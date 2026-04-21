    PNB హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లాభాల జాతర: షేర్ ధర 11% జంప్.. ఇన్వెస్టర్లకు డివిడెండ్ ధమాకా

    2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో PNB హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ అదరగొట్టింది. నికర లాభం 19 శాతం పెరగడంతో పాటు, ఇన్వెస్టర్లకు ఒక్కో షేరుపై రూ. 8 డివిడెండ్ ప్రకటించింది. ఫలితాల జోష్‌తో మార్కెట్లో షేరు ధర పరుగులు పెడుతోంది.

    Published on: Apr 21, 2026 10:52 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    మంగళవారం స్టాక్ మార్కెట్లో PNB హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ షేర్లు ఇన్వెస్టర్ల కొనుగోళ్లతో కళకళలాడాయి. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసిక (Q4) ఫలితాలు అంచనాలను మించి రావడంతో, ఈ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ దిగ్గజం షేరు ధర ఏకంగా 11 శాతం మేర ఎగబాకింది. కేవలం లాభాలే కాకుండా, ఆస్తుల నాణ్యత మెరుగుపడటం, కార్పొరేట్ రుణాల విభాగంలోకి తిరిగి అడుగుపెట్టడం వంటి నిర్ణయాలు మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌ను బలపరిచాయి.

    లాభాల్లో 19 శాతం వృద్ధి

    గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో రూ. 500 కోట్లుగా ఉన్న కంపెనీ నికర లాభం, ఈ ఏడాది మార్చి నాటికి 19 శాతం వృద్ధి చెంది రూ. 656 కోట్లకు చేరింది. కంపెనీ మొత్తం ఆదాయం కూడా 6.6 శాతం పెరిగి రూ. 2,172 కోట్లుగా నమోదైంది. కేవలం క్వార్టర్ ఫలితాలే కాకుండా, పూర్తి ఆర్థిక సంవత్సరానికి (FY26) గానూ నికర లాభం 18 శాతం వృద్ధితో రూ. 2,291 కోట్లకు చేరడం విశేషం. ఆపరేటింగ్ ఎఫిషియెన్సీ పెరగడం వల్లే ఈ స్థాయి లాభాలు సాధ్యమయ్యాయని మార్కెట్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.

    షేర్ హోల్డర్లకు డివిడెండ్ గిఫ్ట్

    ఫలితాల ఆనందాన్ని ఇన్వెస్టర్లతో పంచుకోవాలని నిర్ణయించిన PNB హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ బోర్డు, ఒక్కో షేరుపై రూ. 8 చొప్పున ఫైనల్ డివిడెండ్‌ను ప్రకటించింది. రూ. 10 ముఖ విలువ కలిగిన ప్రతి ఈక్విటీ షేరుపై ఈ డివిడెండ్ లభిస్తుంది. సాధారణంగా గృహ రుణాల రంగంలో వడ్డీ రేట్ల ఒడిదుడుకులు ఉన్నప్పటికీ, ఇన్వెస్టర్లకు లాభాలను పంచడం కంపెనీపై నమ్మకాన్ని పెంచుతుంది.

    మెరుగుపడ్డ ఆస్తుల నాణ్యత

    బ్యాంకింగ్ లేదా ఫైనాన్స్ రంగంలో మొండి బాకీలు (NPA) అతిపెద్ద సమస్య. అయితే PNB హౌసింగ్ ఈ విషయంలో అద్భుతమైన పురోగతి సాధించింది.

    • గ్రాస్ ఎన్‌పీఏ (GNPA) 1.04 శాతం నుంచి 0.93 శాతానికి తగ్గింది.
    • నెట్ ఎన్‌పీఏ (NNPA) 0.68 శాతం నుంచి 0.57 శాతానికి పడిపోయింది.

    సుమారు నాలుగేళ్ల విరామం తర్వాత కంపెనీ మళ్లీ కార్పొరేట్ రుణాలను ఇవ్వడం ప్రారంభించింది. ఇది కంపెనీ వృద్ధి వ్యూహంలో ఒక కీలక మలుపుగా భావించవచ్చు. ప్రస్తుతం సంస్థ నిర్వహణలో ఉన్న మొత్తం ఆస్తుల (AUM) విలువ 13 శాతం వృద్ధితో రూ. 90,921 కోట్లకు చేరింది.

    బ్రోకరేజ్ సంస్థల విశ్లేషణ: కొనాలా? అమ్మాలా?

    ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్, PNB హౌసింగ్ షేరుపై 'బై' (Buy) రేటింగ్‌ను కొనసాగించింది. కంపెనీ లాభాలు తమ అంచనాల కంటే 14 శాతం ఎక్కువగా ఉన్నాయని పేర్కొంది. అలాగే జేఎం ఫైనాన్షియల్ సైతం ఈ స్టాక్‌కు రూ. 950 టార్గెట్ ధరను కేటాయించింది. అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ సెగ్మెంట్‌లో రికవరీ కనిపిస్తోందని, కంపెనీ స్థిరమైన వృద్ధిని కనబరుస్తుందని ఈ సంస్థలు అభిప్రాయపడ్డాయి.

    "ప్రస్తుత ఫలితాలు కంపెనీ బలమైన పునాదిని చాటిచెబుతున్నాయి. మొండి బాకీలు తగ్గడం, రుణాల పంపిణీ పెరగడం సానుకూలాంశాలు," అని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. PNB హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఎంత డివిడెండ్ ప్రకటించింది?

    కంపెనీ తన వాటాదారులకు ఒక్కో షేరుకు రూ. 8 చొప్పున ఫైనల్ డివిడెండ్‌ను ప్రకటించింది.

    2. కంపెనీ నికర లాభం ఈ త్రైమాసికంలో ఎంత పెరిగింది?

    గత ఏడాది క్యూ4తో పోలిస్తే, ఈ ఏడాది నికర లాభం 19 శాతం వృద్ధి చెంది రూ. 656 కోట్లకు చేరింది.

    3. మొండి బాకీల పరిస్థితి ఎలా ఉంది?

    కంపెనీ ఆస్తుల నాణ్యత మెరుగుపడింది. గ్రాస్ ఎన్‌పీఏలు 0.93 శాతానికి, నెట్ ఎన్‌పీఏలు 0.57 శాతానికి తగ్గాయి.

    4. బ్రోకరేజ్ సంస్థలు ఈ షేరుకు ఏ రేటింగ్ ఇచ్చాయి?

    మోతీలాల్ ఓస్వాల్, జేఎం ఫైనాన్షియల్ వంటి ప్రముఖ సంస్థలు ఈ షేరును కొనుగోలు చేయవచ్చని (Buy Rating) సూచించాయి.

      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

