర్ 30న అర్హులైన రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.2,000 నేరుగా జమ కానుండగా, ఈ-కేవైసీ, ఆధార్ లింకింగ్ పూర్తికాని వారికి నగదు నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రబీ సీజన్ పనులు వేగవంతమవుతున్న వేళ అన్నదాతలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. ‘ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి’కి సంబంధించిన 24వ విడత నిధుల పంపిణీ చేయడానికి వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా అర్హత కలిగిన రైతుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో అక్టోబర్ 30న రూ.2,000 చొప్పున నేరుగా జమ చేయనున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని కోట్లాది మంది రైతులు ఈ నిధుల కోసం నిరీక్షిస్తున్నారు. విత్తనాలు, ఎరువుల కొనుగోళ్లకు ఈ పెట్టుబడి సాయం ఎంతో ఊరటనిస్తుంది. అయితే, దరఖాస్తు చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ డబ్బులు పడతాయని భావించలేం. దస్త్రాల్లో చిన్నపాటి లోపాలు ఉన్నా లేదా నిబంధనలు పాటించకపోయినా ఖాతాల్లోకి సొమ్ము రాకుండా ఆగిపోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
పీఎం కిసాన్ 24వ విడత నగదు నిలిచిపోవడానికి ప్రధాన కారణాలు..
గతంలో కొందరు అనర్హులు లబ్ధి పొందినట్లు గుర్తించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం కిసాన్ పథకం నిబంధనలను కఠినతరం చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ కింది సాంకేతిక కారణాల వల్ల నగదు బదిలీ ఆగిపోయే అవకాశముంది:
ఈ-కేవైసీ పెండింగ్: లబ్ధిదారుడి అడ్రెస్, వివరాల ధ్రువీకరణ పూర్తి కాకపోవడం.
ఆధార్ బ్యాంక్ సీడింగ్ లోపాలు: బ్యాంక్ ఖాతాకు ఆధార్ అనుసంధానం కాకపోవడం లేదా డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ (డీబీటీ) ఆప్షన్ డిసేబుల్ అయి ఉండటం.
భూమి వివరాల పరిశీలన : రెవెన్యూ రికార్డుల్లో పట్టాదార్ పాస్బుక్ వివరాలు, భూకమతం సమాచారం వెరిఫై కాకపోవడం.
లాస్ట్ నిమిషం వరకు వేచి చూడకుండా, వెంటనే పీఎం కిసాన్ పోర్టల్లో మీ పేమెంట్ స్టేటస్ సరిచూసుకోవడం మంచిది.
పీఎం కిసాన్ 24వ విడత నిధులు- పోర్టల్లో స్టేటస్ ఎలా చెక్ చేయాలి?
మీకు ఈ పీఎం కిసాన్ 24వ విడత రూ.2,000 పడతాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి మీ స్మార్ట్ఫోన్లో సులభమైన ప్రక్రియ ద్వారా తనిఖీ చేయవచ్చు:
- ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ pmkisan.gov.in ని సందర్శించండి.
- హోమ్పేజీలో కనిపించే 'Know Your Status' ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి.
- మీ పీఎం కిసాన్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, స్క్రీన్పై ఉన్న క్యాప్చా కోడ్ను నమోదు చేసి 'Get OTP' నొక్కండి.
- మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు వచ్చిన ఓటీపీని ఎంటర్ చేస్తే మీ బెనిఫిషియరీ స్టేటస్ డిస్ప్లే అవుతుంది.
- అక్కడ e-KYC Status, Aadhaar Bank Seeding, Land Seeding ల పక్కన 'YES' అని ఉందో లేదో సరిచూసుకోండి. ఒకవేళ ఎక్కడైనా 'NO' అని ఉంటే సంబంధిత విభాగాన్ని వెంటనే సరిదిద్దుకోవాలి.
పీఎం కిసాన్ 24వ విడత : ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయడానికి 3 మార్గాలు..
పోర్టల్లో ఈ-కేవైసీ పెండింగ్లో ఉన్నట్లయితే, దానిని పూర్తి చేయడానికి ప్రభుత్వం మూడు రకాల సౌకర్యాలను కల్పించింది:
ఆధార్ ఓటీపీ విధానం: మీ ఆధార్కు మొబైల్ నంబర్ లింక్ అయి ఉంటే, పీఎం కిసాన్ వెబ్సైట్ లేదా యాప్లో 'e-KYC' ఎంచుకుని, ఆధార్ నంబర్ నమోదు చేసి ఓటీపీ ద్వారా ఉచితంగా పూర్తి చేయవచ్చు.
బయోమెట్రిక్ విధానం (మీసేవ / సీఎస్సీ): ఆన్లైన్ విధానం రానివారు లేదా ఆధార్కు మొబైల్ లింక్ లేనివారు సమీపంలోని కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (సీఎస్సీ) లేదా రైతు సేవా కేంద్రాన్ని సందర్శించి వేలిముద్ర ద్వారా ప్రాసెస్ పూర్తి చేయవచ్చు.
ఫేస్ యాప్ ద్వారా ఫేస్ రికగ్నిషన్: మీ స్మార్ట్ఫోన్లో 'PM-KISAN' యాప్, 'Aadhaar Face RD' యాప్లను డౌన్లోడ్ చేసుకుని, ముఖాన్ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా నిమిషాల్లో ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయవచ్చు.
అక్టోబర్ 30 నాటికి సాంకేతిక లోపాలు ఏవీ లేకుండా చూసుకుంటే, డబ్బులు విడుదలైన వెంటనే మీ బ్యాంక్ ఖాతాలో సొమ్ము నేరుగా జమ అవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More