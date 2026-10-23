పోస్టాఫీస్ ఆర్డీ వర్సెస్ పీపీఎఫ్: నెలకు రూ.10 వేల డిపాజిట్పై ఎందులో ఎక్కువ లాభం?
దీర్ఘకాలిక పొదుపు కోసం పోస్టాఫీస్ ఆర్డీ, పీపీఎఫ్ బెస్ట్ ఆప్షన్లు. నెలకు రూ. 10,000 చొప్పున 15 ఏళ్ల పాటు పెట్టుబడి పెడితే అక్టోబర్-డిసెంబర్ 2026 త్రైమాసికం వడ్డీ రేట్ల ప్రకారం ఏ పథకంలో ఎంత లాభం వస్తుందో, పన్ను ప్రయోజనాలు ఏమున్నాయో తెలుసుకోండి.
ప్రస్తుత అనిశ్చిత ఆర్థిక వాతావరణంలో భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం బలమైన ఆర్థిక నిధిని (Corpus) నిర్మించుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. భద్రతతో కూడిన మెరుగైన రాబడులను కోరుకునే చిన్న తరహా పెట్టుబడిదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మద్దతు ఇచ్చే పోస్టాఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ (RD - నేషనల్ సేవింగ్స్ రికరింగ్ డిపాజిట్ అకౌంట్), పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF) అద్భుతమైన మార్గాలుగా నిలుస్తున్నాయి.
ఈ రెండు పథకాలు సురక్షితమైనవే అయినప్పటికీ.. వడ్డీ రేట్లు, పెట్టుబడి వ్యవధి, పన్ను మినహాయింపుల విషయంలో గణనీయమైన వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి. వీటి గురించిన పూర్తి వివరాలు, 15 ఏళ్ల కాలపరిమితిలో ఏది మెరుగైన రాబడిని ఇస్తుందో పరిశీలిద్దాం.
వడ్డీ రేట్లు - కాలపరిమితి వ్యత్యాసాలు
అక్టోబర్ - డిసెంబర్ 2026 త్రైమాసికానికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖరారు చేసిన వడ్డీ రేట్ల ప్రకారం:
పోస్టాఫీస్ ఆర్డీ (RD): ఏడాదికి 6.7 శాతం వడ్డీని అందిస్తోంది (త్రైమాసిక చక్రవడ్డీ లెక్కింపు). దీని ప్రాథమిక కాలపరిమితి 5 సంవత్సరాలు.
పీపీఎఫ్ (PPF): ఏడాదికి 7.1 శాతం వడ్డీని అందిస్తోంది (వార్షిక చక్రవడ్డీ లెక్కింపు). దీని లాక్-ఇన్ కాలపరిమితి 15 సంవత్సరాలు.
15 ఏళ్లలో ఎంత ఫండ్ సమకూరుతుంది?
ఒక మదుపరి నెలకు రూ.10,000 చొప్పున వరుసగా 15 ఏళ్ల పాటు (మొత్తం 180 నెలలు) పెట్టుబడి పెట్టారనుకుందాం. అప్పుడు రెండు పథకాల్లోనూ అసలు పెట్టుబడి మొత్తం రూ. 18 లక్షలు అవుతుంది.
అయితే ఆర్డీ కాలపరిమితి 5 ఏళ్లే కాబట్టి, 15 ఏళ్ల ప్రయోజనం పొందడానికి ప్రతి 5 ఏళ్లకు ఒకసారి మెచ్యూరిటీ మొత్తాన్ని లేదా కొత్త ఆర్డీని పొడిగించుకుంటూ (Reinvest) వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుత వడ్డీ రేట్లు (ఆర్డీ 6.7%, పీపీఎఫ్ 7.1%) మారకుండా స్థిరంగా ఉన్నాయని భావిస్తే అంచనా రాబడులు ఈ విధంగా ఉంటాయి:
పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF): 15 ఏళ్ల కాలంలో మీరు డిపాజిట్ చేసే రూ.18 లక్షలకు దాదాపు రూ. 32.5 లక్షల వరకు మెచ్యూరిటీ మొత్తం లభిస్తుంది. (పీపీఎఫ్లో గరిష్ట వడ్డీ పొందడానికి ప్రతి నెల 5వ తేదీ లోపు నగదు జమ చేయాలి).
