Paper leaks : పేపర్ లీక్స్పై ప్రధాని మోదీ కీలక నిర్ణయం- ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుల ఏర్పాటు..
PM Modi paper leaks : దేశంలో పేపర్ లీక్ వివాదం ఉధృతంగా మారిన వేళ ప్రధాని మోదీ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కేసుల విచారణకు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు.
దేశ రాజధాని దిల్లీలో విద్యార్థుల ఆందోళనలు, పార్లమెంట్లో ప్రతిపక్షాల నిరసనలతో రాజకీయ వాతావరణం అత్యంత వేడెక్కిన వేళ.. దేశ యువతను ఉద్దేశించి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అత్యంత కీలకమైన ప్రకటన చేశారు. వివిధ ప్రవేశ, పోటీ పరీక్షల ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీకి బాధ్యులైన వారిపై వేగవంతమైన విచారణ జరిపి, కఠినంగా శిక్షించేందుకు ప్రత్యేకంగా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్టు వివరించారు.
సామాజిక మాధ్యమం 'ఎక్స్' వేదికగా ప్రధాని గురువారం ఉదయం ఈ విషయాన్ని పంచుకుంటూ, దేశ యువత భవిష్యత్తు, సంక్షేమం కంటే తమకు ఏదీ ముఖ్యం కాదని స్పష్టం చేశారు.
“పేపర్ లీక్లకు పాల్పడిన వారికి వేగంగా, అత్యంత కఠినమైన శిక్ష పడేలా చూసేందుకు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేయాలని మేము నిర్ణయించాము. ఈ విషయమై తక్షణమే తగిన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులు, విభాగాన్ని ఆదేశించాను,” అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు.
విద్యార్థుల ప్రయోజనాలను పరిరక్షించేందుకు తమ ప్రభుత్వం వరుసగా తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల్లో ఇది ఒక భాగమని ప్రధాని వెల్లడించారు.
"మన యువత భవిష్యత్తుతో ఆడుకోవడానికి, హాని తలపెట్టడానికి ప్రయత్నించే వారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వదిలిపెట్టేది లేదు," అని మోదీ హామీ ఇచ్చారు.
విప్లవ వీరుడు 'చంద్రశేఖర్ ఆజాద్'కు ప్రధాని నివాళి!
మరోవైపు, భారత స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు, విప్లవ వీరుడు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ జయంతి సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ ఆయనకు ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఆజాద్ భయం ఎరుగని ధైర్యసాహసాలు, నిరుపమాన దేశభక్తి భారత స్వాతంత్ర్య పోరాట చరిత్రలో ఎంతో గర్వకారణమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాయని కొనియాడారు.
"అసంఖ్యాకమైన భారతీయ యువత తమ జీవితాలను దేశసేవకు అంకితం చేసేలా ఆజాద్ స్ఫూర్తినింపారు. ఆయన ధృడసంకల్పం రాబోయే తరాలకు నిరంతరం స్పూర్తినిస్తూనే ఉంటుంది," అని ప్రధాని కొనియాడారు.
హిందూస్థాన్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లికన్ అసోసియేషన్లో కీలక పాత్ర పోషించిన ఆజాద్.. బ్రిటిష్ పాలకులకు ఎదురొడ్డి నిలిచి కోట్లాది మందిలో స్వాతంత్ర్య కాంక్షను రగిలించారు.
దిల్లీలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత – కొనసాగుతున్న 'సీజేపీ' ఆందోళనలు..
ఒకవైపు ప్రధాని మోదీ ప్రకటనలు వస్తుండగా, మరోవైపు దేశ రాజధానిలో యువత, విద్యార్థుల ఆందోళనలు తీవ్రరూపం దాల్చాయి. 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (సీజేపీ) ఆధ్వర్యంలో వేలాది మంది విద్యార్థులు, రాజకీయ నాయకులు దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద భారీ నిరసనను కొనసాగిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More