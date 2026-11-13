బెంగళూరు మెట్రో 'పింక్ లైన్' ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ
బెంగళూరు నమ్మ మెట్రో 'పింక్ లైన్' ఎలివేటెడ్ మార్గాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శుక్రవారం ప్రారంభించారు. నవంబర్ 14 ఉదయం 6 గంటల నుంచి ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి రానున్న ఈ 7.5 కిలోమీటర్ల మార్గంతో, దిల్లీ తర్వాత దేశంలోనే రెండో అతిపెద్ద మెట్రో నెట్వర్క్గా బెంగళూరు నిలిచింది.
ఐటీ రాజధాని బెంగళూరు ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలో మరో కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. నమ్మ మెట్రో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన 'పింక్ లైన్' ఎలివేటెడ్ మార్గాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శుక్రవారం జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. అనంతరం గవర్నర్ సుధా యాదవ్, ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్, ఎంపీ తేజస్వి సూర్య, మంత్రి కృష్ణ బైరేగౌడలతో కలిసి ప్రధాని మెట్రో రైలులో ప్రయాణించారు.
నవంబర్ 14 ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఈ కొత్త మార్గం సాధారణ ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి రానుంది. పింక్ లైన్ చేరికతో బెంగళూరులో కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న మొత్తం మెట్రో నెట్వర్క్ పొడవు 103.6 కిలోమీటర్లకు చేరింది. ఫలితంగా దేశ రాజధాని దిల్లీ తర్వాత, భారత్లోనే రెండో అతిపెద్ద మెట్రో నెట్వర్క్ కలిగిన నగరంగా బెంగళూరు రికార్డు సృష్టించింది.
మెరుగైన కనెక్టివిటీకి కొత్త బాట: సీఎం డీకే శివకుమార్
బెంగళూరులో ప్రజా రవాణా మౌలిక సదుపాయాలను విస్తరించేందుకు, మెట్రో అనుసంధానాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ స్పష్టం చేశారు. నగరాన్ని మరింత సమర్థవంతంగా, పర్యావరణ హితంగా, ప్రయాణికులకు అనుకూలంగా తీర్చిదిద్దుతున్నామని తెలిపారు. ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం అనంతరం ఆయన సామాజిక మాధ్యమం 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించారు.
"మెరుగైన అనుసంధానం కలిగిన బెంగళూరు దిశగా ఇదొక కొత్త పింక్ బాట. గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, గవర్నర్ డాక్టర్ సుధా యాదవ్లతో కలిసి నమ్మ మెట్రో పింక్ లైన్ ఎలివేటెడ్ మార్గాన్ని ప్రారంభించడం ఆనందంగా ఉంది. గ్రేటర్ బెంగళూరు అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి కృష్ణ బైరేగౌడ, ఎంపీ తేజస్వి సూర్య కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు" అని శివకుమార్ తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
ఏయే ప్రాంతాలను కలుపుతుంది? జయదేవ ఇంటర్ఛేంజ్ ప్రత్యేకత ఇదే
కొత్తగా ప్రారంభించిన 7.5 కిలోమీటర్ల ఎలివేటెడ్ పింక్ లైన్ మార్గం కాలేన అగ్రహార నుంచి తావరెకెరె వరకు సుద్దగుంటెపాళ్య మీదుగా సాగుతుంది. బన్నేరుఘట్ట రోడ్డు నుంచి ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ కారిడార్ వైపు, నగరంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు రాకపోకలు సాగించే ప్రయాణికులకు ఈ మార్గం ఎంతో ఊరటనివ్వనుంది.
ఈ రూట్లోని జయదేవ స్టేషన్ వద్ద ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ లైన్తో అనుసంధానం (ఇంటర్ఛేంజ్) ఏర్పాటు చేశారు. దీనివల్ల ప్రయాణికులు జయదేవ స్టేషన్లో రైలు మారి ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ కారిడార్లోకి ప్రవేశించవచ్చు. అక్కడి నుంచి హెచ్ఎస్ఆర్ లేఅవుట్, జయనగర్, వైట్ఫీల్డ్ ప్రాంతాలకు సులభంగా చేరుకునే వెసులుబాటు కలుగుతుంది.
రైళ్ల వేళలు, టికెట్ ధరలపై మంత్రి ఏమన్నారంటే..
ప్రారంభ దశలో పింక్ లైన్ మార్గంలో ప్రతి 8 నిమిషాలకు ఒక మెట్రో రైలు నడవనుంది. ఈ రూట్ కోసం మొత్తం ఐదు రైళ్లను కేటాయించగా, వాటిలో నాలుగు రైళ్లు నిరంతరం ప్రయాణికులకు సేవలు అందిస్తాయి. మరో రైలును అత్యవసర అవసరాల కోసం స్టాండ్బైగా ఉంచుతారు.
సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ స్థిరపడిన తర్వాత, ప్రయాణికుల రద్దీని అంచనా వేసి రైళ్ల మధ్య విరామాన్ని తగ్గించే అవకాశం ఉందని గ్రేటర్ బెంగళూరు అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి కృష్ణ బైరేగౌడ వెల్లడించారు. "ముందుగా సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ మెరుగుపడాలి, అది పూర్తిస్థాయిలో స్థిరపడాలి" అని ఆయన వివరించారు. "ఈ రెండు అంశాల ఆధారంగా రైళ్ల మధ్య సమయాన్ని తగ్గించడంపై రాబోయే రోజుల్లో నిర్ణయం తీసుకుంటాం" అని మంత్రి తెలిపారు. కాగా, ఈ కొత్త మార్గంలో ప్రయాణ ఛార్జీల గురించి ఇంకా చర్చించలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More