PM Kisan 24th instalment date : పీఎం కిసాన్ 24వ విడత సొమ్ము ఎప్పుడొస్తుంది? తాజా అప్డేట్ ఇదే..
పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి 24వ విడత రూ. 2,000 జమ కోసం దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది రైతులు ఎదురుచూస్తున్నారు. నిధుల విడుదలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రానున్న అధికారిక అప్డేట్, పేమెంట్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే విధానం సమగ్ర వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం కింద 24వ విడత నిధుల విడుదల కోసం అన్నదాతలు ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక తేదీని ప్రకటించలేదు. పథకానికి సంబంధించిన అధికారిక పోర్టల్లో జూన్ 20న విడుదల చేసిన 23వ విడత వివరాలే చివరిగా కనిపిస్తున్నాయి.
సాధారణంగా పీఎం కిసాన్ నిధులను ప్రతి నాలుగు నెలలకొకసారి (మొత్తం మూడు విడతల్లో) రైతులకు అందిస్తారు. ప్రస్తుత ఆగస్టు-నవంబర్ విడత వ్యవధిలో ఈ 24వ విడత సొమ్ము జమకావాల్సి ఉంది. అక్టోబర్ నెలలోనే డబ్బులు జమవుతాయని సామాజిక మాధ్యమాల్లో రకరకాల ప్రచారాలు సాగుతున్నప్పటికీ, వాటిని నమ్మవద్దని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ నుంచి అధికారిక ప్రకటన వచ్చేవరకు వేచి చూడాలని సూచిస్తున్నారు.
పీఎం కిసాన్ పథకం రూపురేఖలు..
దేశంలోని చిన్న, సన్నకారు రైతులకు పెట్టుబడి సాయం అందించాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఈ పథకం ద్వారా అర్హులైన ప్రతి రైతు కుటుంబానికి ఏడాదికి రూ.6,000 చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందజేస్తారు. ఈ మొత్తాన్ని రూ.2,000 చొప్పున మూడు సమాన విడతల్లో నేరుగా లబ్ధిదారుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకే (డీబీటీ ద్వారా) జమ చేస్తారు.
తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని లక్షలాది మంది రైతులకు కూడా ఈ పథకం ఎంతో ఆసరాగా నిలుస్తోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే ఇతర సంక్షేమ పథకాలతో పాటు కేంద్రం ఇచ్చే ఈ రూ. 2,000 సాయం విత్తనాలు, ఎరువుల కొనుగోలుకు ఉపయోగపడుతోంది.
ఆన్లైన్లో పేమెంట్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవడం ఎలా?
పీఎం కిసాన్ 24వ విడతకు సంబంధించి మీ ఖాతాలో డబ్బులు జమ అయ్యాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి లేదా మీ దరఖాస్తు స్థితిని పరిశీలించుకోవడానికి అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు:
- మొదట పీఎం కిసాన్ అధికారిక పోర్టల్ (https://pmkisan.gov.in/) సందర్శించాలి.
- హోమ్ పేజీలో ఉండే ‘Know Your Status’ (మీ స్టేటస్ తెలుసుకోండి) ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- మీ పీఎం కిసాన్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ను నమోదు చేయాలి.
- స్క్రీన్పై కనిపించే క్యాప్చా కోడ్ను టైప్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ‘Get OTP’ పై క్లిక్ చేసి, మీ మొబైల్కు వచ్చే ఓటీపీని నమోదు చేయాలి.
- పరిశీలన పూర్తయిన తర్వాత మీ రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు, గతంలో వచ్చిన విడతల డబ్బులు, రాబోయే విడత స్టేటస్ స్క్రీన్పై స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.
పీఎం కిసాన్ 24వ విడత నిధులు- డబ్బులు రాకపోతే రైతులు ఏం చేయాలి?
ఒకవేళ పీఎం కిసాన్ నిధులు విడుదలైనప్పటికీ మీ ఖాతాలో డబ్బులు పడకపోతే, మీ దరఖాస్తులో ఏవైనా సాంకేతిక సమస్యలు ఉన్నాయేమో పరిశీలించుకోవాలి. ప్రధానంగా కింది అంశాలను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది:
- ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడం.
- భూమి వివరాల ధృవీకరణ సరిగ్గా ఉందో లేదో చూడటం.
- బ్యాంక్ ఖాతాతో ఆధార్ సంఖ్యను అనుసంధానించడం.
- బ్యాంక్ ఖాతా వివరాల్లో పేర్లు, ఐఎఫ్ఎస్సీ కోడ్ తప్పులు ఉంటే సరిదిద్దడం.
ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే వెంటనే సంబంధిత వ్యవసాయాధికారులను లేదా పీఎం కిసాన్ హెల్ప్లైన్ను సంప్రదించి సరిచేసుకోవచ్చు. నిధుల విడుదల తేదీకి సంబంధించి సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే వదంతులను నమ్మకుండా, కేవలం అధికారిక వెబ్సైట్ను మాత్రమే ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More