పోస్టాఫీస్ ఆర్డీ (RD): 5 ఏళ్ల చొప్పున మూడు సార్లు (మొత్తం 15 ఏళ్లు) అదే వడ్డీ రేటుతో ఆర్డీని కొనసాగిస్తే లభించే అంచనా మెచ్యూరిటీ మొత్తం దాదాపు రూ.31 లక్షల నుంచి రూ. 31.5 లక్షల వరకు ఉంటుంది.
గమనిక: ఈ అంచనాలు ప్రస్తుత వడ్డీ రేట్ల ఆధారంగా వేసినవి మాత్రమే. ప్రభుత్వం ప్రతి త్రైమాసికానికి చిన్న పొదుపు పథకాల వడ్డీ రేట్లను సవరిస్తుంది కాబట్టి భవిష్యత్తులో తుది రాబడి మారవచ్చు.*
పన్ను మినహాయింపులు - నిబంధనలు
పెట్టుబడిని ఎంచుకోవడంలో పన్ను నిబంధనలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
1. పీపీఎఫ్ (EEE హోదా): పీపీఎఫ్ 'ఎగ్జెంప్ట్-ఎగ్జెంప్ట్-ఎగ్జెంప్ట్' (EEE) కేటగిరీ కిందకు వస్తుంది. పాత పన్ను విధానంలో సెక్షన్ 80సి కింద ఏడాదికి రూ.1.5 లక్షల వరకు పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుంది. దీని ద్వారా వచ్చే వడ్డీ, మెచ్యూరిటీ మొత్తం రెండూ పూర్తిగా పన్ను రహితం. ఏడాదికి గరిష్టంగా రూ.1.5 లక్షలు మాత్రమే ఇందులో డిపాజిట్ చేయగలరు (నెలకు రూ.10,000 అంటే ఏడాదికి రూ.1.20 లక్షలు కాబట్టి ఇది పరిమితి లోపే ఉంటుంది).
2. పోస్టాఫీస్ ఆర్డీ: ఆర్డీలో లభించే వడ్డీకి పన్ను మినహాయింపు ఉండదు. డిపాజిటర్ వ్యక్తిగత ఆదాయ పన్ను స్లాబ్ ప్రకారం వడ్డీ ఆదాయంపై పన్ను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ఏది ఎవరికి అనుకూలం?
దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలు, విశ్రాంతి జీవితం (Retirement) కోసం: పీపీఎఫ్ సరైన ఎంపిక. ఇది పన్ను రహిత రాబడిని ఇవ్వడమే కాకుండా 15 ఏళ్ల సుదీర్ఘ కాలపరిమితితో క్రమశిక్షణతో కూడిన పెద్ద నిధిని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి తోడ్పడుతుంది.
మధ్యకాలిక లక్ష్యాలు, కొద్దిపాటి వెసులుబాటు కోసం: పోస్టాఫీస్ ఆర్డీ అనుకూలంగా ఉంటుంది. 5 ఏళ్ల స్వల్పకాలిక లక్ష్యాల కోసం లేదా క్రమపద్ధతిలో నెలనెలా పొదుపు అలవాటు చేసుకోవాలనుకునేవారికి ఆర్డీ ఉపయోగపడుతుంది.
డిపాజిటర్లు తమ ఆర్థిక లక్ష్యాలు, పన్ను అవసరాలు, ద్రవ్య లభ్యత (Liquidity) నిబంధనలను బేరీజు వేసుకుని, అవసరమైతే ఆర్థిక నిపుణుల సలహాతో సరైన పథకాన్ని ఎంచుకోవడం శ్రేయస్కరం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More