    9000 ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో Poco X8 Pro Max- ఈరోజే లాంచ్​..

    ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్ పోకో తన శక్తివంతమైన ఎక్స్​8 సిరీస్‌ను మంగళవారం భారత్​ మార్కెట్లోకి విడుదల చేయనుంది. ముఖ్యంగా ఇండియాలో లాంచ్ అవుతున్న పోకో ఎక్స్​8 ప్రో మ్యాక్స్ 5జీ మోడల్‌లో ఏకంగా 9,000 ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీని అందించడం విశేషం. గ్లోబల్ వేరియంట్ కంటే ఇండియాలో వచ్చే ఫోన్‌కే ఎక్కువ పవర్ ఉండనుంది.

    Published on: Mar 17, 2026 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    టెక్ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పోకో ఎక్స్​8 సిరీస్ విడుదలకు రంగం సిద్ధమైంది. మంగళవారం జరగనున్న ఒక గ్రాండ్​ ఈవెంట్​లో సంస్థ ఈ సిరీస్​లోని రెండు స్మార్ట్​ఫోన్స్​ని లాంచ్​ చేయనుంది. అవి.. పోకో ఎక్స్​8 ప్రో మ్యాక్స్​, పోకో ఎక్స్​8 ప్రో. ఈ రెండు కూడా 5జీ గ్యాడ్జెట్సే. కాగా, లాంచ్​కి ముందు ఈ మోడల్స్​కి సంబంధించిన కొన్ని కీలక వివరాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వాటి గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    పోకో ఎక్స్​8 ప్రో మ్యాక్స్​ ఈరోజే లాంచ్..

    పోకో ఎక్స్​8 సిరీస్- ఇండియన్ వేరియంట్‌కే పవర్ ఎక్కువ!

    సాధారణంగా గ్లోబల్ వేరియంట్లు మెరుగ్గా ఉంటాయని అందరూ భావిస్తారు, కానీ ఈసారి పోకో భిన్నంగా ఆలోచించింది. గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో విడుదలయ్యే పోకో ఎక్స్8 ప్రో మ్యాక్స్ మోడల్‌లో 8,500 ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ ఉంటే, భారతదేశంలో మాత్రం దీనిని 9,000 ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీతో లాంచ్ చేస్తున్నారు. ఇది స్మార్ట్‌ఫోన్ చరిత్రలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఇచ్చే ఫోన్లలో ఒకటిగా నిలవనుంది. మరోవైపు ప్రో మోడల్ గ్లోబల్, ఇండియాలోనూ 6,500 ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో వస్తోంది.

    పోకో ఎక్స్​8 సిరీస్- డిస్‌ప్లే, కెమెరా విశేషాలు..

    డిస్‌ప్లే: ప్రో మ్యాక్స్ వేరియంట్ 6.83- ఇంచ్​ 1.5కే అమోలెడ్​ డిస్‌ప్లేతో వస్తోంది. ఇందులో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ప్రో మోడల్‌లో 6.59- ఇంచ్​ అమోలెడ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది.

    కెమెరా: రెండు ఫోన్లలోనూ వెనుక వైపు 'పిల్ షేప్' కెమెరా మాడ్యూల్‌లో 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ సెన్సార్‌తో కూడిన డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది.

    ప్రోసెసర్: ప్రో మ్యాక్స్ మోడల్‌లో శక్తివంతమైన 3ఎన్​ఎం మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500ఎస్​ చిప్‌సెట్ ఉండగా, ప్రో వేరియంట్‌లో 4ఎన్​ఎం డైమెన్సిటీ 8500 అల్ట్రా ఎస్​ఓసీని అమర్చారు.

    పోకో ఎక్స్​8 సిరీస్- స్టోరేజ్, ఇతర ఫీచర్లు..

    మెమరీ విషయానికి వస్తే, పోకో ఎక్స్​8 ప్రో మ్యాక్స్ మోడల్ 12 GB+256 GB, 12 GB+512 GB వేరియంట్లలో లభించనుంది. పోకో ఎక్స్​8 ప్రో మోడల్ మాత్రం 8 GB+256 GB, 8 GB+512 GB, 12 GB+512 GB అనే మూడు ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. భద్రత కోసం ప్రో మ్యాక్స్‌లో అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్‌ను అందించారు. ఈ రెండు ఫోన్లు 100డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ను సపోర్ట్ చేస్తాయి. అదనంగా పోకో ఎక్స్​8 ప్రో మ్యాక్స్‌లో 27డబ్ల్యూ రివర్స్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం కూడా ఉంది.

    ముఖ్యంగా ఈ ఫోన్లు ధూళి, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం IP66 నుంచి IP69K వరకు టాప్ గ్రేడ్ రేటింగ్స్‌ను కలిగి ఉన్నాయి.

    ఈ స్మార్ట్​ఫోన్స్​కి సంబంధించిన లాంచ్​ ఈవెంట్​ మంగళవారం సాయంత్రం 5 గంటల 30 నిమిషాలకు ఉంటుంది. లాంచ్​ తర్వాత వీటి ధరతో పాటు ఇతర వివరాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.

