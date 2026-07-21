PM Modi paper leak : ‘పేపర్ లీక్స్ని ఆపడం జాతీయ బాధ్యత’- ప్రధాని మోదీ..
NEET paper leak : పరీక్షల పేపర్ లీక్లను అరికట్టడం జాతీయ బాధ్యత అని, ఇందుకు కారణమైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పష్టం చేశారు. ఎన్డీఏ పార్లమెంటరీ పార్టీ 'మంగళ మిలన్' సమావేశం అనంతరం కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ఈ వివరాలను వెల్లడించారు.
దేశంలో సంచలనం సృష్టిస్తున్న ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ అంశంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పందించారు. పోటీ పరీక్షల్లో అక్రమాలకు పాల్పడుతూ విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో చెలగాటమాడుతున్న వారిపై కఠినాతికఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని, అత్యున్నత స్థాయి శిక్షలు పడేలా చూడాలని ఆయన ఉద్ఘాటించారు. ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీలను అరికట్టడం అనేది కేవలం ఒక ప్రభుత్వ బాధ్యత మాత్రమే కాదని, అది ముమ్మాటికీ 'జాతీయ బాధ్యత' అని మోదీ స్పష్టం చేశారు.
మంగళవారం జరిగిన ఎన్డీఏ పార్లమెంటరీ పార్టీ 'మంగళ మిలన్' సమావేశంలో ప్రధాని మాట్లాడిన మాటలను కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు మీడియాకు వెల్లడించారు. భవిష్యత్తులో ఎలాంటి లీకేజీలకు తావులేకుండా, అత్యంత భద్రమైన పరీక్షల వ్యవస్థను నిర్మించడానికి ప్రతి ఒక్కరూ కలిసికట్టుగా కృషి చేయాలని ప్రధాని పిలుపునిచ్చారు.
ప్రతిపక్షాలు సహకరించాలి..
పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు మంగళకరంగా, సమర్థవంతంగా సాగేందుకు ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాలన్నీ ఏకతాటిపై నిలబడాలని ప్రధాని కోరారు. అదే సమయంలో ప్రతిపక్షాలు కూడా సభలో నిర్మాణాత్మక పాత్ర పోషించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
“రాజకీయంగా మన మధ్య ఎంతటి అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నప్పటికీ.. దేశ భవిష్యత్తు కోసం, యువత సంక్షేమం కోసం పార్లమెంట్లో బాధ్యతాయుతంగా పనిచేయాల్సిన గురుతర బాధ్యత ఎంపీలందరిపైనా ఉంది,” అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వ్యాఖ్యానించినట్లు కిరణ్ రిజిజు చెప్పారు.
సంచలనం సృష్టిస్తున్న 'సీజేపీ' నిరసనలు..
రాజధాని దిల్లీలో వేలాది మంది విద్యార్థులు పార్లమెంట్ వైపు చేపట్టిన భారీ మార్చ్ ఉద్రిక్తంగా మారిన మరుసటి రోజే ప్రధాని నుంచి ఈ వ్యాఖ్యలు రావడం గమనార్హం. సోమవారం నాడు నిరసనకారులపై పోలీసులు టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించడమే కాకుండా భారీగా లాఠీఛార్జ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే.
ఈ ఆందోళనలకు 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (సీజేపీ) నాయకత్వం వహిస్తోంది. గతంలో ఒక విచారణ సందర్భంలో నిరుద్యోగ యువతను సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి "బొద్దింకలు" అని వ్యాఖ్యానించడంతో, దానికి నిరసనగా ఈ వ్యంగ్యాత్మక వేదిక (సీజేపీ) ఆవిర్భవించింది. నీట్ పేపర్ లీక్ సహా వరుస పరీక్షల అక్రమాలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న ఈ విద్యార్థి విభాగం, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తోంది.
పేపర్ లీక్ నుంచి రీ-నీట్ వరకు..
దేశంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన మెడికల్ ప్రవేశ పరీక్ష ‘నీట్’కు ప్రతీ ఏటా 20 లక్షలకు పైగా అభ్యర్థులు హాజరవుతుంటారు. నీట్ యూజీ 2026 అయితే, ప్రశ్నాపత్రం ముందే లీక్ అయిందన్న ఆరోపణలు నిరూపితం కావడంతో గత మే నెలలో ఈ పరీక్షను రద్దు చేసి, ఇటీవల రీ-టెస్ట్ నిర్వహించారు.
దీనికి తోడు, దాదాపు 20 లక్షల మంది సీబీఎస్ఈ హైస్కూల్ విద్యార్థుల ఆన్లైన్ మార్కింగ్ విధానంలో కూడా తీవ్ర అక్రమాలు జరిగినట్లు వార్తలొచ్చాయి. చాలామంది విద్యార్థులకు తప్పుడు గ్రేడ్లు రావడం, ఒకరి ఫలితాలు మరొకరికి వెళ్లడం తీవ్ర కలకలం రేపింది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More