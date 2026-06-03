తెలంగాణకు కేంద్రం బంపర్ గిఫ్ట్: 4 లేన్లుగా జాతీయ రహదారుల విస్తరణ.. మోదీ క్యాబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్
తెలంగాణలో ఆర్మూర్-జగిత్యాల-మంచిర్యాల, జగిత్యాల-కరీంనగర్ జాతీయ రహదారులను ₹7,597.16 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 4 లేన్ల (నాలుగు వరుసల) రహదారులుగా విస్తరించేందుకు ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షతన జరిగిన ఆర్థిక వ్యవహారాల క్యాబినెట్ కమిటీ (CCEA) బుధవారం ఆమోదం తెలిపింది.
తెలంగాణ పారిశ్రామిక, రవాణా రంగాల అభివృద్ధికి ఊతమిచ్చేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ రహదారి ప్రాజెక్టులను ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలోని నిజామాబాద్, జగిత్యాల, మంచిర్యాల, కరీంనగర్ జిల్లాల మీదుగా వెళ్లే మొత్తం 190.76 కిలోమీటర్ల పొడవైన రెండు ముఖ్యమైన జాతీయ రహదారుల (National Highways) విస్తరణకు కేంద్ర క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది.
ఈ ప్రాజెక్టును మొత్తం మూడు వర్క్ ప్యాకేజీలుగా విభజించారు. ప్రస్తుతం ఈ రూట్లలో విపరీతమైన ట్రాఫిక్ జామ్స్ అవుతుండటంతో, గంటకు 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించేలా, జనాభా ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో బైపాస్ రోడ్లు (Bypasses), ఓపెన్ టోలింగ్ విధానంతో ఈ సరికొత్త 4-లేన్ల హైవేలను నిర్మించనున్నారు.
ప్రాజెక్టుల పూర్తి వివరాలు:
ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టును రెండు వేర్వేరు నమూనాలలో (Models) చేపట్టనుంది:
ఆర్మూర్-జగిత్యాల-మంచిర్యాల సెక్షన్ (NH-63): దీనిని హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్ (HAM) పద్ధతిలో నిర్మిస్తారు.
జగిత్యాల-కరీంనగర్ సెక్షన్ (NH-563): దీనిని బిల్డ్-ఆపరేట్-ట్రాన్స్ఫర్ (BOT - Toll) పద్ధతిలో నిర్మిస్తారు.
ప్యాకేజీల వారీగా బడ్జెట్, నిధుల వివరాలు:
|ప్రాజెక్ట్ వివరాలు
|ఆర్మూర్ - జగిత్యాల (NH-63)
|జగిత్యాల - మంచిర్యాల (NH-63)
|జగిత్యాల - కరీంనగర్ (NH-563)
|మొత్తం పొడవు
|63.600 కి.మీ
|68.295 కి.మీ
|58.866 కి.మీ
|గ్రీన్ఫీల్డ్ పొడవు (కొత్త రోడ్డు)
|45.65 కి.మీ
|66.10 కి.మీ
|34.96 కి.మీ
|బ్రౌన్ఫీల్డ్ పొడవు (విస్తరణ)
|17.95 కి.మీ
|2.05 కి.మీ
|24.14 కి.మీ
|మొత్తం నిర్మాణ ఖర్చు
|₹2,471.76 కోట్లు
|₹2,730.72 కోట్లు
|₹2,394.68 కోట్లు
|నిర్మాణ/నిర్వహణ గడువు
|17.5 ఏళ్లు (2.5 ఏళ్ల నిర్మాణం)
|17.5 ఏళ్లు (2.5 ఏళ్ల నిర్మాణం)
|20 ఏళ్లు (2.5 ఏళ్ల నిర్మాణంతో కలిపి)
భారీగా తగ్గనున్న ప్రయాణ సమయం
ఈ కారిడార్ల నిర్మాణం పూర్తయితే ప్రయాణికులకు, సరుకు రవాణా వాహనాలకు పెద్ద ఉపశమనం లభించనుంది.
- ఆర్మూర్ - మంచిర్యాల మధ్య ప్రయాణ సమయం దాదాపు 1 గంట 30 నిమిషాలు తగ్గనుంది.
- జగిత్యాల - కరీంనగర్ మధ్య ప్రయాణ సమయం దాదాపు 45 నిమిషాలు తగ్గనుంది.
- వాహనాల నిర్వహణ ఖర్చులు తగ్గడంతో పాటు ఇంధన వినియోగం, కార్బన్ ఉద్గారాలు గణనీయంగా తగ్గుతాయి.
ఆర్థిక, ఆధ్యాత్మిక రంగాలకు ఊతం (PM GatiShakti)
ఈ ప్రాజెక్టులను పీఎం గతిశక్తి (PM GatiShakti) సూత్రాల ఆధారంగా రూపకల్పన చేశారు. ఈ హైవేలు తెలంగాణలోని ప్రధాన ఆర్థిక, సామాజిక, లాజిస్టిక్ కేంద్రాలను అనుసంధానిస్తాయి.
ఆర్థిక కేంద్రాలు (Economic Nodes): సిద్దిపేట, వరంగల్ అర్బన్ సెజ్లు (SEZ); నిజామాబాద్, సిద్దిపేట మెగా ఫుడ్ పార్కులు; రాజన్న సిరిసిల్ల ఫిషింగ్ సీఫుడ్ క్లస్టర్.
ఆధ్యాత్మిక/పర్యాటక కేంద్రాలు (Social Nodes): వేములవాడ, కొండగట్టు, ధర్మపురి, కాళేశ్వరం, నగునూర్ కోట, ఖిల్లా కోట, లోయర్ మానేరు డ్యామ్.
రైల్వే స్టేషన్ల అనుసంధానం: నిజామాబాద్, లింగంపేట/జగిత్యాల, పెద్దపల్లి, కోరుట్ల, మంచిర్యాల, పూడూరు, గంగాధర, కరీంనగర్ రైల్వే స్టేషన్లకు కనెక్టివిటీ పెరుగుతుంది.
భారీగా ఉపాధి అవకాశాలు
ఈ రహదారుల నిర్మాణ ప్రక్రియ ద్వారా తెలంగాణలో పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి లభించనుంది. ప్రత్యక్షంగా 34.43 లక్షల మ్యాన్-డేస్, పరోక్షంగా 42.7 లక్షల మ్యాన్-డేస్ పనిదినాల ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More