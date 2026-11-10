Festival Special Trains : బెంగళూరు నుంచి ప్రత్యేక రైళ్లు - వయా గుంతకల్, సికింద్రాబాద్
Festival Special Trains : పండుగ సీజన్ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని దక్షణ మధ్య రైల్వే బెంగళూరు-బరౌనీ మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించింది. సికింద్రాబాద్, వికారాబాద్, కాజీపేట్, అనంతపూర్ సహా పలు కీలక స్టేషన్లలో ఇవి ఆగుతాయి.
Festival Special Trains : పండుగలు, వరుస సెలవుల వేళ ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని దక్షిణ మధ్య రైల్వే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బెంగళూరు నుంచి బిహార్లోని బరౌని మధ్య సికింద్రాబాద్ మీదుగా పండుగ ప్రత్యేక రైళ్లను నడపాలని నిర్ణయించింది.
- రైలు నంబర్ 06587 (SMVT బెంగళూరు - బరౌని) : ఈ రైలు ప్రతి సోమవారం అందుబాటులో ఉంటుంది. 2026 నవంబర్ 09 నుండి 2026 నవంబర్ 30 వరకు ఈ సేవలు కొనసాగుతాయి.
- రైలు నంబర్ 06588 (బరౌని - బెంగళూరు కంట్) : తిరుగు ప్రయాణంలో ఈ రైలు ప్రతి గురువారం నడుస్తుంది. 2026 నవంబర్ 12 నుండి 2026 డిసెంబర్ 03 వరకు ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
ప్రధాన స్టేషన్లు (హాల్ట్ లిస్ట్):
తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల్లో కీలకమైన ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్లలో ఈ రైళ్ళు ఆగుతాయి. రెండు వైపులా నడిచే ఈ రైళ్ళు యలహంక, హిందూపూర్, ధర్మవరం, అనంతపూర్, గుంతకల్, రాయచూర్, కృష్ణ, వికారాబాద్, సికింద్రాబాద్, కాజీపేట్, బలార్షా, నాగ్పూర్, ఇటార్సీ, పిపారియా, నరసింహపూర్, కట్ని, సత్నా, మాణిక్ పూర్, ప్రయాగ్రాజ్ ఛోకీ, మిర్జాపూర్, పండిత్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ ), బక్సర్, అరా, దానాపూర్, పాట్లీపుత్ర, హాజీపూర్ స్టేషన్లలో నిలుస్తాయి.
కోచ్ల వివరాలు….
సాధారణ ప్రయాణికులతో పాటు ఏసీ సౌకర్యం కోరుకునే వారి కోసం ఈ ప్రత్యేక రైలులో 2ఏసీ, స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లను ఏర్పాటు చేశారు. రద్దీ సమయంలో రిజర్వేషన్లు లభించక ఇబ్బంది పడే ప్రయాణికులు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని రైల్వే శాఖ సూచించింది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More