    హర్యానాలో గుండెపోట్లు: ఆరేళ్లలో 18 వేల మంది యువత మృతి.. మీ వయసు 18-45 మధ్య ఉంటే జాగ్రత్త

    హర్యానాలో గత ఆరేళ్లలో 18-45 ఏళ్ల వయసున్న సుమారు 18,000 మంది గుండెపోటుతో మరణించినట్లు అసెంబ్లీ గణాంకాలు వెల్లడించాయి. యువతలో పెరుగుతున్న ఈ ప్రాణాంతక ముప్పును అరికట్టడానికి వైద్య నిపుణులు ఇస్తున్న కీలక సూచనలివే.

    Published on: Mar 20, 2026 9:29 AM IST
    By HT Telugu Desk
    గుండె జబ్బులు అంటే కేవలం వృద్ధులకు మాత్రమే వచ్చేవి అనే పాత నమ్మకాన్ని హర్యానాలో నమోదైన గణాంకాలు పటాపంచలు చేస్తున్నాయి. రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో బుధవారం వెల్లడైన ఒక నివేదిక ఆరోగ్య రంగంలో కలకలం రేపుతోంది. గత ఆరేళ్ల కాలంలో హర్యానాలో 18 నుంచి 45 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న సుమారు 18,000 మంది గుండెపోటు లేదా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

    కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అడిగిన ప్రశ్నకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన లిఖితపూర్వక సమాధానంలో ఈ దిగ్భ్రాంతికర విషయాలు వెలుగుచూశాయి. 2020 తర్వాత యువతలో గుండె సంబంధిత మరణాలు పెరగడానికి కోవిడ్-19 ఇన్ఫెక్షన్లు లేదా వ్యాక్సినేషన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కారణమా? అని ఎమ్మెల్యే ప్రశ్నించగా.. దీనిపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక సర్వే లేదా పరిశోధన జరగలేదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

    ఏం చెబుతున్నాయి అధ్యయనాలు?

    2025లో ఎయిమ్స్ (AIIMS), ఐసీఎంఆర్ (ICMR) సంయుక్తంగా నిర్వహించిన అధ్యయనం ప్రకారం.. భారత్‌లో 18-45 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న ఆరోగ్యవంతులు అకస్మాత్తుగా మరణించడానికి ప్రధాన కారణం 'గుర్తించని గుండె జబ్బులే'. ఈ తరహా మరణాల్లో 42.6 శాతం గుండె సమస్యల వల్లే జరుగుతున్నాయి. మిగిలిన కేసుల్లో వంశపారంపర్యంగా వచ్చే గుండె సమస్యలు (Inherited electrical disorders) ఉండవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

    వయసును బట్టి గుండెను కాపాడుకోండి ఇలా..

    ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ బిమల్ ఛాజెర్ అభిప్రాయం ప్రకారం.. 20 లేదా 30 ఏళ్లలో ఉన్నప్పుడు 'మాకేం కాదులే' అనే అతివిశ్వాసం ప్రమాదకరం. అందుకే ప్రతి దశలోనూ గుండెను కాపాడుకోవడానికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరమని ఆయన సూచిస్తున్నారు.

    20 ఏళ్ల వయసులో: ఆరోగ్యానికి పునాది

    ఈ వయసులో అలవాటు చేసుకునే జీవనశైలి మీ గుండె భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది.

    • ఆహారం: తృణధాన్యాలు, తాజా పండ్లు, తక్కువ కొవ్వు ఉండే ప్రొటీన్లు తీసుకోవాలి. జంక్ ఫుడ్, అధిక ఉప్పు, వేపుళ్లకు దూరంగా ఉండాలి.
    • వ్యాయామం: వారానికి కనీసం 150 నిమిషాల పాటు వేగంగా నడవడం, ఈత కొట్టడం లేదా సైక్లింగ్ వంటి వ్యాయామాలు తప్పనిసరి.
    • మానసిక ఆరోగ్యం: కెరీర్ ప్రారంభంలో వచ్చే ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి ధ్యానం లేదా శ్వాస వ్యాయామాలు అలవాటు చేసుకోవాలి.

    30, 40 ఏళ్ల వయసులో: నిత్యం అప్రమత్తత

    ఈ వయసులో కుటుంబం, ఉద్యోగ బాధ్యతల వల్ల శారీరక శ్రమ తగ్గుతుంది. ఇక్కడే హైబీపీ, కొలెస్ట్రాల్ వంటి 'సైలెంట్ కిల్లర్స్' ప్రవేశిస్తాయి.

    "చాలామంది కెరీర్ బిజీలో పడి వ్యాయామాన్ని పక్కన పెడుతున్నారు. నిజానికి ఈ సమయంలోనే గుండెకు కదలిక చాలా అవసరం" అని డాక్టర్ ఛాజెర్ పేర్కొన్నారు.

    ఆయన ఇచ్చిన కీలక సలహాలివే:

    • పరీక్షలు: బీపీ, కొలెస్ట్రాల్, షుగర్ లెవల్స్‌ను క్రమం తప్పకుండా పరీక్షించుకోవాలి. సమస్యను ముందుగా గుర్తిస్తే పెద్ద ప్రమాదాన్ని నివారించవచ్చు.
    • కదలిక: జిమ్‌కు వెళ్లే సమయం లేకపోతే ఇంట్లోనే యోగా చేయడం లేదా ఇంటి పనుల ద్వారా శరీరానికి శ్రమ కలిగించడం ద్వారా గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు.

    ముంబైలోని హీరానందని హాస్పిటల్ కన్సల్టెంట్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ ప్రతీక్ గిరి కూడా యువ భారతీయుల్లో గుండెపోటు ముప్పు పెరుగుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆధునిక జీవనశైలి మార్పులే దీనికి ప్రధాన కారణమని ఆయన విశ్లేషించారు.

    గుండె ఆరోగ్యం అనేది జీవితకాల నిబద్ధత. హర్యానా గణాంకాలు మనకు ఒక హెచ్చరిక లాంటివి. 'యువకులం కదా మాకు గుండె జబ్బులు రావు' అనే భ్రమ నుంచి బయటపడి నేటి నుంచే జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. యువతలో గుండెపోటు పెరగడానికి కారణమేంటి?

    ప్రధానంగా మారిన జీవనశైలి, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, జంక్ ఫుడ్, ఒత్తిడి, గుర్తించని జన్యుపరమైన గుండె సమస్యలు కారణమవుతున్నాయి.

    2. హర్యానాలో ఆరేళ్లలో ఎంత మంది చనిపోయారు?

    18 నుంచి 45 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న సుమారు 18,000 మంది మరణించినట్లు ప్రభుత్వ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

    3. వారానికి ఎంత వ్యాయామం అవసరం?

    కనీసం 150 నిమిషాల పాటు మోస్తరు తీవ్రత గల వ్యాయామం (బ్రిస్క్ వాకింగ్ వంటివి) గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.

