పీఎంగా నరేంద్ర మోదీ సరికొత్త చరిత్ర.. 4,399 రోజులు పూర్తి చేసుకున్న ఘనత
భారత ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోదీ వరుసగా 4,399 రోజులు పూర్తి చేసుకుని సరికొత్త రికార్డు సృష్టించారు. దేశంలోనే అత్యధిక కాలం నిరంతరాయంగా సేవలు అందించిన ప్రధానిగా నిలిచిన ఆయన, తొలి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ పేరిట ఉన్న సుదీర్ఘ కాల నిరంతర పాలన రికార్డును అధిగమించారు.
భారత రాజకీయ చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం లిఖితమైంది. దేశంలోనే అత్యధిక కాలం నిరంతరాయంగా సేవలు అందించిన ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోదీ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించారు. బుధవారం (10 జూన్, 2026) నాటికి ఆయన ప్రధాని పీఠంపై వరుసగా 4,399 రోజులు పూర్తి చేసుకున్నారు. రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చిన నాటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఏ ప్రధానికి సాధ్యం కాని రీతిలో, సుదీర్ఘ కాలం పాటు ఒకే ఒక్క రోజు కూడా విరామం లేకుండా దేశాన్ని నడిపించిన నేతగా మోదీ ఘనత సాధించారు.
నెహ్రూ చారిత్రాత్మక రికార్డు బద్దలు
ఈ సుదీర్ఘ ప్రస్థానంలో దేశ తొలి ప్రధాని పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ పేరిట ఉన్న రికార్డును మోదీ అధిగమించారు. 1952లో జరిగిన మొదటి సాధారణ ఎన్నికల అనంతరం ఏర్పడిన ప్రభుత్వానికి నేతృత్వం వహించిన నెహ్రూ.. వరుసగా 4,398 రోజుల పాటు ప్రధానిగా కొనసాగారు. ఇప్పుడు మోదీ ఆ మైలురాయిని దాటి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు.
జనసేవే సుపరిపాలనకు కొలమానం
ఈ చారిత్రాత్మక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రధాని మోదీ 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్) వేదికగా స్పందించారు. "జనసేవే సుపరిపాలనకు అతిపెద్ద కొలమానం. వినయం, అంకితభావం, కర్తవ్య దీక్షతో అలసట లేకుండా శ్రమించే వ్యక్తి మాత్రమే ప్రజల నమ్మకాన్ని చూరగొనగలడు" అని మోదీ పేర్కొన్నారు.
ప్రజల సంక్షేమం కోసం నిరంతరం తపించే, వినమ్రత కలిగిన పాలకుడే అత్యున్నత కీర్తిని అందుకుంటాడనే అర్థం వచ్చేలా ఒక సంస్కృత శ్లోకాన్ని కూడా ఆయన ఈ సందర్భంగా పంచుకున్నారు. మంచి పాలనకు ప్రజల పట్ల విధేయత, బాధ్యతాయుతమైన ప్రవర్తన ఎంతో అవసరమని ఆయన గుర్తుచేశారు.
ఇందిరా గాంధీ రికార్డు సైతం అప్రాధాన్యమే
ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఎన్నికై నిరంతరాయంగా సుదీర్ఘ కాలం దేశాన్ని పాలిస్తున్న మోదీ.. 2014 మే 26న మొదటిసారి దేశ ప్రధానిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. జవహర్లాల్ నెహ్రూ రికార్డును బద్దలు కొట్టడానికి ముందే, ఆయన మరో మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ పేరిట ఉన్న సుదీర్ఘ నిరంతర పాలన రికార్డును కూడా దాటేశారు.
గతేడాది, అంటే 2025 జూలై 25 నాడే మోదీ ఈ ఘనత సాధించారు. ఇందిరా గాంధీ 1966 జనవరి 24 నుంచి 1977 మార్చి 24 వరకు వరుసగా 4,077 రోజుల పాటు ప్రధానిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు.
భారత రాజకీయాల్లో ఒక ప్రధాని వరుసగా ఇన్ని రోజుల పాటు నిరంతరాయంగా అధికారంలో కొనసాగడం ఆధునిక ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలోనే అత్యంత అరుదైన మైలురాయిగా నిలిచిపోతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More