‘గవర్నర్ తీరు రాజ్యాంగ విరుద్ధం..’ విజయ్కు అండగా ప్రకాష్ రాజ్
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సంచలన విజయం సాధించినా, ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడంలో విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే (TVK) అడ్డంకులు ఎదుర్కొంటోంది. మేజిక్ ఫిగర్ విషయంలో గవర్నర్ కొర్రీలు వేయడాన్ని నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ తీవ్రంగా ఖండించారు.
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో గత ఐదు దశాబ్దాలుగా పాతుకుపోయిన ద్రవిడ పార్టీల ఆధిపత్యానికి గండికొడుతూ, నటుడు విజయ్ తన 'తమిళగ వెట్రి కజగం' (TVK) పార్టీతో సంచలన విజయం నమోదు చేశారు. అయితే, ఈ చారిత్రాత్మక గెలుపును ఆస్వాదించే లోపే విజయ్కు ఊహించని రాజకీయ ప్రతిబంధకాలు ఎదురవుతున్నాయి. హంగ్ అసెంబ్లీ ఏర్పడిన నేపథ్యంలో, ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు అవసరమైన స్పష్టమైన మెజారిటీని నిరూపించుకోవాలని గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్ ఆదేశించడంతో రాష్ట్రంలో పొలిటికల్ హీట్ ఒక్కసారిగా పెరిగింది.
గవర్నర్ తీరుపై ప్రకాష్ రాజ్ నిప్పులు
విజయ్ రాజకీయ సిద్ధాంతాలతో తనకు విభేదాలు ఉన్నాయని బహిరంగంగానే చెప్పే నటుడు ప్రకాష్ రాజ్, ఈ సంక్షోభ సమయంలో మాత్రం 'దళపతి'కి అండగా నిలిచారు. ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఎన్నికైన ప్రతినిధులను కాదని, నియామక పదవిలో ఉన్న గవర్నర్ ఇలా వ్యవహరించడం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని ఆయన మండిపడ్డారు.
"గవర్నర్ ప్రవర్తన అత్యంత అసహ్యకరం. ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధం. మా మధ్య సిద్ధాంతపరమైన తేడాలు ఉండవచ్చు.. కానీ విజయ్కు ప్రజలు స్పష్టమైన తీర్పు ఇచ్చారు. సభలో తన బలాన్ని నిరూపించుకునే అవకాశం ఆయనకు కల్పించాలి" అని ప్రకాష్ రాజ్ తన సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాలో పేర్కొన్నారు.
మరో పోస్ట్లో "ప్రజల తీర్పును గౌరవించండి, విజయ్ని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయనివ్వండి" అంటూ 'జస్ట్ ఆస్కింగ్' (#justasking) హ్యాష్ట్యాగ్తో గవర్నర్ వైఖరిని ప్రశ్నించారు.
నెంబర్ గేమ్: విజయ్ ఎక్కడ విఫలమవుతున్నారు?
మే 4న వెలువడిన ఫలితాల ప్రకారం, 234 స్థానాలున్న తమిళనాడు అసెంబ్లీలో విజయ్ పార్టీ 108 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. కాంగ్రెస్తో పొత్తు కుదుర్చుకున్న తర్వాత ఈ కూటమి బలం 113కు చేరింది. అయితే, అధికారం చేపట్టడానికి అవసరమైన 'మేజిక్ ఫిగర్' 118కి ఇంకా 5 స్థానాల దూరంలో ఉంది. మెజారిటీ నిరూపించుకోవడానికి మద్దతు ఇచ్చే ఎమ్మెల్యేల సంతకాలతో కూడిన జాబితాను సమర్పించాలని గవర్నర్ కోరడంతో విజయ్ మంతనాలు జరుపుతున్నారు.
ఈ పరిణామాలపై బీజేపీ నాయకులు స్పందిస్తూ ఇది 'చీలిక తీర్పు' (Fractured Verdict) అని వ్యాఖ్యానిస్తుండగా, విజయ్ తన సన్నిహితులతో కలిసి న్యాయపరమైన సలహాలు తీసుకుంటున్నారు.
సినిమాలకు గుడ్ బై.. రాజకీయాలే లోకం
రాజకీయాల్లో అనూహ్య విజయం సాధించిన విజయ్, ఇకపై పూర్తిస్థాయిలో ప్రజా సేవకే పరిమితం కానున్నారు. ఆయన నటించిన చివరి చిత్రం 'జననాయగన్' (Jana Nayagan) సెన్సార్ ఇబ్బందుల వల్ల ఇంకా విడుదల కాలేదు. గత నెలలోనే ఈ సినిమా హెచ్డీ ప్రింట్ ఆన్లైన్లో లీక్ కావడం కలకలం సృష్టించింది. ఒకవైపు సినిమా చిక్కులు, మరోవైపు రాజ్యాంగ సంక్షోభం మధ్య విజయ్ ముఖ్యమంత్రి పీఠంపై ఎప్పుడు కూర్చుంటారనేది ఇప్పుడు కోలీవుడ్ నుంచి టాలీవుడ్ వరకు హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. తమిళనాడులో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి కావాల్సిన స్థానాలెన్ని?
తమిళనాడు అసెంబ్లీలో మొత్తం 234 స్థానాలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి ఏదైనా పార్టీ లేదా కూటమికి కనీసం 118 స్థానాల మద్దతు అవసరం.
2. విజయ్ పార్టీ TVK ఎన్ని సీట్లు గెలుచుకుంది?
విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కజగం (TVK) ఒంటరిగా 108 స్థానాలను గెలుచుకుంది. కాంగ్రెస్ మద్దతుతో ప్రస్తుతం వారి బలం 112కి చేరింది.
3. గవర్నర్ తీరును ప్రకాష్ రాజ్ ఎందుకు తప్పుబడుతున్నారు?
అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన విజయ్ని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయమని కోరకుండా, మెజారిటీ నిరూపించుకోవాలంటూ కాలయాపన చేయడం అప్రజాస్వామికమని ప్రకాష్ రాజ్ వాదిస్తున్నారు.
4. విజయ్ నటించిన చివరి సినిమా ఏది?
విజయ్ నటించిన చివరి సినిమా 'జననాయగన్'. సెన్సార్ బోర్డు నుంచి క్లియరెన్స్ రాకపోవడంతో ఈ చిత్రం విడుదల వాయిదా పడుతూ వస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More