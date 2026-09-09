పీఎన్బీ చెస్ట్లో ₹17.29 కోట్ల నకిలీ నోట్లు: మేనేజర్ అరెస్ట్, నేపాల్ లింక్పై ఎన్ఐఏ ఆరా
ఉత్తరప్రదేశ్లోని పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పీఎన్బీ) కరెన్సీ చెస్ట్లో వెలుగుచూసిన ₹17.29 కోట్ల నకిలీ నోట్ల వ్యవహారంలో జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్ఐఏ) వేగం పెంచింది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన కరెన్సీ చెస్ట్ మేనేజర్ అమిత్ కుమార్ను అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు.
బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ మూలాలను కుదిపేసిన రూ. 17.29 కోట్ల నకిలీ కరెన్సీ కేసులో జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్ఐఏ) సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. జగాధ్రి పీఎన్బీ కరెన్సీ చెస్ట్ మేనేజర్, కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన అమిత్ కుమార్ను అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. ఉత్తరప్రదేశ్ సాహరన్పూర్లోని సోఫియా మార్కెట్ పీఎన్బీ కరెన్సీ చెస్ట్లో భారీ స్థాయిలో కస్టడీలో ఉన్న నకిలీ నోట్లు బయటపడటంతో ఈ చర్యలు చేపట్టారు. సాధారణంగా సరిహద్దుల్లోనో లేదా రహస్య స్థావరాల్లోనో నకిలీ నోట్లు పట్టుబడతాయి. కానీ, ఏకంగా ఒక బ్యాంకు అధికారిక కరెన్సీ చెస్ట్లోనే రూ. కోట్లలో కల్తీ నోట్లు వెలుగుచూడటం కలకలం రేపింది.
ముగ్గురు అధికారులపై వేటు.. నేపాల్ పారిపోయేందుకు యత్నం?
ఈ దందాలో పీఎన్బీకి చెందిన ముగ్గురు కీలక అధికారుల ప్రమేయం ఉన్నట్లు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. సీనియర్ డివిజనల్ మేనేజర్ రవికుమార్ కాన్సే, సోఫియా మార్కెట్ కరెన్సీ చెస్ట్ మేనేజర్ సుశీల్ కుమార్, జగాధ్రి కరెన్సీ చెస్ట్ మేనేజర్ అమిత్ కుమార్లను బ్యాంకు యాజమాన్యం ఇప్పటికే సస్పెండ్ చేసింది. వీరు దేశం దాటి నేపాల్ పారిపోవచ్చనే అనుమానంతో అధికారులు లుకౌట్ నోటీసులు కూడా జారీ చేశారు. ఇటీవల వీరి ఇళ్లలో ప్రత్యేక విచారణ బృందం (ఎస్ఐటీ), క్రైమ్ బ్రాంచ్ సోదాలు నిర్వహించి పలు కీలక ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, డాక్యుమెంట్లను స్వాధీనం చేసుకుంది.
జూలై 6న ఏం జరిగింది? ఆర్బీఐ ఆఫీస్కు రూ. 111 కోట్లు
దర్యాప్తు అధికారులు కరెన్సీ రవాణా గొలుసును లోతుగా విశ్లేషిస్తున్నారు. జూలై 6న సాహరన్పూర్ కరెన్సీ చెస్ట్ నుంచి జైపూర్లోని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) కార్యాలయానికి రూ. 111 కోట్ల నగదును తరలించారు. అందులో రూ. 500 నోట్ల కట్టలు 1,900, రూ. 200 నోట్ల కట్టలు 800 ఉన్నాయి. అయితే, ఈ నగదు ప్యాకింగ్, రవాణా బాధ్యతలను ఒక పార్ట్ టైమ్ హౌస్ కీపింగ్ సిబ్బందికి అప్పగించినట్లు విచారణలో బయటపడటం గమనార్హం. ఈ క్రమంలోనే కల్తీ నోట్లు బ్యాంకు చెస్ట్లోకి ఏ దశలో ప్రవేశించాయనే దానిపై ఎన్ఐఏ దృష్టి సారించింది.
ఏటీఎంలు, మార్కెట్లలోకి నకిలీ నోట్లు? నేపాల్ హస్తంపై విచారణ
ఈ కరెన్సీ చెస్ట్ నుంచి గతంలోనే వివిధ బ్యాంకు శాఖలకు, ఏటీఎంలకు నకిలీ నోట్లు సరఫరా అయ్యాయా అనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఇప్పటికే ఎంతమొత్తంలో నకిలీ నోట్లు మార్కెట్లోకి ప్రవేశించాయనే అంశంపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. ఆగస్టు 29న సదర్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్లో భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్) సెక్షన్ 178 కింద నమోదైన కేసును, సెప్టెంబర్ 3న ఎన్ఐఏ తన చేతికి తీసుకుంది. ఈ కుట్ర వెనుక నేపాల్ సరిహద్దు ముఠాల ప్రమేయం ఉందా అనే కోణంలోనూ తనిఖీలు కొనసాగుతున్నాయి. "నిందితుల ఇళ్ల సోదాల్లో కీలక ఆధారాలు లభించాయి" అని సాహరన్పూర్ ఎస్ఎస్పీ అభినందన్ తెలిపారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More